MotorValley, a caccia di talenti: torna il Driving Innovation Hackathon 2026

La Motor Valley cerca i nuovi protagonisti dell’innovazione. Alla vigilia della ottava edizione della MotorValley
Fest, in programma dal 28 al 31 maggio 2026, si è aperta la call for students
per partecipare al Driving Innovation Hackathon 2026
, la competizione internazionale dedicata agli studenti universitari che vogliono misurarsi con le sfide tecnologiche della mobilità del futuro.
L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, è promossa dal Motor Valley Accelerator
, la piattaforma italiana di open innovation
dedicata all’automotive, fondata accanto alla centralissima Piazza Grande da Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital Sgr, UniCredit e Fondazione Modena, in collaborazione con MUNER – Motor Valley University of Emilia-Romagna
e con AssetClassic
, fondo di private equity specializzato nelle auto classiche.Gli studenti interessati – singolarmente o in team da due a cinque membri – potranno candidarsi entro il 12 aprile
. I gruppi dovranno essere multidisciplinari e comprendere almeno un ingegnere, in modo da mettere insieme competenze tecniche e visione imprenditoriale.
Partner prestigiosi
Una volta formati i team, i partecipanti saranno chiamati a sviluppare soluzioni innovative partendo dalle sfide proposte da alcune grandi aziende partner dell’industria: STMicroelectronics
, Agrati
, Dallara
, Pirelli
, OMR Automotive
, Gruppo Hera
e Unipol
, oltre allo stesso AssetClassic. Il progetto dovrà poi essere sintetizzato in un video pitch di cinque minuti
, da presentare entro l’11 maggio.
Un punto di riferimento internazionale
“Il Driving Innovation Hackathon si conferma un punto di riferimento internazionale per i giovani talenti che vogliono contribuire all’evoluzione della mobilità”, ha spiegato Alberto Caviglia, manager del Motor Valley Accelerator. “L’edizione 2025 ha coinvolto oltre 250 studenti di 33 università e 5 Paesi, con 51 team internazionali”.
Per Leonardo Guglielmetti, general manager di MUNER, l’iniziativa rappresenta “un’opportunità concreta per mettere alla prova competenze tecniche e visione imprenditoriale, mettendo in contatto diretto gli studenti con le aziende leader della Motor Valley”.
I team finalisti presenteranno i propri progetti il 29 maggio a Modena, durante il Motor Valley Fest, davanti a una giuria di esperti del settore automotive. I vincitori riceveranno un premio per sostenere lo sviluppo dell’idea – dalla realizzazione di un prototipo fino alla nascita di una startup – oltre all’affiancamento del team del Motor Valley Accelerator per la definizione del business plan e del modello di business. Tra le opportunità anche l’accesso agli eventi di networking con investitori e startup internazionali.