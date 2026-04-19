Bulega cala il tris al TT Circuit e pareggia il record di Razgatlioglu: ecco come cambia la situazione nel campionato Superbike.

Anche ad Assen è imbattibile Nicolò Bulega, autore di una tripletta di vittorie e giunto a quota 13 successi consecutivi nel Mondiale SBK. Ha raggiunto il record appartenente a Toprak Razgatlioglu , che lo ha realizzato nel 2024 e ribadito nel 2025. Il pilota del team Aruba Ducati continua ad essere il leader incontrastato della classifica generale con punteggio pieno.

Iker Lecuona deve nuovamente accontentarsi del secondo posto, non ne ha ancora per sconfiggere Bulega. Considerando anche Portimao, è secondo per la sesta volta di fila. Anche se vorrebbe stare davanti al compagno di squadra, deve comunque essere contento di quello che sta facendo: dopo quattro anno difficili in Honda si sta adattando alla Panigale V4 R e prima o poi sarà in grado di conquistare la sua prima vittoria in Superbike.

Terzo gradino del podio e terzo posto nel Mondiale per Sam Lowes, tre volte terzo al TT Circuit. Un weekend solido per lui e per il team Marc VDS. In Gara 2 ben sei Ducati nelle prime sei posizioni dell'ordine di arrivo: bene anche Alvaro Bautista, Yari Montella e Lorenzo Baldassarri. Il primo degli altri è stato Xavi Vierge, settimo su Yamaha, davanti al compagno di squadra Andrea Locatelli e alla BMW di Danilo Petrucci. Deludente Miguel Oliveira con l'altra M 1000 RR, dopo i podi di Portimao ha faticato tantissimo ad Assen. Bimota bene con Alex Lowes in Gara 1 e Superpole Race, poi l'inglese è crollato nell'ultima manche. Weekend negativo per Axel Bassani.

SBK, Round Assen: le nuove classifiche piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI

Nicolò Bulega 186 punti Iker Lecuona 117 punti (-69) Sam Lowes 82 punti (-104) Miguel Oliveira 69 (-117) Alex Lowes 69 (-117) Axel Bassani 67 Alvaro Bautista 59 Lorenzo Baldassarri 58 Yari Montella 48 Andrea Locatelli 44 Danilo Petrucci 41 Xavi Vierge 34 Tarran Mackenzie 32 Garrett Gerloff 24 Remy Gardner 16 Alberto Surra 13 Stefano Manzi 8 Tetsuta Nagashima 7 Thomas Bridewell 6 Jonathan Rea 4 Somkiat Chantra 1 Bahattin Sofuoglu 1 Ryan Vickers 1

CLASSIFICA COSTRUTTORI