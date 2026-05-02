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SBK, Alberto Surra incanta a Balaton Park: il team Motocorsa torna a sorridere

Superbike
di Matteo Bellan
sabato, 02 maggio 2026 alle 19:15
Alberto Surra pilota del team Motocorsa Racing guida la Ducati nel round Superbike WorldSBK al Balaton Park Circuit, Ungheria
Superbike Balaton Park, ma che bravo Alberto Surra! Il team Motocorsa torna a sorridere
Il rookie del team Motocorsa protagonista in positivo oggi in Ungheria: l'obiettivo è confermarsi allo stesso livello domenica.
Alberto Surra è uno dei volti nuovi del Mondiale Superbike 2026 e ha completato il sabato a Balaton Park con una prestazione da applausi. Scattato dalla settima casella della griglia, si è preso la seconda posizione e l'ha tenuta per alcuni giri, prima di venire sorpassato da altri piloti e di concludere Gara 1 all'ottavo posto. Si tratta del suo migliore risultato in questo suo primo anno con la Ducati Panigale V4 R del team Motocorsa. Chiaramente, il suo intento è quello di continuare ad essere competitivo anche nelle due manche di domenica.

Superbike Ungheria, Gara 1: la soddisfazione di Surra

Il 21enne torinese non può che essere soddisfatto della sua prestazione in Gara 1 SBK a Balaton Park: "Sono veramente felice per questo risultato, è il migliore che ho conquistato in Superbike. Sono contento per me e per il mio team. Sono soddisfatto di come sono partito, ringrazio STM per questa frizione. Mi ero concentrato tanto prima della partenza e nei primi 8 giri sono riuscito a stare in seconda posizione, poi ho avuto un piccolo problema ai freni. Penso che lo abbiano avuto un po' tutti, ma io non ho ancora tanta confidenza nella seconda parte di gara e ho arrancato un po'".
Ritrovarsi a lottare per le posizioni da podio con piloti molto più esperti di lui è stato qualcosa di aspettato, però Surra se l'è cavata bene e non ha commesso errori: "È stato difficile - spiega - perché il livello è davvero alto. Oliveira, Montella, Bautista... Sono tutti piloti veloci. Sono felice, però per domenica vorrei migliorare lato motore ed elettronica per essere più competitivo nella seconda parte di gara. Vedremo come andrà".
Anche se ritrovarsi davanti è stato estremamente piacevole, il pilota del team Motocorsa rimane con i piedi per terra e per domenica ha ben chiaro a cosa puntare realisticamente: "Il mio obiettivo è la top 10, per me è importante essere lì e sono contento di esserci riuscito oggi. La squadra sta facendo un grandissimo lavoro e io sto crescendo. Questa è una pista che mi viene particolarmente bene".
Già dalle prove libere si era visto un Surra più in palla rispetto agli scorsi round Superbike. Oggi c'è stata la conferma del suo ottimo potenziale e la squadra di Lorenzo Mauri non può che sorridere per il risultato ottenuto, con la speranza di riuscire a ripetersi anche domenica e di proseguire con un livello simile anche nel resto della stagione 2026.

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Alberto Surra

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