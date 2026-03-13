Bezzecchi alla carica: la ricetta per battere Marc Marquez

Marco Bezzecchi ha iniziato la stagione MotoGP 2026 con una vittoria schiacciante nel GP della Thailandia, permettendogli di riscattarsi dall'errore commesso nella Sprint. Dopo il brillante finale di campionato 2025, concluso al terzo posto in classifica finale, il pilota dell'Aprilia continua a macinare risultati e può sognare in grande.

Sfida con Ducati

Buona parte del merito va sicuramente agli ingegneri di Noale che, durante la pausa invernale, hanno compiuto un ottimo lavoro sulla RS-GP. In Aprilia preferiscono tenere il profilo basso. L'obiettivo è lottare per il podio in ogni weekend, Ducati resta la favorita sulla carta, con Marc Marquez in pole position. "Lui e nessun altro è il favorito. Sono i campioni in carica - ha dichiarato Marco Bezzecchi al 'Corriere della Sera' -. Dovremo lottare per questo. La pressione è su Ducati, che è quella che ha vinto l'anno scorso".

Il pilota di Rimini è arrivato ai nastri di partenza di questo Mondiale MotoGP con più esperienza e solidità psicologica, consapevole di avere una grande occasione per raggiungere il grande sogno. La ricetta per battere Marc? "Se esci con paura, sei già sconfitto. E non lo ero nemmeno l'anno scorso".

Bagnaia prossimo compagno di box

Siamo molto amici, ma in pista siamo rivali". Da alcune settimane si dà per scontato l'arrivo di Pecco Bagnaia in Aprilia dalla prossima stagione. Finora non ci sono annunci ufficiali, quindi bocche cucite con i media. Ma la line-up tutta italiana, su una moto italiana, fa venire l'acquolina in bocca a tutti i veri tifosi del Bel Paese. Tra l'altro Marco e Pecco si conoscono da molti anni, si allenano insieme, condividono del tempo libero grazie alla collaborazione con la VR46 Academy di Valentino Rossi. In ogni caso sarà una vera sfida: "".

Bezzecchi e Aprilia matrimonio perfetto

A proposito di mercato piloti e contratti nella classe MotoGP, Bezzecchi e Aprilia sono stati i primi ad aver ufficializzato il rinnovo per il prossimo biennio. Un atto di fiducia da parte della Casa veneta che ha finalmente trovato una nuova punta di diamante (Jorge Martin avrebbe già firmato con Yamaha). "Avevo altre proposte, ma ho deciso di continuare perché cercavo una solida collaborazione - ha sottolineato il pilota romagnolo -. Il futuro non è prevedibile, ma qui sto davvero bene".