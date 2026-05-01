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SBK Balaton Prove 1: Lecuona ci mette il pepe, Bulega adesso è dietro

Superbike
di Paolo Gozzi
venerdì, 01 maggio 2026 alle 11:11
Superbike Balaton, prove 1: Lecuona svetta davanti a Bulega
Tutti aspettavano a gloria il Balaton Park, sperando che questo tracciato lento e angusto scombinasse un pò le carte sul tavolo Superbike. In effetti l'antipasto è stato piccante: Iker Lecuona con un super giro finale è riuscito a lasciarsi per la prima volta alle spalle il finora imbattile compagno di squadra. Adesso vedremo cos'ha in tasca Nicolò Bulega: appuntamento al pomeriggio.
La schermaglia in famiglia fra i due ducatisti è stato il lampo atteso, per il resto è rimasto tutto identico al precedente appuntamento in Olanda, coi i tre piloti sul podio ad Assen di nuovo nelle prime posizioni. Sam Lowes infatti si conferma terza forma Superbike, ma è andato fortissimo anche Lorenzo Baldassarri: due Panigale satellite a fare da damigelle d'onore alle due ufficiali. Lecuona è andato fortissimo: 1'39"454, ad un solo decimo dal primato u del Balaton firmato l'anno scorso in gara da Re Toprak Razgatlioglu in 1'39"382. Da considerare le migliori condizioni ambientali di questa edizione, con aria e asfalto più freschi.

Come andar di notte

Quattro Ducati davanti a tutti, com'è ormai abitudine. La Bimota continua a mettersi in luce con Alex Lowes quinto, ma il divario dalla vetta è massiccio, quasi un secondo. All'ultimo tuffo è emersa la Kawasaki di Garrett Gerloff: l'americano era andato discretamente anche in Portogallo e Olanda ma non era riuscito a concretizzare, qui sarà la volta buona? La BMW su questo tracciato un anno fa aveva strapazzato tutti, ma senza Toprak è dura: settimo tempo per Miguel Oliveira, ma ad oltre un secondo dalla Ducati. Danilo Petrucci (quindicesimo) non pervenuto: dopo vedremo se le cose si aggiustano. La Yamaha si accontenta del decimo posto di Xavi Vierge, mentre la Honda con Chantra e il sostituto Kunii è ancorata sul fondo della classifica: che tristezza.

Gomme, c'è la supersoffice

Per quanto riguarda l'allocazione di gomme Pirelli, da segnalare il ritorno della supersoffice SCQ, che sarà utilizzabile per la qualifica e nella Superpole Race, di appena dieci giri. E' la prima volta in questa stagione che ne viene concesso l'uso, in considerazione del fatto che Balaton Park non è un tracciato molto usurante per le coperture. Attenzione: i piloti ne hanno soltanto quattro esemplari disponibili, per cui chi vorrà usarla nella Sprint dovrà centellinare l'impiego. Per le le gare lunghe saranno disponibili la SCX e la SC0: quest'ultima soluzione (codice E625) è stata la più utilizzata l'anno passato.

Tour de force

Il round che si corre al Balaton Park è il quarto del Mondiale 2026 e apre un autentico tour de force che contempla tre appuntamenti racchiusi nel mese di maggio. Dopo l'Ungheria la Superbike si sposterà a Most, in Repubblica Ceca, poi ci sarà il Motorland Aragon, in Spagna. Dopo questa serrata serie di impegni il Mondiale approderà a Misano, il 12-14 giugno, primo atto del girone di ritorno. Il campionato sarà deciso ancor prima che cominci l'estate?
Superbike Balaton: Classifica prove 1

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Nicolò Bulega

diPaolo Gozzi

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