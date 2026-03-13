La Mercedes ha aperto questa nuova era Formula 1 con un vantaggio siderale. George Russell conquista la pole della gara Sprint nel GP di Cina davanti ad Andrea Antonelli, che però è a rischio retrocessione per aver rallentato Lando Norris.

George Russell ha sfruttato alla perfezionale l'incredibile potenziale della W17: le frecce d'argento dopo aver sbaragliato l'apertura di Melbourne dominano anche questa prima qualifica sul tracciato cinese. Di Antonelli a rischio abbiamo detto, terzo scatterà il Campione di Formula 1 in carica Lando Norris, che è riuscito con un colpo di reni ad inserire la McLaren in seconda fila. Ottimo Lewis Hamilton che qui a Sanghai è nel suo giardino di casa: ricordate la vittoria nella Sprint di un anno fa, unico lampo da quando è ferrarista? Il divario dalla Mercedes però è molto alto.

Verstappen fatica, Leclerc resta indietro

La terza fila vede sempre una McLaren davanti ad una Ferrari, con Oscar Piastri che si è piazzato davanti a Charles Leclerc. Il monegasco ha sempre sofferto nella Terra del Dragone e pare anche quest'anno non riuscire a digerire la pista. Pierre Gasly mostra l’ottimo lavoro dell’Alpine ed è settimo davanti ad un Max Verstappen che pare in difficoltà. Il pilota Red Bull non riesce a fare la differenza come un anno fa, ma siamo solo ad inizio di questo campionato. Olivier Bearman partirà nono con la sua Haas, davanti ad Isack Hadjar che chiude la Top10.

Questa volta l’Audi non riesce ad entrare in Q3 con Nico Hulkenberg undicesimo, mentre Gabriel Bortoleto è solo quattordicesimo. Dietro di lui Arvid Lindblad, per il rookie della Formula 1 la tappa cinese è partita in maniera più difficile rispetto all'Australia. Sergio Perez non ha preso parte alle qualifiche per via di un problema all’alimentazione della sua Cadillac. La scuderia statunitense piazza Valteri Bottas in ventunesima posizione, andando ad occupare tutta l’ultima fila. Disastroso l’inizio di stagione della Williams e della Aston Martin che vengono eliminate tutte in Q1.

Griglia di partenza della sprint GP Cina

“Come ho progettato il mio sogno” la biografia di Adrian Newey il “mago” dei tecnici di Formula 1. In vendita su Amazon e in tutte le librerie.

Foto: social Formula 1