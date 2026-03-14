Antonelli fa la storia: prima Pole in F1 al GP di Cina, Italia davanti a tutti dopo 17 anni!

Andrea Antonelli conquista la Pole Position
nel l GP di Cina davanti al compagno Russell e dietro le due rosse: l’Italia
torna a partire davanti a tutti in Formula 1 dopo 17 anni!
Andrea Kimi Antonelli conquista la sua
prima Pole in Formula 1 riportando in Italia il primato che mancava dal 2009.
Il ragazzino è freddissimo sfruttando alla perfezione la sua Mercedes: partendo là davanti ora può farci farci sognare anche in gara
. Soltanto secondo George Russell che dopo
aver dominato sin qui il weekend, ha dovuto fare i conti con l’affidabilità
della sua W17. Russell riesce comunque a prendersi in extremis seconda piazza ma ad
inizio Q3 ha avuto un problema sulla sua monoposto che si è improvvisamente spenta all'inizio del giro di lancio: se la direzione gara avesse esposto subito la bandiera rossa il leader del Mondiale sarebbe partito decimo. Dietro le due Frecce d’Argento, c’è ancora la Ferrari. Lewis
Hamilton partirà davanti al compagno Charles Leclerc, i due proveranno a sfruttare
il loro vantaggio in partenza.
Continua a soffrire Max Verstappen
La terza fila è tutta papaya con Oscar
Piastri che riesce a beffare il campione di Formula 1, Lando Norris. Continua
il momento positivo di Gasly e l’Alpine che scatteranno settimi davanti a Max
Verstappen. Il pilota Red Bull non riesce a trovare la quadra, vedremo se la
gara scatenerà il suo talento. Isack Hadjar nono con l’altra Red Bull: la monoposto non c'è ancora. Scatterà
decimo, Olivier Bearman con la Haas.
Nelle prime due sessioni il copione è
stato molto simile a ciò che abbiamo visto durante questa tappa in Cina. Annotiamo
un’uscita nella ghiaia di Gabriel Botorleto alla fine della Q2, che rischiava
di paralizzare l’ultimo colpo di molti piloti. Il brasiliano ha perso la sua Audi ma è riuscito a ripartire subito dopo, eliminato nella stessa sessione anche
il compagno Nico Hulkenberg per soli 3 millesimi. La Q1 invece, ha visto
eliminare tutte le Williams, le Aston Martin e le Cadillac.
Griglia
di partenza della Formula 1 GP di Cina
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Foto: social Formula 1