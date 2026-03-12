Aprilia sogna il doppio colpo: Pecco Bagnaia e il team VR46

Il mercato piloti della MotoGP è in stand-by, in attesa del primo annuncio ufficiale che darà via all'effetto domino. Ma nel paddock si fa un gran parlare anche dei team clienti, tra questi la VR46 di Valentino Rossi. A fine anno scadrà il contratto con Ducati e non si esclude che la squadra di Tavullia possa approdare in Aprilia (insieme a Pecco Bagnaia).

I progetti Aprilia

A Noale fanno sul serio e il primo Gran Premio in Thailandia è una prova concreta. I tecnici hanno fatto compiere un ulteriore step alla RS-GP, l'ultima dell'era 1000cc, con l'intento di provare a battere Marc Marquez e i suoi colleghi Ducati. La vittoria di Marco Bezzecchi ha portato una ventata di ottimismo nel box Aprilia, alimentata dai rumors di mercato che vorrebbero Bagnaia in "nero" dalla prossima stagione MotoGP. Si attende conferma, ma ci sono tutti gli indizi per pensare che l'affare andrà in porto, con il piemontese che potrebbe decidere di legarsi a vita al marchio veneto (accordo quadriennale).

Colloqui VR46-Rivola

Una volta concluso il mercato piloti sarà tempo di pensare ai team satelliti, fra questi VR46, legato a Ducati fin dal suo ingresso in MotoGP nel 2022. Nei mesi passati, la formazione di Valentino Rossi è stata accostata alla Yamaha, dato il profondo legame tra Tavullia e Iwata. Ma anche Aprilia ha avviato dialoghi con il team in giallo, come confermato da Alessio Salucci a Motorsport. "Abbiamo parlato un po' con Aprilia perché Aprilia voleva parlare con noi e noi siamo dei gentiluomini. Conosco Massimo Rivola da molti, molti anni. Quando Valentino Rossi fece i test di Formula 1 per la Ferrari nel 2004, 22 anni fa, Massimo Rivola ne fu il responsabile. Conosco Massimo, è una brava persona e un ottimo manager. Abbiamo parlato un paio di volte, due o tre volte. Perché no?".

VR46 continuerà con Ducati?

Ora i tasselli potrebbero incastrarsi, visto che due allievi della VR46 Academy, Bezzecchi e Bagnaia, faranno coppia nel team factory dal 2027. Forse trattasi di una semplice suggestione, una partnership che potrebbe dare l'inizio di una nuova era in MotoGP per ambo le parti. Ma Alessio Salucci, al momento, non mette carne sul fuoco: "Siamo molto vicini alla firma. Ci sono solo pochi dettagli da finalizzare. Penso che l'annuncio potrebbe arrivare il mese prossimo".