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Antonelli fa la storia: prima Pole in F1 al GP di Cina, Italia davanti a tutti dopo 17 anni!

Formula 1
di Riccardo Ventura
sabato, 14 marzo 2026 alle 9:13
Antonelli
Andrea Antonelli conquista la Pole Position nel l GP di Cina davanti al compagno Russell e dietro le due rosse:  l’Italia torna a partire davanti a tutti in Formula 1 dopo 17 anni!
Andrea Kimi Antonelli conquista la sua prima Pole in Formula 1 riportando in Italia il primato che mancava dal 2009. Il ragazzino è freddissimo sfruttando alla perfezione la sua Mercedes: partendo là davanti ora può farci farci sognare anche in gara. Soltanto secondo George Russell che dopo aver dominato sin qui il weekend, ha dovuto fare i conti con l’affidabilità della sua W17. Russell riesce comunque a prendersi in extremis seconda piazza ma ad inizio Q3 ha avuto un problema sulla sua monoposto che si è improvvisamente spenta all'inizio del giro di lancio: se la direzione gara avesse esposto subito la bandiera rossa il leader del Mondiale sarebbe partito decimo.  Dietro le due Frecce d’Argento, c’è ancora la Ferrari. Lewis Hamilton partirà davanti al compagno Charles Leclerc, i due proveranno a sfruttare il loro vantaggio in partenza.

Continua a soffrire Max Verstappen 

La terza fila è tutta papaya con Oscar Piastri che riesce a beffare il campione di Formula 1, Lando Norris. Continua il momento positivo di Gasly e l’Alpine che scatteranno settimi davanti a Max Verstappen. Il pilota Red Bull non riesce a trovare la quadra, vedremo se la gara scatenerà il suo talento. Isack Hadjar nono con l’altra Red Bull: la monoposto non c'è ancora. Scatterà decimo, Olivier Bearman con la Haas.
Nelle prime due sessioni il copione è stato molto simile a ciò che abbiamo visto durante questa tappa in Cina. Annotiamo un’uscita nella ghiaia di Gabriel Botorleto alla fine della Q2, che rischiava di paralizzare l’ultimo colpo di molti piloti. Il brasiliano ha perso la sua Audi ma è riuscito a ripartire subito dopo, eliminato nella stessa sessione anche il compagno Nico Hulkenberg per soli 3 millesimi. La Q1 invece, ha visto eliminare tutte le Williams, le Aston Martin e le Cadillac.  

Griglia di partenza della Formula 1 GP di Cina

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Foto: social Formula 1       

diRiccardo Ventura

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