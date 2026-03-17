I Test di Valencia con le MotoGP 850cc fuorilegge: conseguenza del GP Qatar posticipato

Riprogrammare i conclusivi tre round della MotoGP tra Lusail (8 novembre), Portimao (22 dello stesso mese) e Valencia (29), non soltanto ha comportato una coda di critiche e di problematiche soprattutto agli appassionati. Chi aveva prenotato camere d'albergo e voli aerei, magari prendendosi delle ferie dal lavoro, per assistere alle conclusive due tappe della stagione, si è trovato a dover rivedere tutto causa il rinvio del Gran Premio di Lusail . Come se non bastasse, questo ha generato persino un'anomalia regolamentare.

TEST VALENCIA FUORILEGGE

Martedì 24 novembre al Circuit Ricardo Tormo si sarebbero dovuti svolgere i primi test in ottica 2027, con i nuovi abbinamenti moto (oltretutto 850cc con gli pneumatici Pirelli) e piloti della prossima stagione. Con il Gran Premio di Valencia posticipato di una settimana, di conseguenza anche i Test si svolgeranno 7 giorni più tardi. Ufficialmente non è ancora stato comunicato alcunché, ma in linea di massima questa giornata di prove dovrebbe disputarsi in data 1° dicembre.

ANOMALIA REGOLAMENTARE

In teoria, perché da regolamento proprio il 1° dicembre scatterà il cosiddetto "Test Ban Period", con test vietati fino al termine del mese di gennaio 2027 per squadre e moto titolari della classe regina. Chiaro: si troverà una soluzione, ma il paradosso di tutto ciò è che la Grand Prix Commission nelle prossime settimane dovrà riscrivere il regolamento in materia, al fine di consentire la regolare disputa dei Test Post-GP a Valencia.

LE PRIME PROVE UFFICIALI 2027

Valencia a parte, in ogni caso nel corso del 2026 sono già previste due giornate di prove per squadre e piloti con le MotoGP della nuova generazione 850cc e con gli pneumatici Pirelli. Accadrà il 22 giugno prossimo a Brno, mentre in data 21 settembre si proverà al Red Bull Ring di Spielberg. Nel frattempo i Test Team procederanno con i collaudi delle nuove moto e le Pirelli in prove private tra Jerez e, nel prossimo mese di aprile, a Misano dove è atteso il debutto anche della prima, vera Ducati in configurazione 850cc.