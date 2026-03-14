GP Cina: Mercedes irresistibile, Russell vince la Sprint, Ferrari a podio, disastro Antonelli

Mercedes slanciatissima, chi la ferma? George Russell
conquista la Sprint del GP di Cina davanti alle due rosse con Leclerc che batte Hamilton, disastro per Antonelli in partenza e chiude solo quinto.
George Russell continua a dominare questo
inizio di stagione di Formula 1- Il pilota
della Mercedes è stato superato nel corso del primo giro dalla Ferrari
di Hamilton ma è rimasto calmo e in poche battute si è ripreso il primato. George
una volta in
controllo della situazione ha fatto il suo ritmo ed anche dopo l’ingresso della
Safety Car non ha avuto problemi. Una vittoria in grande scioltezza.
Ferrari bene allo Sprint
La SF-26 sta brillando anche a Shanghai ma ancora non basta per sfidare la Mercedes.
Hamilton dopo uno scatto fulmineo si è fatto riprendere da Russell per poi
perdere la posizione anche nei confronti di Charles Leclerc. Il monegasco con
un sorpasso duro si è preso la seconda piazza. Quarto chiude il campione del
Mondo in carica Lando Norris, che alla partenza anche lui era scattato bene, ma
ad oggi la McLaren non è proprio della partita.
Quinto Andrea Kimi Antonelli che ha
sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Antonelli resta quasi fermo allo
start e viene superato da diversi piloti, recupera sino alla seconda ma purtroppo
tocca Isack Hadjar e prende una penalità di dieci secondi. Andrea la sconta
alla sosta durante la Safety e chiude così quinto. Sesto con l’altra McLaren
giunge Oscar Piastri con Liam Lawson con la Racing Bulls in settima posizione.
La zona punti di questa prima sprint dell’anno la chiude Olivier Bearman con la
Haas.
Hulkenberg
un altro problema alla sua Audi
Nel finale il povero Nico Hulkenberg ha
un problema alla sua vettura e parcheggia l’Audi praticamente in Curva 1. Il tedesco
fa uscire la Safety ma soprattutto paga ancora un problema di affidabilità
sulla sua macchina come in Australia. Soltanto nono e fuori dai punti Max
Verstappen che spera in questa seconda parte del weekend di essere più competitivo
con la sua Red Bull.
Arrivo della Sprint di Formula 1 nel GP di Cina
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Foto: Formula 1