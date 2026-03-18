Abbraccio tra amici: De Wolf visita Van Erp, conto alla rovescia per la prima MXGP

Kay De Wolf ha fatto visita a Ivano van Erp dopo il grave infortunio di domenica. Tra pochi giorni tocca al suo debutto MXGP

Kay de Wolf all'amico e connazionale Ivano van Erp, protagonista domenica di un bruttissimo incidente mentre stava disputando un round del campionato nazionale, in attesa del suo primo evento nel Mondiale MX2. Il pilota DCN-Vos Oss-KTM Racing Team chiaramente non ci sarà, il recupero sarà molto lungo dopo le gravi lesioni riportate nell'incidente. Per l'alfiere Nestaan Husqvarna invece l'atteso debutto MXGP inizia tra pochi giorni in Andalucia, dopo aver saltato il Le foto a volte valgono più di mille parole. Un esempio è quello della visita diall'amico e connazionale, protagonista domenica di un bruttissimo incidente mentre stava disputando un round del campionato nazionale, in attesa del suo primo evento nel Mondiale MX2. Il pilota DCN-Vos Oss-KTM Racing Team chiaramente non ci sarà, il recupero sarà molto lungo dopo le gravi lesioni riportate nell'incidente. Per l'alfiere Nestaan Husqvarna invece l'atteso debutto MXGP inizia tra pochi giorni in Andalucia, dopo aver saltato il primo round in Argentina per un infortunio al dito di una mano in una gara pre-campionato.

Due sfide importanti

"Una visita inaspettata, grazie Kay". "È bello vederti sorridere amico!" Un breve scambio di battute via social a corredo dell'immagine che ritrae i due piloti motocross. Un nuovo aggiornamento dopo la paura dei giorni scorsi, visto che Ivano Van Erp non se l'è cavata con poco: come spiegato in seguito dal suo team, il giovane olandese ha riportato la lacerazione dell'aorta vicino al cuore, oltre alle fratture di clavicola, scapola e sterno, ed è stato operato non appena trasferito in ospedale. Avrebbe dovuto disputare tutti gli eventi europei del Mondiale MX2, la bella speranza dei Paesi Bassi invece ora deve affrontare una sfida molto, molto più importante...

Dall'altra parte invece ecco Kay De Wolf pronto per dare ufficialmente il via alla sua prima stagione MXGP in sella alla FC 450. È appena tornato in moto, a dimostrazione che il dito infortunato prima dell'inizio del campionato e subito operato è in una situazione decisamente migliore, e c'è da scommettere che l'iridato MX2 2024 non vuole perdere altro tempo prima del debutto nella classe regina del Mondiale Motocross. Non aspettiamoci subito miracoli, ma sappiamo anche che questi ragazzi sanno regalare grandi sorprese... Certo è che sarà da tenere d'occhio nel corso della stagione.