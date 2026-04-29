Superbike a Balaton Park per il round numero 4 del calendario, Bulega vincerà ancora? Il programma del weekend.

Dopo una breve pausa in cui ad essere protagonista delle corse motociclistiche è stata la MotoGP, torna il Mondiale Superbike. Nel prossimo weekend l’azione si sposterà in Ungheria al Balaton Park Circuit, entrato nel calendario del campionato nel 2025, anno nel quale tutte le gare del round furono vinte da Toprak Razgatlioglu.

Nel 2026 il turco è migrato nel paddock MotoGP e il favorito del round ungherese sarà Nicolò Bulega, finora vincitore di tutte le manche della stagione SBK. Considerando anche i successi di fine 2025, il pilota Aruba Ducati è arrivato a 13 vittorie di fila, eguagliando il record di Razgatlioglu e mettendosi nella condizione di stabilirne uno tutto suo se dovesse vincere almeno Gara 1 in questo fine settimana.

Superbike, qualcuno può battere Bulega a Balaton Park?

Lo stesso Bulega ha ammesso che quello di Balaton Park potrebbe essere il peggiore circuito per il suo stile di guida, invece ne potrebbe beneficiare il suo compagno di squadra. Iker Lecuona è a caccia della prima vittoria in SBK e spera che l’Ungheria possa essere il posto giusto per sbloccarsi. Dopo sei secondi posti consecutivi, vorrebbe riuscire a lottare con Bulega e a batterlo.

Ci sono altri piloti che con la Panigale V4 R possono ben figurare in questo weekend, in particolare Sam Lowes e Alvaro Bautista. L’inglese è arrivato tre volte terzo ad Assen, mentre il due volte iridato Superbike tre volte quarto. Da tenere d’occhio pure Lorenzo Baldassarri del team Go Eleven, che però a Balaton Park ci ha corso solo con la MotoE.

Considerate le caratteristiche della pista e della M 1000 RR, potrebbero essere protagonisti anche i piloti BMW. Danilo Petrucci e Miguel Oliveira hanno lasciato Assen con l’amaro in bocca e hanno grande voglia di riscatto. In Ungheria potrebbero avere il potenziale per fare bene, così come i colleghi Bimota. Alex Lowes era stato competitivo nelle prime due manche al TT Circuit, mentre Axel Bassani ha deluso complessivamente e vorrà rifarsi.

Yamaha leggermente migliorata nei Paesi Bassi, ma è difficile dire a cosa potrà ambire nel prossimo weekend. La R1 sembra una moto non sufficientemente competitiva per puntare al podio. Non lo sono neppure Kawasaki Ninja ZX-10RR e Honda CBR10000RR-R Fireblade SP, con la “verdona” di Garrett Gerloff che almeno può essere messa in top 10, mentre il team HRC è in grande difficoltà in questo inizio di stagione Superbike 2026. In Ungheria ancora assente Jake Dixon: non ci sarà Jonathan Rea a sostituirlo, bensì il giapponese Yuki Kunii

SBK Ungheria: il programma del weekend

Il round Superbike al Balaton Park Circuit verrà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP, per la diretta streaming saranno a disposizione le app Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà live Gara 1 e Gara 2, mentre la Superpole Race solo in differita. Nel weekend correranno anche Mondiale Supersport e Mondiale Femminile. Di seguito gli orari delle dirette TV e streaming in programma.

VENERDÌ 1 MAGGIO 2026

10:20-11:05 WorldSBK - FP1

14:10-14:35 WorldWCR - Superpole

15:00-15:45 WorldSBK - FP2

16:00-16:40 WorldSSP - Superpole

SABATO 2 MAGGIO 2026

11:15-11:30 WorldSBK - Superpole

13:00 WorldWCR - Gara 1

14:00 WorldSSP - Gara 1

15:30 WorldSBK - Gara 1

DOMENICA 3 MAGGIO 2026