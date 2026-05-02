Formula 1 Miami: Norris conquista la Sprint a Miami, la McLaren è tornata

Lando Norris conquista la Sprint nel GP Miami davanti al compagno Oscar Piastri e al ferrarista Charles Leclerc. Le Mercedes stavolta si sono dovute inchinare.

Lando Norris è partito forte dalla pole e da lì ha costruito il bottino. Le evoluzioni portate dal team di Woking hanno pagato e hanno ridato fiducia al campione del Mondo. Il bersaglio grosso è ovviamente il GP, partenza ore 22 Italiane domenica 3 maggio. Intanto la McLaren esulta anche per seconda piazza di Oscar Piastri.

La Ferrari è vicina

Piastri ha completato la doppietta ribadendo il ritrovato potenziale McLaren. Ma c'è da dire che l'australiano ha sofferto Charles Leclerc. Il monegasco ha condotto una seconda parte di Sprint all'attacco ed ha provato a farsi vedere. Leclerc non è mai riuscito a sferrare un vero attacco, ma il week end pare promettente per la Rossa. Andrea Kimi Antonelli sarebbe giunto quarto, ma per la penalità track limits scivola in sesta posizione, una vera beffa per lui.

Sorride George Russell con l'altra Mercedes, che quindi acciuffa la quarta piazza e guadagna punticini nei confronti di Kimi. Resta comunque la prestazione negativa delle Frecce d'argento. Max Verstappen conquista la quinta piazza grazie alla retrocessione di Antonelli e finisce così davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Il britannico non è parso brillante come il compagno. Chiude la zona punti di questa Sprint, Pierre Gasly con la Alpine.

Hulkenberg non è partito

La Sprint non ha visto alla partenza Nico Hulkenberg, il problema sulla sua Audi deve ancora essere rilevato.La monoposto debuttante è discretamente competitiva, ma l'affidabilità non è ancora il massimo. Destino identico per Arvid Lindblad che non è scattato con la sua Racing Bulls. Ora c'è da rimettere la vettura a posto per le qualifiche

Arrivo finale della Gara Sprint di Formula 1 nel GP di Miami









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Foto: Social Formula 1











