GP Cina: Antonelli stellare, l'Italia torna a ruggire in F1

Andrea Antonelli a soli 19 anni firma il suo primo successo in Formula 1. Il bolognese domina il GP della Cina davanti al compagno George Russell. La Mercedes ha fatto di nuovo gara a sé, ma le Ferrari hanno dato spettacolo con Lewis Hamilton per la prima volta sul podio da quando è approdato sulla Rossa.

Il giorno di Andrea Kimi Antonelli riporta l'automobilismo italiano al vertice del massimo campionato. Una prestazione strepitosa: partito dalla pole non ha dato scampo a nessuno. Unica sbavatura a tre giri dalla fine, per un bloccaggio in fondo al rettilineo: il cuore ha battuto forte, ma niente di grave, il risultato era già ampiamente ipotecato. il pilota Mercedes ha sfruttato alla perfezione la sua W17: dopo la partenza a razzo delle Ferrari Andrea si è fatto largo con classe, volando tutto solo verso il primo traguardo di una carriera che sarà sicuramente molto luminosa. Antonelli ha piegato senza discussioni il ben più esperto George Russell. Il bello deve ancora venire...

Hamilton torna Leone

Il britannico è rimasto intrappolato dietro le due Ferrari in regime di Safety Car, poi alla ripresa delle operazioni si è sbarazzato di Hamilton e Leclerc beccandosi però un distacco considerevole dal più giovane compagno. Lo spettacolo sul toboga cinese lo hanno fatto le Ferrari, grazie al duello in famiglia fra Lewis e Charles che ha fatto impazzire gli spettatori e correre brividi lungo la schiena ai tecnici nel box. Le due Rosse si sono superate moltissime volte, con sorpassi anche al fulmicotone. Poi Hamilton ha approfittato di un bloccaggio di Leclerc ed ha messo in cassaforte il podio numero 202 su questa pista magica: vi ha vinto sei GP. Charles Leclerc stavolta ha preso paga nel duello interno, qui ha sempre faticato. Chiude la Top5 Oliver Bearman con la Haas, davvero una sorpresa il britannico che sta mettendo in luce tutto il suo talento.

Pierre Gasly ha fatto sesto con la Haas davanti a Liam Lawson con la Racing Bulls. La scuderia di Faenza si piazza davanti a mamma Red Bull, dato che Isack Hadjar chiude ottavo e distante. Carlos Sainz nono regala i primi punti alla Williams e a chiudere la Top10 è l’altra Alpine, quella di Franco Colapinto.

Verstappen ritirato, McLaren che succede?

Al quarantaseiesimo giro si conclude la domenica amara di Max Verstappen: la Red Bull è davvero in difficoltà. Ma la formazione ex iridata è in buona compagnia: fuori causa anche stavolta le due Aston progettate dal mago Adrian Newey. E' andata ancora peggio alla McLaren che incredibilmente ha ritirato le proprie monoposto ancor prima dello schieramento, per non chiariti problemi tecnici. Stiamo parlando della scuderia campione del Mondo piloti e Costruttori 2025: questo nuovo regolamento ha davvero cambiato le carte in tavola. Defezioni anche per la Williams di Albon e l'Audi di Bartoleto: quattro auto che non riescono a prendere la partenza è qualcosa di clamoroso per questa Formula 1 lanciata verso un futuro tecnico ancora pieno di incognite.

Arrivo GP di Cina Formula 1

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Foto: Formula 1