Non è stato il sabato che Lecuona si aspettava: pensava che avrebbe sfidato Bulega per la vittoria in Ungheria, ma qualcosa è andato storto.

Venerdì era stato il più veloce di tutti e sembrava proiettato a dare del filo da torcere a Nicolò Bulega, però Iker Lecuona non è riuscito nella sua missione oggi a Balaton Park. Nella Superpole ha avuto delle difficoltà e non è andato oltre il quinto tempo, venendo poi costretto a partire dall'ottava casella in Gara 1 a causa di una penalità per guida eccessivamente lenta nelle qualifiche. Scattando così indietro su una pista in cui non è facile sorpassare, ha dovuto accontentarsi di salire sul secondo gradino del podio Superbike.

Superbike Ungheria, Gara 1: Lecuona è amareggiato

L'ex pilota del team Honda HRC ha raccontato il suo sabato a Balaton Park sottolineando la propria delusione per non aver potuto lottare con Bulega: "All'inizio è stato un po' complicato, al mattino abbiamo perso la strada. Abbiamo provato a cambiare la moto nella FP3 e nella Superpole, però venerdì mi ero sentito molto meglio, nonostante avessi meno energia. Ero arrabbiato e frustrato. Ho ottenuto la P5 nelle qualifiche e poi ho ricevuto una penalità senza motivo. Partire dalla P8 è difficile e sono frustrato, perché avevo il passo per lottare con Nicolò. Ho fatto dei buoni sorpassi e ho avuto buon ritmo. Vediamo se nella Superpole Race, partendo quinto, posso arrivare secondo o al almeno terzo per poter partire dalla prima fila in Gara 2".

Partendo indietro era complicato pensare di poter contendere la prima posizione a Bulega in Gara 1 Superbike, ma Lecuona ha le idee chiare per domenica: "Nei primi 3-4 giri ho perso 2-3 secondi sorpassando dei piloti più lenti di me. Ho cercato di recuperare, però lui non ha commesso alcun errore. Vediamo se partendo più avanti nella Superpole Race sarà più facile sorpassare all'inizio e poi poter lottare con lui. Se non sarà possibile, vorrei almeno finire nelle prime tre posizioni e poi battagliare con Nicolò in Gara 2. Penso che sarebbe positivo".

SBK Balaton, domenica il riscatto di Iker?

Nella Superpole Race cercherà di avere uno start particolarmente efficace per poter ambire alla vittoria, altrimenti si accontenterà del podio per riprovarci in Gara 1. Il pilota del team Aruba Ducati sa cosa deve fare: "Sapevo che il mio ritmo era davvero veloce, simile a quello di Nicolò. Ero pronto a lottare per la vittoria, però la qualifica con la penalità successiva ha condizionato la mia gara. Devo cercare di recuperare rapidamente posizioni e andare con lui".

Il Balaton Park Circuit si sposa bene con il suo stile di guida, dunque è normale la frustrazione che prova oggi. Ha ancora domenica per raggiungere il suo obiettivo. Sicuramente, tanti tifosi del Mondiale Superbike sperano di vedere più lotta per la vittoria, visto che nel 2026 Bulega sta dominando senza lasciare scampo agli avversari. Lecuona è quello con maggiori chance di attaccarlo, però non può permettersi il minimo inciampo.