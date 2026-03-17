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Paura nel motocross: incidente shock e grave infortunio per Ivano Van Erp, operato e ora stabile

Motocross
di Diana Tamantini
martedì, 17 marzo 2026 alle 12:20
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Brividi per Ivano van Erp, promessa olandese incappato in un gravissimo incidente proprio nel campionato nazionale. Ecco come sta
Un incidente da paura con gravissime conseguenze (lesione vicino al cuore, fratture anche a clavicola, scapola e sterno) e tempi di recupero ancora tutti da definire, ma sicuramente molto lunghi. È il bilancio di quanto accaduto domenica a Ivano van Erp, che ha fatto tremare tutti con la brutta caduta durante la seconda gara del round del campionato olandese motocross di scena a Oss. Uno dei migliori talenti MX e grande speranza di casa, iridato 65cc nel 2017 e 125cc nel 2022, avrebbe dovuto debuttare nel Mondiale MX2 per tutte le tappe europee della stagione 2026, quindi a partire dal prossimo weekend per il GP in Andalucia. Invece dovrà fare i conti con una riabilitazione decisamente molto lunga, visto che purtroppo non se l'è cavata con poco...

La nota della squadra 

DCN-Vos Oss-KTM Racing Team ha pubblicato ieri sera un piccolo comunicato per spiegare la situazione non proprio stabile del suo pilota. "Ivano van Erp è caduto domenica durante la seconda tappa delle nazionali olandesi MX a Oss ed è rimasto gravemente infortunato. Ha subito una lacerazione dell'aorta vicino al cuore, e fratture di clavicola, scapola e sterno. All'ultimo momento si è deciso di non trasportare Ivano con l'elicottero trauma perché ci avrebbe messo troppo tempo, invece è stato portato in ospedale in ambulanza e lì è stato operato. Ieri sera tardi [domenica sera, ndr] abbiamo ricevuto la notizia che l'intervento è andato bene e che Ivano è stabile. La famiglia Erp e tutta la squadra ringraziano tutti i soccorritori, gli sponsor e i sostenitori per l'impegno profuso, qualunque sia stato. È chiaro che qualsiasi ritorno in moto richiederà molto tempo".

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