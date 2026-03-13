MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

MotorValley, a caccia di talenti: torna il Driving Innovation Hackathon 2026

CDM Club
di Stefano Bergonzini
venerdì, 13 marzo 2026 alle 8:17
MotorValley, a caccia di talenti: torna il Driving Innovation Hackathon 2026
La Motor Valley cerca i nuovi protagonisti dell’innovazione. Alla vigilia della ottava edizione della MotorValley Fest, in programma dal 28 al 31 maggio 2026, si è aperta la call for students per partecipare al Driving Innovation Hackathon 2026, la competizione internazionale dedicata agli studenti universitari che vogliono misurarsi con le sfide tecnologiche della mobilità del futuro.
L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, è promossa dal Motor Valley Accelerator, la piattaforma italiana di open innovation dedicata all’automotive, fondata accanto alla centralissima Piazza Grande da Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital Sgr, UniCredit e Fondazione Modena, in collaborazione con MUNER – Motor Valley University of Emilia-Romagna e con AssetClassic, fondo di private equity specializzato nelle auto classiche.Gli studenti interessati – singolarmente o in team da due a cinque membri – potranno candidarsi entro il 12 aprile. I gruppi dovranno essere multidisciplinari e comprendere almeno un ingegnere, in modo da mettere insieme competenze tecniche e visione imprenditoriale.

Partner prestigiosi

Una volta formati i team, i partecipanti saranno chiamati a sviluppare soluzioni innovative partendo dalle sfide proposte da alcune grandi aziende partner dell’industria: STMicroelectronics, Agrati, Dallara, Pirelli, OMR Automotive, Gruppo Hera e Unipol, oltre allo stesso AssetClassic. Il progetto dovrà poi essere sintetizzato in un video pitch di cinque minuti, da presentare entro l’11 maggio.

Un punto di riferimento internazionale

“Il Driving Innovation Hackathon si conferma un punto di riferimento internazionale per i giovani talenti che vogliono contribuire all’evoluzione della mobilità”, ha spiegato Alberto Caviglia, manager del Motor Valley Accelerator. “L’edizione 2025 ha coinvolto oltre 250 studenti di 33 università e 5 Paesi, con 51 team internazionali”.
Per Leonardo Guglielmetti, general manager di MUNER, l’iniziativa rappresenta “un’opportunità concreta per mettere alla prova competenze tecniche e visione imprenditoriale, mettendo in contatto diretto gli studenti con le aziende leader della Motor Valley”.
I team finalisti presenteranno i propri progetti il 29 maggio a Modena, durante il Motor Valley Fest, davanti a una giuria di esperti del settore automotive. I vincitori riceveranno un premio per sostenere lo sviluppo dell’idea – dalla realizzazione di un prototipo fino alla nascita di una startup – oltre all’affiancamento del team del Motor Valley Accelerator per la definizione del business plan e del modello di business. Tra le opportunità anche l’accesso agli eventi di networking con investitori e startup internazionali.

Leggi anche

Mondiale Hypercar, Ferrari apre al pubblico: risposta entusiastica. Debutto il 28 marzo in QatarMondiale Hypercar, Ferrari apre al pubblico: risposta entusiastica. Debutto il 28 marzo in Qatar
Autofficine, settore a convegno: la risposta alla crisi è la digitalizzazione. Il ruolo del SudAutofficine, settore a convegno: la risposta alla crisi è la digitalizzazione. Il ruolo del Sud
MotorValley

diStefano Bergonzini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

23-riders-academy-demo-ride-mes-junior-trophy
CDM Club

Giovani in sella: nuovi pacchetti 23 Riders Academy e giornata prova MES Junior Trophy

10 marzo 2026
annuncio
CDM Club

Corsedimoto consolida la collaborazione con Azerion, gigante europeo dell'advertising digitale

04 marzo 2026

Altre notizie

vialle-honda-mxgp-argentina

Tom Vialle esordio da fenomeno: Honda sorride, il rookie MXGP è già tra i grandi

Motocross
Marc Marquez e Michele Pirro

Test Ducati a Jerez: come sarà la Ducati 2027 di Marc Marquez

MotoGP
George Russell e Mercedes dominano la qualifica sprint nel GP Cina

GP Cina: Russell parte forte con la Mercedes schiacciasassi, qualifica Sprint dominata

Formula 1
Marco Bezzecchi

Bezzecchi alla carica: la ricetta per battere Marc Marquez

MotoGP
Tommy Bridewell pilota Superbike Advocates Racing nel Portimao Test WorldSBK

Team Advocates "pronto" al debutto nel Mondiale SBK: Bridewell vuole stupire

Superbike

Articoli popolari

Autodromo di Monza

Lavori all’Autodromo di Monza: cosa cambierà e perché le moto restano lontane

In Pista
Marc Marquez e Pedro Acosta

Marc Marquez: "Acosta? Alzo bandiera bianca"

MotoGP
Team VR46 MotoGP

Aprilia sogna il doppio colpo: Pecco Bagnaia e il team VR46

MotoGP
Valentino Rossi e Dani Pedrosa alla cena delle leggende MotoGP

Dani Pedrosa stuzzica Valentino Rossi: "Quando riprovi la MotoGP?". La risposta è netta

MotoGP
honda-850-motogp

Honda accende il nuovo 850: primo test HRC, rivoluzione 2027 sempre più vicina

MotoGP

Loading