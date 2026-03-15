Calendario 2026: GP Qatar rinviato per la guerra, nuove date anche per Portimao e Valencia

Non si disputerà ad aprile il GP previsto a Lusail, nessuna sorpresa: annunciate novità anche per gli eventi in Portogallo e Valenciana.

La guerra in Medio Oriente, sempre più estesa, obbliga campionati come F1 e MotoGP a cambiare il calendario dei propri impegni. Se la F1 ha ufficializzato la cancellazione dei gran premi in Bahrain e in Arabia Saudita, poco fa la MotoGP ha annunciato che l'appuntamento in Qatar è stato rinviato. Dopo rumors inerenti una eventuale cancellazione, è stato comunicato ufficialmente che il GP originariamente previsto nel weekend 10-12 aprile verrà disputato in quello 6-8 novembre. Speriamo che possa succedere.

Qatar, Portimao e Valencia: quando correrà la MotoGP

La decisione di rinviare l'evento in programma al Lusail Internacional Circuit è stata presa in stretto coordinamento con la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), il promotore e le autorità locali del Qatar. La sicurezza al primo posto, non può essere diversamente.

Ma questa non è l'unica novità del calendario 2026. Sono state cambiate anche le date dei gran premi a Portimao (20-22 novembre) e a Valencia (27-29 novembre). Le altre tappe del calendario MotoGP rimangono nelle date già note.

Carmelo Ezpeleta, CEO MotoGP: “Questa decisione è stata presa con grande attenzione e in pieno coordinamento con i nostri partner in Qatar e in tutto il paddock. La nostra priorità è sempre la sicurezza e il benessere di tutti coloro che sono coinvolti in MotoGP, nonché garantire che ogni Gran Premio si svolga ai massimi livelli possibili. Riconosciamo inoltre l'importanza di fornire chiarezza ai nostri fan il prima possibile e i possessori di biglietti avranno la possibilità di utilizzare i propri biglietti per l'evento successivo.”

Jorge Viegas, Presidente della FIM: “La FIM appoggia pienamente la decisione di riprogrammare il Gran Premio del Qatar. Considerata l'attuale situazione geopolitica, la tutela dei nostri piloti, team, funzionari e tifosi deve sempre venire prima di tutto. Siamo fiduciosi che il calendario aggiornato garantisca che l'evento in Qatar possa svolgersi nelle condizioni più sicure e professionali possibili.”

Il calendario 2026 aggiornato

27 febbraio – 1 marzo: Thailandia (Buriram)

27 – 29 marzo: Stati Uniti (Austin)

24 – 26 aprile: Spagna (Jerez)

8 – 10 maggio: Francia (Le Mans)

15 – 17 maggio: Catalogna (Barcellona)

29 – 31 maggio: Italia (Mugello)

5 – 7 giugno: Ungheria (Balaton)

19 – 21 giugno: Repubblica Ceca (Brno)

26 – 28 giugno: Paesi Bassi (Assen)

10 – 12 luglio: Germania (Sachsenring)

7 – 9 agosto: Gran Bretagna (Silverstone)

28 – 30 agosto: Aragona (MotorLand)

11 – 13 settembre: San Marino (Misano)

18 – 20 settembre: Austria (Spielberg)

2 – 4 ottobre: Giappone (Motegi)

9 – 11 ottobre: Indonesia (Mandalika)

23 – 25 ottobre: Australia (Phillip Island)

30 ottobre – 1 novembre: Malesia (Sepang)

6 – 8 novembre: Qatar (Lusail)

20 – 22 novembre: Portogallo (Portimao)

27 – 29 novembre: Valencia (Cheste)