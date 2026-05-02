Due giovani della Moto2 sicuri del passaggio in MotoGP, forse ce n'è anche un terzo: non manca chi potrebbe rimanere deluso.

Ci sono grandi nomi dell’attuale griglia MotoGP che sono pronti a cambiare colori l’anno prossimo, ma ce ne saranno anche alcuni provenienti dalla Moto2 a portare una ventata d’aria nuova. Com’è noto, gli annunci non vengono diramati a causa della trattativa ancora in corso tra i costruttori e il MotoGP Sports Entertainment Group (ex Dorna) sul contratto 2027-2031. Le parti non sono ancora giunte ad un accordo totale e si spera che entro fine maggio tutto venga risolto.

MotoGP 2027, chi arriva dalla Moto2: i piloti CFMOTO Aspar

Sono certi di passare dalla Moto2 alla MotoGP sia David Alonso sia Daniel Holgado, piloti che oggi corrono per il team CFMOTO Aspar Racing. Il patron Jorge Martinez lo ha confermato in un’intervista concessa a Superdeporte: “Entrambi andranno in MotoGP. Non è stato detto ufficialmente, però per me è chiaro che ne andranno ambedue, perché sono dei grandi piloti”.

Per quanto riguarda Alonso, sembra fatta per il suo trasferimento in Honda, anche se non è ancora chiaro se correrà per il team factory HRC oppure se verrà sistemato in un altro box. Non quello LCR, dove è confermata la coppia Zarco-Moreira, bensì in quello Tech3: la squadra fondata da Hervé Poncharal potrebbe lasciare KTM e firmare con Honda.

Holgado, invece, è destinato ad approdare nel team Gresini. La squadra di Nadia Padovani perderà sia Alex Marquez (KTM) sia Fermin Aldeguer (VR46). Il 21enne di Alicante dovrebbe essere affiancato da Enea Bastianini, pronto al ritorno dopo aver già corso per il team di Faenza sia in Moto3 sia in MotoGP.

Izan Guevara promosso da Prima Pramac Yamaha?

Un altro candidato al grande salto dalla Moto2 alla MotoGP è Izan Guevara, attualmente terzo in classifica. Potrebbe prendere il posto di Jack Miller nel team Prima Pramac Yamaha, per il quale già corre nella classe intermedia dal 2025. Andrebbe ad affiancare Toprak Razgatlioglu.

Nella scorsa stagione il 21enne maiorchino ha avuto alti e bassi, in questa ha chiuso sempre in top 7, con due podi all’attivo. Yamaha e Pramac lo stanno tenendo d’occhio e valutano di portarlo nella classe regina del Motomondiale. Da ricordare che Guevara aveva provato la M1 in un test a Valencia al termine della stagione 2025.

Manu Gonzalez e Senna Agius fuori dalla MotoGP?

Il leader della classifica Moto2 è Manu Gonzalez, in vantaggio di 9.5 punti sul compagno di squadra Senna Agius. In questo momento, entrambi i piloti del team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP sembrano fuori dai giochi per un eventuale trasferimento in MotoGP nel 2027.