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Mondiale SBK 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Assen

Superbike
di Matteo Bellan
domenica, 19 aprile 2026 alle 16:30
Partenza della gara Superbike WorldSBK al TT Circuit Assen
Mondiale Superbike 2026: classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo Assen
Bulega cala il tris al TT Circuit e pareggia il record di Razgatlioglu: ecco come cambia la situazione nel campionato Superbike.
Anche ad Assen è imbattibile Nicolò Bulega, autore di una tripletta di vittorie e giunto a quota 13 successi consecutivi nel Mondiale SBK. Ha raggiunto il record appartenente a Toprak Razgatlioglu, che lo ha realizzato nel 2024 e ribadito nel 2025. Il pilota del team Aruba Ducati continua ad essere il leader incontrastato della classifica generale con punteggio pieno.
Iker Lecuona deve nuovamente accontentarsi del secondo posto, non ne ha ancora per sconfiggere Bulega. Considerando anche Portimao, è secondo per la sesta volta di fila. Anche se vorrebbe stare davanti al compagno di squadra, deve comunque essere contento di quello che sta facendo: dopo quattro anno difficili in Honda si sta adattando alla Panigale V4 R e prima o poi sarà in grado di conquistare la sua prima vittoria in Superbike.
Terzo gradino del podio e terzo posto nel Mondiale per Sam Lowes, tre volte terzo al TT Circuit. Un weekend solido per lui e per il team Marc VDS. In Gara 2 ben sei Ducati nelle prime sei posizioni dell'ordine di arrivo: bene anche Alvaro Bautista, Yari Montella e Lorenzo Baldassarri. Il primo degli altri è stato Xavi Vierge, settimo su Yamaha, davanti al compagno di squadra Andrea Locatelli e alla BMW di Danilo Petrucci. Deludente Miguel Oliveira con l'altra M 1000 RR, dopo i podi di Portimao ha faticato tantissimo ad Assen. Bimota bene con Alex Lowes in Gara 1 e Superpole Race, poi l'inglese è crollato nell'ultima manche. Weekend negativo per Axel Bassani.

SBK, Round Assen: le nuove classifiche piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI
  1. Nicolò Bulega 186 punti
  2. Iker Lecuona 117 punti (-69)
  3. Sam Lowes 82 punti (-104)
  4. Miguel Oliveira 69 (-117)
  5. Alex Lowes 69 (-117)
  6. Axel Bassani 67
  7. Alvaro Bautista 59
  8. Lorenzo Baldassarri 58
  9. Yari Montella 48
  10. Andrea Locatelli 44
  11. Danilo Petrucci 41
  12. Xavi Vierge 34
  13. Tarran Mackenzie 32
  14. Garrett Gerloff 24
  15. Remy Gardner 16
  16. Alberto Surra 13
  17. Stefano Manzi 8
  18. Tetsuta Nagashima 7
  19. Thomas Bridewell 6
  20. Jonathan Rea 4
  21. Somkiat Chantra 1
  22. Bahattin Sofuoglu 1
  23. Ryan Vickers 1
CLASSIFICA COSTRUTTORI
  1. Ducati 161 punti
  2. Bimota 90 punti
  3. BMW 69
  4. Yamaha 48
  5. Kawasaki 24
  6. Honda 11

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