MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Calendario 2026: GP Qatar rinviato per la guerra, nuove date anche per Portimao e Valencia

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 15 marzo 2026 alle 9:20
Lusail Internacional Circuit Gran Premio Qatar MotoGP
Calendario MotoGP 2026, ufficiale: cambiano le date delle gare in Qatar, a Portimao e a Valencia
Non si disputerà ad aprile il GP previsto a Lusail, nessuna sorpresa: annunciate novità anche per gli eventi in Portogallo e Valenciana.
La guerra in Medio Oriente, sempre più estesa, obbliga campionati come F1 e MotoGP a cambiare il calendario dei propri impegni. Se la F1 ha ufficializzato la cancellazione dei gran premi in Bahrain e in Arabia Saudita, poco fa la MotoGP ha annunciato che l'appuntamento in Qatar è stato rinviato. Dopo rumors inerenti una eventuale cancellazione, è stato comunicato ufficialmente che il GP originariamente previsto nel weekend 10-12 aprile verrà disputato in quello 6-8 novembre. Speriamo che possa succedere.

Qatar, Portimao e Valencia: quando correrà la MotoGP

La decisione di rinviare l'evento in programma al Lusail Internacional Circuit è stata presa in stretto coordinamento con la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), il promotore e le autorità locali del Qatar. La sicurezza al primo posto, non può essere diversamente.
Ma questa non è l'unica novità del calendario 2026. Sono state cambiate anche le date dei gran premi a Portimao (20-22 novembre) e a Valencia (27-29 novembre). Le altre tappe del calendario MotoGP rimangono nelle date già note.
Carmelo Ezpeleta, CEO MotoGP: “Questa decisione è stata presa con grande attenzione e in pieno coordinamento con i nostri partner in Qatar e in tutto il paddock. La nostra priorità è sempre la sicurezza e il benessere di tutti coloro che sono coinvolti in MotoGP, nonché garantire che ogni Gran Premio si svolga ai massimi livelli possibili. Riconosciamo inoltre l'importanza di fornire chiarezza ai nostri fan il prima possibile e i possessori di biglietti avranno la possibilità di utilizzare i propri biglietti per l'evento successivo.”
Jorge Viegas, Presidente della FIM: “La FIM appoggia pienamente la decisione di riprogrammare il Gran Premio del Qatar. Considerata l'attuale situazione geopolitica, la tutela dei nostri piloti, team, funzionari e tifosi deve sempre venire prima di tutto. Siamo fiduciosi che il calendario aggiornato garantisca che l'evento in Qatar possa svolgersi nelle condizioni più sicure e professionali possibili.”

Il calendario 2026 aggiornato

27 febbraio – 1 marzo: Thailandia (Buriram)
20 – 22 marzo: Brasile (Goiania)
27 – 29 marzo: Stati Uniti (Austin)
24 – 26 aprile: Spagna (Jerez)
8 – 10 maggio: Francia (Le Mans)
15 – 17 maggio: Catalogna (Barcellona)
29 – 31 maggio: Italia (Mugello)
5 – 7 giugno: Ungheria (Balaton)
19 – 21 giugno: Repubblica Ceca (Brno)
26 – 28 giugno: Paesi Bassi (Assen)
10 – 12 luglio: Germania (Sachsenring)
7 – 9 agosto: Gran Bretagna (Silverstone)
28 – 30 agosto: Aragona (MotorLand)
11 – 13 settembre: San Marino (Misano)
18 – 20 settembre: Austria (Spielberg)
2 – 4 ottobre: Giappone (Motegi)
9 – 11 ottobre: Indonesia (Mandalika)
23 – 25 ottobre: Australia (Phillip Island)
30 ottobre – 1 novembre: Malesia (Sepang)
6 – 8 novembre: Qatar (Lusail)
20 – 22 novembre: Portogallo (Portimao)
27 – 29 novembre: Valencia (Cheste)

Leggi anche

Dani Pedrosa stuzzica Valentino Rossi: "Quando riprovi la MotoGP?". La risposta è nettaDani Pedrosa stuzzica Valentino Rossi: "Quando riprovi la MotoGP?". La risposta è netta
Di Giannantonio punta altissimo con VR46: "Posso provare a vincere il Mondiale"Di Giannantonio punta altissimo con VR46: "Posso provare a vincere il Mondiale"
Qatar GP

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

toprak-motogp-yamaha
MotoGP

La scalata himalayana di Toprak Razgatlioglu: il vero esame è appena iniziato

15 marzo 2026
Marc Marquez e Pedro Acosta
MotoGP

L'era Ducati è finita? Michele Pirro: "Dominare per anni è anormale"

15 marzo 2026

Altre notizie

toprak-motogp-yamaha

La scalata himalayana di Toprak Razgatlioglu: il vero esame è appena iniziato

MotoGP
Highlights GP Cina Formula 1: ecco le immagini del fenomenale trionfo di Andrea Antonelli

GP Cina: le video highlights della gara, Antonelli ha fatto la storia

Formula 1
Antonelli

GP Cina: Antonelli stellare, l'Italia torna a ruggire in F1

Formula 1
Marc Marquez e Pedro Acosta

L'era Ducati è finita? Michele Pirro: "Dominare per anni è anormale"

MotoGP

Articoli popolari

Roberto Lunadei

Addio a Roberto Lunadei: ex pilota e meccanico nel Motomondiale muore in un tragico incidente

In Pista
Dani Pedrosa

Test MotoGP a Jerez: moto 850cc in azione, Honda assente ma rumorosa

MotoGP
Miguel Oliveira pilota BMW Superbike guida nel Portimao Test WorldSBK

SBK Test Portimao, i tempi alle 14: Oliveira leader, Bimota e Petrucci in scia

Superbike
Sam Lowes pilota Marc VDS Superbike nel Portimao Test WorldSBK

SBK Test Portimao, classifica finale: Sam Lowes brucia Vierge, van der Mark migliore pilota BMW

Superbike
Marc Marquez

Marc Marquez shock: pronto al ritiro, ma ad un sola condizione

MotoGP

Loading