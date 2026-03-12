Honda accende il nuovo 850: primo test HRC, rivoluzione 2027 sempre più vicina

Primo test Honda con il nuovissimo motore 850 a Sepang. Si lavora senza sosta, la rivoluzione 2027 è più vicina che mai.

Honda aveva solo svelato la melodia del nuovo 850cc per la rivoluzionaria stagione MotoGP 2027 ( Finora avevamo visto qualcosa principalmente da KTM. In precedenzaaveva solo svelato la melodia del nuovo 850cc per la rivoluzionaria stagione MotoGP 2027 ( ne abbiamo parlato qui ). Adesso sappiamo anche il nuovo propulsore ha fatto per la prima volta la sua comparsa in pista. Lo scenario è il Sepang International Circuit, ci ha pensato Takaaki Nakagami, protagonista anche di un brevissimo video social con cui HRC ha ufficializzato il primo test del già tanto chiacchierato nuovo motore per le MotoGP del prossimo anno.

Honda tra presente e futuro

La risalita non è facile, ora bisogna "riassestarsi" con l'addio alle concessioni D, che prevedevano tra l'altro test illimitati, per allinearsi a buona parte dei costruttori MotoGP. Il cambio non è facile, altre case hanno già ammesso in passato che è servito del tempo per mettersi in linea con le novità, ma Honda sta affrontando la nuova sfida con determinazione. Anche se il Buriram non è iniziato nel migliore dei modi: Joan Mir s'è visto costretto prematuramente al ritiro per "strane vibrazioni" riconducibili alle gomme Michelin, anche se non citate apertamente ( le sue dichiarazioni ).

Nelle prossime due settimane si cerca il pronto riscatto tra Brasile e Texas, è stato un finale inglorioso anche perché il compagno di squadra Luca Marini ha chiuso 10° nel GP Thailandia davanti a Johann Zarco, ma anche il rookie Diogo Moreira ha ottenuto i primi punti MotoGP. Segnali di una Honda che comunque sta timidamente crescendo, con la determinazione a ritrovare i fasti di un tempo. In attesa però di un Mondiale 2027 che sicuramente scombinerà le carte in classe regina. Tutto dipenderà da chi avrà azzeccato il nuovo progetto. Certo si guarda maggiormente a Ducati e Aprilia per questo, ma non è davvero scontato, visto che parliamo di una vera rivoluzione a livello tecnico. Occhi puntati su tutte le eventuali novità del caso, intanto ecco alcune immagini della prima uscita della RC-V 850.