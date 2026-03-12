MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Dani Pedrosa stuzzica Valentino Rossi: "Quando riprovi la MotoGP?". La risposta è netta

MotoGP
di Matteo Bellan
giovedì, 12 marzo 2026 alle 15:45
Valentino Rossi e Dani Pedrosa alla cena delle leggende MotoGP
"Quando riprovi una MotoGP?": Valentino Rossi risponde in modo netto a Dani Pedrosa
Cena speciale tra leggende dalla MotoGP: Valentino Rossi ha risposto alle domande di Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo.
Valentino Rossi si è ritirato dalla MotoGP nel 2021, ma è rimasto comunque presente nella categoria come proprietario del team VR46 e si è fatto vedere nel paddock in occasione di alcuni gran premi. La sua carriera da pilota è proseguita in ambito automobilistico, però il suo nome verrà sempre ricordato per quello che ha fatto con le due ruote: 115 gare vinte e 9 titoli mondiali in bacheca. È stato anche un personaggio chiave per la crescita del motociclismo sportivo, avvicinando un grande numero di persone alle corse.
Per quello che ha fatto è stato inserito tra le MotoGP Legends assieme ad altri ex piloti che hanno scritto pagine di storia delle gare motociclistiche. Sui canali ufficiali MotoGP è stato pubblicato il video di una cena avvenuta nel 2025 con protagonisti il pesarese e altre leggende come Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Daniel Pedrosa, Giacomo Agostini, Freddie Spencer e Kevin Schwantz. A tavola con loro anche Carmelo Ezpeleta, Carlos Ezpeleta e Jorge Viegas.

Valentino Rossi, niente test con una MotoGP: la replica a Dani Pedrosa

Nel corso dell'evento, Pedrosa ha chiesto a Rossi quando sarebbe tornato a provare una MotoGP. Il nove volte iridato ha risposto in maniera netta che ciò non dovrebbe mai avvenire: “Mai. Sai che un sacco di persone mi chiedono se ho voglia di riprovare la MotoGP? Però, se non corri, se non devi fare niente… Non mi manca, devo dire la verità. Non ho voglia di provarla. Ma giro con la Yamaha R1 e a volte con la R6 oppure con moto piccole. Mi alleno con i ragazzi, con Pecco, con mio fratello, con Bezzecchi, con Morbidelli”.
Il team VR46 ha una partnership con Ducati e qualcuno aveva immaginato che Valentino sarebbe tornato a guidare una Desmosedici GP, diventata un altro mondo rispetto a quella con la quale corse durante la sua deludente esperienza ducatista nel biennio 2011-2012. Non sembra essere interessato né a salire sulla rossa né su un altro prototipo MotoGP. Potrebbe guidare anche la Yamaha M1, essendo brand ambassador della casa di Iwata, però non sente il bisogno di farlo.

L'elogio a Marco Bezzecchi

Interpellato da Lorenzo su quale pilota dell'academy VR46 sia il più forte, Rossi ha risposto così: “Al momento, il più in forma è Bezzecchi. È quello che si allena di più, anche al Ranch va forte, è molto concentrato e ha tanta fame: vuole vincere. Ha fatto un bel lavoro. Ma l’Aprilia va un po’ meno della Ducati e battere Marquez con una moto che va un po’ meno è impossibile. Marco è anche uno sensibile a dare le indicazioni. Ha una guida molto aggressiva, però capisce cosa fa la moto e questo per Aprilia è stato importante”.
Valentino ha evidenziato la bravura di Marco Bezzecchi nel comprendere la moto e nel fornire feedback agli ingegneri, un aspetto fondamentale emerso nel 2025. Era il suo primo anno da pilota ufficiale e, senza poter praticamente contare sull'infortunato Jorge Martin, Aprilia ha dovuto caricare su di lui lo sviluppo della RS-GP. Considerata quella che è stata la crescita della moto di Noale, si può dire che il riminese è stato molto efficace nel dare indicazioni ai tecnici, a loro volta abili nel tradurre tutto in miglioramenti concreti.

Leggi anche

Di Giannantonio punta altissimo con VR46: "Posso provare a vincere il Mondiale"Di Giannantonio punta altissimo con VR46: "Posso provare a vincere il Mondiale"
Bezzecchi show, a Buriram festeggia con una vestaglia speciale: il retroscena svelato dal pilotaBezzecchi show, a Buriram festeggia con una vestaglia speciale: il retroscena svelato dal pilota
"Se sei incerto...tieni aperto!" la biografia del grande Giovanni Di Pillo, disponibile in libreria e su Amazon Libri
Valentino Rossi

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Mahdi Salem
In Pista

GP Brasile: il giramondo Mahdi Salem farà sventolare la bandiera palestinese nella Moto4

12 marzo 2026
honda-850-motogp
MotoGP

Honda accende il nuovo 850: primo test HRC, rivoluzione 2027 sempre più vicina

12 marzo 2026

Altre notizie

MAN0204_result

Ufficiale: Michael Rinaldi con B-Max Ducati al via del CIV Superbike 2026

In Pista
MTT Turbine Superbike

La moto più estrema mai costruita: MTT Turbine Superbike Y2K

Storie di Moto
Mahdi Salem

GP Brasile: il giramondo Mahdi Salem farà sventolare la bandiera palestinese nella Moto4

In Pista
honda-850-motogp

Honda accende il nuovo 850: primo test HRC, rivoluzione 2027 sempre più vicina

MotoGP

Articoli popolari

Jonathan Rea pilota Honda HRC WorldSBK nel test Superbike a Portimao

SBK, Jonathan Rea sorride a Portimao: "Ho capito il livello della Honda". In gara a fine mese?

Superbike
Davide Tardozzi

Batosta Ducati, Tardozzi avverte: "Quest'anno sarà difficile"

MotoGP
Marc Marquez

Caos Direzione Gara, Marc Marquez: "C'è una nuova linea rossa"

MotoGP
Autodromo di Monza

Lavori all’Autodromo di Monza: cosa cambierà e perché le moto restano lontane

In Pista
Team VR46 MotoGP

Aprilia sogna il doppio colpo: Pecco Bagnaia e il team VR46

MotoGP

Loading