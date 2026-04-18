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Coenen show in MXGP Trentino: qualifiche "di famiglia", rookie d’assalto e big in difficoltà

Motocross
di Diana Tamantini
sabato, 18 aprile 2026 alle 17:55
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Lucas e Sacha Coenen imperatori delle qualifiche Motocross in Trentino tra colpi di scena e rookie d'assalto. Cronaca e classifiche.
Sabato del GP Trentino nel segno dei "gemelli terribili" di KTM. In MXGP comanda Lucas Coenen, seguito a distanza dai tre agguerriti esordienti Tom Vialle, Andrea Adamo e Kay De Wolf, senza farsi mancare colpi di scena per i big della categoria. In MX2 invece rimane sempre un solo re: Sacha Coenen è inarrestabile nelle gare di qualifica, pokerissimo di pole position in cinque round, ovvero un dominio assoluto. La prima giornata al "Ciclamino" si conclude così, pronti per le gare previste nella giornata di domani, ma ecco intanto il riassunto delle qualifiche odierne.

MX2 

Gara di qualifica con partenza sempre frenetica, una sorpresa è Janis Reisulis coinvolto in un "mucchio" incidentato alla prima curva, quindi subito fuori dalle prime posizioni. Davanti invece spicca Coenen su Laengenfelder, Farres, Everts, Lata, Karlis Reisulis e tutti gli altri. È battaglia nei primi giri, finché il re delle pole position non riesce a prendere il suo buon margine ed a volare via. Sacha Coenen non si smentisce, 5 pole in 5 round stagionali, con annesso super rischio al 7° giro, un episodio che però non gli crea troppi problemi, visto che continua imperterrito fino alla bandiera a scacchi. Un altro colpo di scena è più indietro una caduta a circa metà corsa di McLellan, in lotta con Everts prima di precipitare molto indietro. Per il "podio" rimane il testa a testa finale tra Guillem Farres e Simon Laengenfelder, con l'alfiere Triumph che riesce a contenere l'agguerrito campione in carica e leader iridato. Miglior italiano è Valerio Lata, 5° ma ahimè staccato dopo una prima metà di gara da protagonista.

MXGP 

La partenza della Qualifying Race della classe maggiore del Mondiale Motocross non è meno frenetica e combattuta della 250. Emerge Lucas Coenen su Vialle, Adamo e un super Pancar nelle zone alte! Proprio lui però sarà poi protagonista di una caduta che complica la sua corsa, mentre arrivano Febvre, Herlings, Gajser, De Wolf, Lapucci, Forato... È battaglia serrata in MXGP al "Ciclamino", non mancano altre cadute come quella ad esempio di Herlings, mentre il campione in carica dovrà fermarsi dopo tre giri per un problema... Nei guai anche Forato per un intoppo alla sua Fantic, un peccato visto che era a ridosso della top 5. Davanti a tutti non c'è storia, Lucas Coenen segue l'esempio del fratello e rende la giornata di qualifiche una questione tutta di famiglia: dopo la vittoria di Sacha, ecco il numero #5 per una doppia festa fraterna. Segue un super terzetto di esordienti, con Tom Vialle 2° su Andrea Adamo e Kay De Wolf.

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