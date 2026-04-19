Spettacolo al “Ciclamino”: Herlings trionfa in MXGP, Coenen bestiale in MX2, italiani opachi

Gajser emoziona i suoi tifosi con una vittoria di manche, ma il GP MXGP è di Herlings. Sacha Coenen re indiscusso della MX2. Cronaca e classifiche.

Jeffrey Herlings trionfa in MXGP, Sacha Coenen domina con autorità in MX2. È il risultato finale delle due categorie del Mondiale Motocross al "Ciclamino", ma c'è da segnalare anche la bellissima prima vittoria di manche per Tim Gajser davanti ad un corposo pubblico sloveno accorso sul circuito più vicino, un risultato che gli vale anche il 2° posto del GP. Non cambiano i capoclassifica iridati, con Lucas Coenen al top in classe regina e Laengenfelder sempre leader MX2. Faticano gli italiani, continuano le difficoltà Ducati... Ora tocca alla pausa primaverile, ecco intanto com'è andata.

MX2

Gara 1 al via sotto la pioggia e in condizioni non semplici, ma "Mister Pole Position" non si fa rallentare e inizia al meglio la domenica di gare al Ciclamino. Sacha Coenen si assicura subito l'holeshot di Gara 1 e non c'è molta storia: un po' di battaglia, poi la fuga. L'alfiere KTM conquista la prima manche nel round trentino, con Mathis Valin al primo podio di gara in questo 2026 e Guillem Farres 3°. Il campione in carica e leader MX2 vive una Gara 1 complessa: Simon Laengenfelder, non a suo agio sotto la pioggia, alla fine riesce a recuperare qualcosa, ma non va oltre la decima posizione. Dei nostri, Valerio Lata chiude 11°, mentre è 15° Ferruccio Zanchi.

Gara 2 di nuovo con holeshot di Sacha Coenen e incidente per Everts, che quindi precipita subito molto indietro. Laengenfelder stavolta si piazza in 4^ posizione dietro a Grau e Mikula, non male Zanchi 7°, mentre Lata è P10. Davanti davvero non c'è storia: Sacha Coenen non lascia scampo tra pole position, holeshot e vittoria in entrambe le manche, e con grande sicurezza nonostante una caduta negli ultimi giri! Guillem Farres si conferma sul podio, terza piazza per Simon Laengenfelder, miglior italiano di manche è Valerio Lata 10°. Di seguito la classifica di GP, mentre nella generale Laengenfelder rimane al comando con tre punti di margine su Coenen, scala due posizioni Farres ora 3°.

MX2 GP Trentino

MXGP

Rispetto a Gara 1 MX2 la pioggia è cessata e, dopo le qualifiche complicate, abbiamo il primo ruggito di Jeffrey Herlings. Arriva il trionfo nella prima manche della domenica in Trentino e con una rimonta strepitosa. Il super scatto con holeshot è del campione in carica Romain Febvre su Vialle, Gajser, il poleman Coenen... Mentre Herlings, 9° ieri in qualifica, inizia la sua gara dall'11° posto. Dobbiamo però attendere poco per un importante colpo di scena, la caduta di Coenen. Herlings invece realizza una risalita indiavolata ed a due giri dalla fine ha la meglio sul leader della corsa Febvre, volando poi indisturbato verso un super trionfo di manche. L'iridato MXGP 2025 chiude 2°, terzo è il rookie Tom Vialle, migliore degli italiani Andrea Adamo 6°.

Gara 2 che vede un super scatto sia di Coenen che del rookie Kay De Wolf, che per la prima volta comanda una gara in MXGP. Non brillano né Adamo né Guadagnini, subito fuori dai 10, disastroso Febvre in 24^ posizione... De Wolf se la gode per qualche giro, finché non si rivede Coenen in particolare, ma si scatena anche Gajser che si prende la seconda posizione. Brutto incidente per Vialle dopo 9 giri, addirittura la sua Honda lo colpisce ma senza conseguenze, mentre Herlings sta realizzando una nuova risalita dal 9° posto. Lo "facilitano" De Wolf prima e soprattutto Coenen poi: il leader della corsa cade e lascia strada a Tim Gajser, al comando per la prima volta con i colori Yamaha ed alla prima vittoria di manche. A Jeffrey Herlings basta il 2° posto per il trionfo di GP: di seguito la classifica overall, mentre nella generale è sempre davanti Lucas Coenen sull'olandese, 3° Tom Vialle.

MXGP GP Trentino