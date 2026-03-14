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GP Cina: Mercedes irresistibile, Russell vince la Sprint, Ferrari a podio, disastro Antonelli

Formula 1
di Riccardo Ventura
sabato, 14 marzo 2026 alle 7:50
Podio
Mercedes slanciatissima, chi la ferma? George Russell conquista la Sprint del GP di Cina davanti alle due rosse con Leclerc che batte Hamilton, disastro per Antonelli in partenza e chiude solo quinto.
George Russell continua a dominare questo inizio di stagione di Formula 1- Il pilota della Mercedes è stato superato nel corso del primo giro dalla Ferrari di Hamilton ma è rimasto calmo e in poche battute si è ripreso il primato. George una volta in controllo della situazione ha fatto il suo ritmo ed anche dopo l’ingresso della Safety Car non ha avuto problemi. Una vittoria in grande scioltezza.

Ferrari bene allo Sprint

La SF-26 sta brillando anche a Shanghai ma ancora non basta per sfidare la Mercedes. Hamilton dopo uno scatto fulmineo si è fatto riprendere da Russell per poi perdere la posizione anche nei confronti di Charles Leclerc. Il monegasco con un sorpasso duro si è preso la seconda piazza. Quarto chiude il campione del Mondo in carica Lando Norris, che alla partenza anche lui era scattato bene, ma ad oggi la McLaren non è proprio della partita.
Quinto Andrea Kimi Antonelli che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Antonelli resta quasi fermo allo start e viene superato da diversi piloti, recupera sino alla seconda ma purtroppo tocca Isack Hadjar e prende una penalità di dieci secondi. Andrea la sconta alla sosta durante la Safety e chiude così quinto. Sesto con l’altra McLaren giunge Oscar Piastri con Liam Lawson con la Racing Bulls in settima posizione. La zona punti di questa prima sprint dell’anno la chiude Olivier Bearman con la Haas.

Hulkenberg un altro problema alla sua Audi

Nel finale il povero Nico Hulkenberg ha un problema alla sua vettura e parcheggia l’Audi praticamente in Curva 1. Il tedesco fa uscire la Safety ma soprattutto paga ancora un problema di affidabilità sulla sua macchina come in Australia. Soltanto nono e fuori dai punti Max Verstappen che spera in questa seconda parte del weekend di essere più competitivo con la sua Red Bull.

Arrivo della Sprint di Formula 1 nel GP di Cina  

Arrivo

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Foto: Formula 1
George Russell

diRiccardo Ventura

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