Yamaha R9 debutta a Vallelunga: Antonelli davanti alle Ducati V2 nei primi test del CIV Supersport

A Vallelunga prima uscita della Yamaha R9 per il CIV Supersport 2026 con Niccolò Antonelli, Lorenzo Dalla Porta e Stefano Valtulini.

Yamaha è il costruttore di maggior successo in oltre un quarto di secolo di storia del CIV Supersport. Quattordici titoli complessivi con piloti del calibro di Stefano Cruciani, Gianluca Nannelli, Massimo Roccoli, Roberto Tamburini e Simone Corsi, ma con la necessità per la stagione 2026 di tornare sul trono della Supersport italiana dopo l'ultimo trionfo del 2023. La disponibilità della nuova R9 (con un anno di ritardo rispetto al Mondiale di categoria) ha rinfrancato i propositi ambiziosi delle squadre legate alla casa dei Tre Diapason, con la marcia di avvicinamento al primo round di Misano già entrata nel vivo.

IL DEBUTTO DELLA YAMAHA R9

Insieme alla inedita KTM RC 990 R, la Yamaha R9 è una delle novità più attese quest'anno del Campionato Italiano Supersport. Nelle giornate di martedì e mercoledì, la 3-cilindri di Iwata in configurazione CIV è scesa per la prima volta in pista con due distinte strutture. Se per vedere in azione il D&A Racing bisognerà attendere ancora, per AltoGo Racing e Promodriver Organization sono emersi buoni riscontri nel corso dei "Dunlop Test Days" a Vallelunga, due-giorni di prove organizzati da EMG Eventi che hanno registrato l'adesione di diversi team della serie tricolore nonostante il meteo instabile. A digiuno di vittorie da quasi due anni, Yamaha sembra aver ritrovato la competitività perduta. Anche se, logicamente, resta da affinare un po' tutto il pacchetto in vista dell'esordio stagionale.

ANTONELLI SUBITO AL TOP

(nella foto d'apertura) si è calato sempre più nella sua nuova dimensione. Ormai grande conoscitore della Yamaha R9 per i suoi recenti trascorsi (non propriamente esaltanti) con VFT Racing nel Mondiale Supersport, l'ex Motomondiale ha lavorato per adattare il setting alle Dunlop, facendo registrare addirittura il miglior tempo dei Test di Vallelunga tra le Supersport. Un inizio promettente per il Campione italiano 125 GP del 2011, il quale si è preso il lusso di precedere per una manciata di millesimi le temibili Ducati Panigale V2 di Kevin Zannoni (Broncos Racing) ed Andrea Mantovani (Scuderia D'Ettorre). Dopo una prima presa di contatto con AltoGo Racing avvenuta lo scorso mese di dicembre a Binetto (girando tuttavia con la "vecchia" R6), l'attesissimo Niccolò Antonellisi è calato sempre più nella sua nuova dimensione. Ormai grande conoscitore della Yamaha R9 per i suoi recenti trascorsi (non propriamente esaltanti) con VFT Racing nel Mondiale Supersport, l'ex Motomondiale ha lavorato per adattare il setting alle Dunlop, facendo registrare addirittura il miglior tempo dei Test di Vallelunga tra le Supersport. Un inizio promettente per il Campione italiano 125 GP del 2011, il quale si è preso il lusso di precedere per una manciata di millesimi le temibili Ducati Panigale V2 di Kevin Zannoni (Broncos Racing) ed Andrea Mantovani (Scuderia D'Ettorre).

IN PISTA ANCHE PROMODRIVER

Oltre ad AltoGo Racing, anche il team Promodriver Organization dispone della nuova R9, schierando una coppia di piloti di comprovata esperienza e velocità. La compagine di Antonio Sala ha vissuto due giorni di Test tra alti e bassi con il neo-acquisto Lorenzo Dalla Porta e Stefano Valtulini, riconfermato per la terza stagione consecutiva. Il Campione del Mondo Moto3 2019, tuttora l'ultimo pilota Yamaha ad aver vinto nel CIV Supersport a Vallelunga 2024, ha chiuso in scia al trio di testa, per quanto accusando un distacco di 1" dal suo compagno di marca Antonelli. Ha badato più alla sostanza e meno alla forma anche "Valtu", ancora alla ricerca delle giuste sensazioni in sella alla R9, ma con tutto il potenziale per avvicinare le posizioni che contano.

Photo credit: Salvatore Annarumma

