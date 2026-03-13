MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Bezzecchi alla carica: la ricetta per battere Marc Marquez

MotoGP
di Luigi Ciamburro
venerdì, 13 marzo 2026 alle 9:13
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi ha iniziato la stagione MotoGP 2026 con una vittoria schiacciante nel GP della Thailandia, permettendogli di riscattarsi dall'errore commesso nella Sprint. Dopo il brillante finale di campionato 2025, concluso al terzo posto in classifica finale, il pilota dell'Aprilia continua a macinare risultati e può sognare in grande.

Sfida con Ducati

Buona parte del merito va sicuramente agli ingegneri di Noale che, durante la pausa invernale, hanno compiuto un ottimo lavoro sulla RS-GP. In Aprilia preferiscono tenere il profilo basso. L'obiettivo è lottare per il podio in ogni weekend, Ducati resta la favorita sulla carta, con Marc Marquez in pole position. "Lui e nessun altro è il favorito. Sono i campioni in carica - ha dichiarato Marco Bezzecchi al 'Corriere della Sera' -. Dovremo lottare per questo. La pressione è su Ducati, che è quella che ha vinto l'anno scorso".
Il pilota di Rimini è arrivato ai nastri di partenza di questo Mondiale MotoGP con più esperienza e solidità psicologica, consapevole di avere una grande occasione per raggiungere il grande sogno. La ricetta per battere Marc? "Se esci con paura, sei già sconfitto. E non lo ero nemmeno l'anno scorso".

Bagnaia prossimo compagno di box

Da alcune settimane si dà per scontato l'arrivo di Pecco Bagnaia in Aprilia dalla prossima stagione. Finora non ci sono annunci ufficiali, quindi bocche cucite con i media. Ma la line-up tutta italiana, su una moto italiana, fa venire l'acquolina in bocca a tutti i veri tifosi del Bel Paese. Tra l'altro Marco e Pecco si conoscono da molti anni, si allenano insieme, condividono del tempo libero grazie alla collaborazione con la VR46 Academy di Valentino Rossi. In ogni caso sarà una vera sfida: "Siamo molto amici, ma in pista siamo rivali".

Bezzecchi e Aprilia matrimonio perfetto

A proposito di mercato piloti e contratti nella classe MotoGP, Bezzecchi e Aprilia sono stati i primi ad aver ufficializzato il rinnovo per il prossimo biennio. Un atto di fiducia da parte della Casa veneta che ha finalmente trovato una nuova punta di diamante (Jorge Martin avrebbe già firmato con Yamaha). "Avevo altre proposte, ma ho deciso di continuare perché cercavo una solida collaborazione - ha sottolineato il pilota romagnolo -. Il futuro non è prevedibile, ma qui sto davvero bene".

Leggi anche

Tensione nel box Ducati: cosa è successo dopo la sanzione a MarquezTensione nel box Ducati: cosa è successo dopo la sanzione a Marquez
Batosta Marc Marquez: l'infortunio è più serio del previstoBatosta Marc Marquez: l'infortunio è più serio del previsto
"Se sei incerto...tieni aperto!" La biografia del grande Giovanni Di Pillo in libreria e disponibile su Amazon Libri
Marco Bezzecchi

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Marc Marquez e Michele Pirro
MotoGP

Test Ducati a Jerez: come sarà la Ducati 2027 di Marc Marquez

13 marzo 2026
Valentino Rossi e Dani Pedrosa alla cena delle leggende MotoGP
MotoGP

Dani Pedrosa stuzzica Valentino Rossi: "Quando riprovi la MotoGP?". La risposta è netta

12 marzo 2026

Altre notizie

vialle-honda-mxgp-argentina

Tom Vialle esordio da fenomeno: Honda sorride, il rookie MXGP è già tra i grandi

Motocross
Marc Marquez e Michele Pirro

Test Ducati a Jerez: come sarà la Ducati 2027 di Marc Marquez

MotoGP
George Russell e Mercedes dominano la qualifica sprint nel GP Cina

GP Cina: Russell parte forte con la Mercedes schiacciasassi, qualifica Sprint dominata

Formula 1
Tommy Bridewell pilota Superbike Advocates Racing nel Portimao Test WorldSBK

Team Advocates "pronto" al debutto nel Mondiale SBK: Bridewell vuole stupire

Superbike

Articoli popolari

Autodromo di Monza

Lavori all’Autodromo di Monza: cosa cambierà e perché le moto restano lontane

In Pista
Marc Marquez e Pedro Acosta

Marc Marquez: "Acosta? Alzo bandiera bianca"

MotoGP
Team VR46 MotoGP

Aprilia sogna il doppio colpo: Pecco Bagnaia e il team VR46

MotoGP
Valentino Rossi e Dani Pedrosa alla cena delle leggende MotoGP

Dani Pedrosa stuzzica Valentino Rossi: "Quando riprovi la MotoGP?". La risposta è netta

MotoGP
honda-850-motogp

Honda accende il nuovo 850: primo test HRC, rivoluzione 2027 sempre più vicina

MotoGP

Loading