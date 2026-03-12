GP Brasile: il giramondo Mahdi Salem farà sventolare la bandiera palestinese nella Moto4

Trascorsi 22 anni dal Gran Premio di Rio 2004, la MotoGP si appresta a tornare in Brasile. Settimana prossima il Motomondiale farà tappa all'Autódromo Internacional Ayrton Senna di Goiania, accogliendo come categoria di supporto la Moto4 Latin Cup riservata ai giovani talenti. Una categoria che vedrà al via anche un motociclista che correrà con nazionalità palestinese.

MAHDI SALEM NELLA STORIA

Trattasi di Mahdi Salem, 15 anni compiuti, dalla storia particolare. Nativo del New Jersey, i suoi genitori sono originari proprio della Palestina, nello specifico di Turmesayya, per quanto da anni vivono negli Stati Uniti d'America. Dove hanno fatto correre i loro due figli: Suhaieb e, per l'appunto, Mahdi, il quale ha già ottenuto risultati di rilievo, correndo per l'appunto con bandiera palestinese.

GIRAMONDO

Nel 2024 Mahdi Salem ha infatti conquistato la MotoAmerica Minicup National Final 190, per poi lo scorso anno compiere uno step importante di carriera. Correndo in Spagna nella ESBK Talent, ma anche nella Asia Talent Cup (oggi Moto4 Asia Cup). Non riconfermato in quest'ultima categoria è stato ammesso alla Moto4 Latin Cup in quanto nativo e residente delle Americhe, ma correndo pur sempre con i colori della Palestina.

LA MOTO4 LATIN CUP

Per la sua esperienza internazionale, Mahdi Salem si pone tra i favoriti per la conquista del titolo della Moto4 Latin Cup a cominciare dall'inaugurale appuntamento in programma proprio in concomitanza con la MotoGP settimana prossima a Goiania. Seguiranno round in Argentina a San Juan e San Nicolas, mentre in Brasile si correrà tra Interlagos, Santa Cruz e Cuiabà con complessivamente 12 gare da disputarsi. Lo schieramento di partenza presenza 17 piloti al via in rappresentanza di 9 differenti nazioni, Palestina compresa grazie proprio a Mahdi Salem.