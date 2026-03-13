MotorValley, a caccia di talenti: torna il Driving Innovation Hackathon 2026

call for students per partecipare al Driving Innovation Hackathon 2026, la competizione internazionale dedicata agli studenti universitari che vogliono misurarsi con le sfide tecnologiche della mobilità del futuro. La Motor Valley cerca i nuovi protagonisti dell’innovazione. Alla vigilia della ottava edizione della MotorValley Fest, in programma dal 28 al 31 maggio 2026, si è aperta laper partecipare al, la competizione internazionale dedicata agli studenti universitari che vogliono misurarsi con le sfide tecnologiche della mobilità del futuro.

Motor Valley Accelerator, la piattaforma italiana di MUNER – Motor Valley University of Emilia-Romagna e con AssetClassic, fondo di private equity specializzato nelle auto classiche.Gli studenti interessati – singolarmente o in team da due a cinque membri – potranno candidarsi entro il 12 aprile. I gruppi dovranno essere multidisciplinari e comprendere almeno un ingegnere, in modo da mettere insieme competenze tecniche e visione imprenditoriale. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, è promossa dal, la piattaforma italiana di open innovation dedicata all’automotive, fondata accanto alla centralissima Piazza Grande da Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital Sgr, UniCredit e Fondazione Modena, in collaborazione cone con, fondo di private equity specializzato nelle auto classiche.Gli studenti interessati – singolarmente o in team da due a cinque membri – potranno candidarsi entro il. I gruppi dovranno essere multidisciplinari e comprendere almeno un ingegnere, in modo da mettere insieme competenze tecniche e visione imprenditoriale.

Partner prestigiosi

STMicroelectronics, Agrati, Dallara, Pirelli, OMR Automotive, Gruppo Hera e Unipol, oltre allo stesso AssetClassic. Il progetto dovrà poi essere sintetizzato in un video pitch di cinque minuti, da presentare entro l’11 maggio. Una volta formati i team, i partecipanti saranno chiamati a sviluppare soluzioni innovative partendo dalle sfide proposte da alcune grandi aziende partner dell’industria:, oltre allo stesso AssetClassic. Il progetto dovrà poi essere sintetizzato in un, da presentare entro l’11 maggio.

Un punto di riferimento internazionale

“Il Driving Innovation Hackathon si conferma un punto di riferimento internazionale per i giovani talenti che vogliono contribuire all’evoluzione della mobilità”, ha spiegato Alberto Caviglia, manager del Motor Valley Accelerator. “L’edizione 2025 ha coinvolto oltre 250 studenti di 33 università e 5 Paesi, con 51 team internazionali”.

Per Leonardo Guglielmetti, general manager di MUNER, l’iniziativa rappresenta “un’opportunità concreta per mettere alla prova competenze tecniche e visione imprenditoriale, mettendo in contatto diretto gli studenti con le aziende leader della Motor Valley”.

I team finalisti presenteranno i propri progetti il 29 maggio a Modena, durante il Motor Valley Fest, davanti a una giuria di esperti del settore automotive. I vincitori riceveranno un premio per sostenere lo sviluppo dell’idea – dalla realizzazione di un prototipo fino alla nascita di una startup – oltre all’affiancamento del team del Motor Valley Accelerator per la definizione del business plan e del modello di business. Tra le opportunità anche l’accesso agli eventi di networking con investitori e startup internazionali.