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I Test di Valencia con le MotoGP 850cc fuorilegge: conseguenza del GP Qatar posticipato

MotoGP
di Alessio Piana
martedì, 17 marzo 2026 alle 11:39
MotoGP
Riprogrammare i conclusivi tre round della MotoGP tra Lusail (8 novembre), Portimao (22 dello stesso mese) e Valencia (29), non soltanto ha comportato una coda di critiche e di problematiche soprattutto agli appassionati. Chi aveva prenotato camere d'albergo e voli aerei, magari prendendosi delle ferie dal lavoro, per assistere alle conclusive due tappe della stagione, si è trovato a dover rivedere tutto causa il rinvio del Gran Premio di Lusail. Come se non bastasse, questo ha generato persino un'anomalia regolamentare.

TEST VALENCIA FUORILEGGE

Martedì 24 novembre al Circuit Ricardo Tormo si sarebbero dovuti svolgere i primi test in ottica 2027, con i nuovi abbinamenti moto (oltretutto 850cc con gli pneumatici Pirelli) e piloti della prossima stagione. Con il Gran Premio di Valencia posticipato di una settimana, di conseguenza anche i Test si svolgeranno 7 giorni più tardi. Ufficialmente non è ancora stato comunicato alcunché, ma in linea di massima questa giornata di prove dovrebbe disputarsi in data 1° dicembre.

ANOMALIA REGOLAMENTARE

In teoria, perché da regolamento proprio il 1° dicembre scatterà il cosiddetto "Test Ban Period", con test vietati fino al termine del mese di gennaio 2027 per squadre e moto titolari della classe regina. Chiaro: si troverà una soluzione, ma il paradosso di tutto ciò è che la Grand Prix Commission nelle prossime settimane dovrà riscrivere il regolamento in materia, al fine di consentire la regolare disputa dei Test Post-GP a Valencia.

LE PRIME PROVE UFFICIALI 2027

Valencia a parte, in ogni caso nel corso del 2026 sono già previste due giornate di prove per squadre e piloti con le MotoGP della nuova generazione 850cc e con gli pneumatici Pirelli. Accadrà il 22 giugno prossimo a Brno, mentre in data 21 settembre si proverà al Red Bull Ring di Spielberg. Nel frattempo i Test Team procederanno con i collaudi delle nuove moto e le Pirelli in prove private tra Jerez e, nel prossimo mese di aprile, a Misano dove è atteso il debutto anche della prima, vera Ducati in configurazione 850cc.

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Marc Marquez

diAlessio Piana

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