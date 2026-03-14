Test MotoGP a Jerez: moto 850cc in azione, Honda assente ma rumorosa

Mentre il campionato MotoGP si prende una pausa prima della prossima gara in Brasile, le moto della classe regina non si fermano. Sul circuito di Jerez quattro costruttori, ad eccezione di Honda, hanno tenuto tre giorni di test privati per mettere a punto le moto 850cc del 2027 e non solo.

KTM schiera Pedrosa ed Espargaro

Penso che i tempi sul giro su molti circuiti saranno molto simili, o addirittura più veloci, perché si ha meno peso e potenza, ma una migliore maneggevolezza. Vedremo come andrà". Uno dei team più attivi è stato KTM , che ha schierato la sua squadra di collaudo al completo con Pol Espargaró e Dani Pedrosa. Entrambi i piloti hanno lavorato con la nuova moto da 850cc, la base tecnica che verrà utilizzata nel campionato nei prossimi anni. Secondo le prime stime, questo motore sviluppa circa 30 cavalli in meno rispetto all'attuale propulsore da 1000cc. Ma non è detto che le velocità di punta e le prestazioni saranno inferiori, come dichiarato da Marc Marquez: "".

Riduzione graduale dell'aerodinamica

Non è la prima prova per il team austriaco, che aveva già testato questa moto sullo stesso circuito nel dicembre 2025, sebbene il prototipo attuale si sia evoluto. Una delle modifiche più evidenti è la riduzione di alcuni elementi aerodinamici, in linea con i futuri regolamenti MotoGP che prevedono una drastica riduzione degli elementi aerodinamica, a cominciare da ogni tipo di holeshot.

Il consulente del marchio Heinz Kinigadner ha spiegato che l'intenzione è quella di accumulare il maggior numero possibile di chilometri nel minor tempo possibile. Ha sottolineato che l'idea è di testare la motocicletta "in diverse condizioni e su quante più piste possibili", sfruttando ogni opportunità di test per raccogliere dati.

Aprilia, Ducati e Yamaha al lavoro

KTM non era l'unico costruttore presente a Jerez. Anche i team di collaudo di Ducati , Aprilia e Yamaha Motor Company erano al lavoro, rispettivamente con Michele Pirro, Lorenzo Savadori e Andrea Dovizioso. Oltre a lavorare con le specifiche della cilindrata di 850cc, i piloti hanno cominciato a testare anche gli pneumatici Pirelli, fornitore ufficiale MotoGP a partire dal 2027 .

In azione anche il rookie Toprak Razgatlioglu, approfittando del regolamento sulle concessioni. Quest'anno solo Yamaha può impiegare piloti regolari in pista per i test privati MotoGP. Iwata sta approfittando della situazione per fare macinare altri chilometri al campione della SBK, in vista dei prossimi impegni del Motomondiale. Mentre il test team lavorava sulla futura M1, il turco è salito in sella alla moto 1000cc con pneumatici Michelin. Nel GP della Thailandia, Toprak ha girato nettamente più lento rispetto ai compagni di marca ed ha chiuso 17°. Il primo obiettivo sarà conquistare i primi punti nella classifica piloti MotoGP.

Honda appare in video...

La Honda era assente a Jerez, ma questo non significa che il colosso giapponese non abbia già in cantiere il nuovo prototipo 850cc. HRC ha deciso di svelare per la prima volta il sound e le prestazioni della sua nuova moto con cui intende tornare al vertice dal 2027. Sebbene i test siano stati condotti in totale segretezza lo scorso dicembre sul circuito di Sepang, solo ora sono state diffuse le immagini. A compiere il primo collaudo su pista è stato Takaaki Nakagami, che ha dovuto girare sul bagnato e in condizioni d'asfalto insidiose. "La prima impressione è che sia 'super leggera'. Sono rimasto un po' sorpreso in queste condizioni. Sì, è davvero piacevole", ha detto il pilota nipponico.

... aspettando Aleix Espargaro

A gennaio il prototipo Honda 850cc è ritornato in azione a gennaio, a Sepang ancora una volta. In attesa del test ufficiale 2027 per tutti i costruttori, previsto per il 18 maggio, il lavoro di Aleix Espargaró con il team di test Honda si concentrerà sul perfezionamento della RC213V, la moto che utilizzeranno quest'anno. A partire da quella data, abbandonerà la sua missione con la Honda 2026 e inizierà a lavorare a stretto contatto con Nakagami sulla RC214V. Entrambi i collaudatori della Casa giapponese scenderanno in pista a Brno, il prossimo 22 giugno, un giorno dopo il GP della Repubblica Ceca.