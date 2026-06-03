Troupe hollywoodiana nel paddock del Tourist Trophy 2026 per le riprese di "Isle of Man", il film dedicato alla storica corsa.

Channing Tatum ospite speciale nel paddock del Tourist Trophy 2026 per “Isle of Man”, il primo film sulla storica e rischiosissima competizione stradale, che lo vede protagonista in sella ad una BMW M1000RR (assieme alla controfigura di lusso James Hillier, 15 podi TT), oltre che coproduttore assieme a Brad Pitt per Amazon MGM Studios, regia di Reid Carolin (“Magic Mike”). Il filone delle competizioni motoristiche, a due e quattro ruote, piace sempre di più a Hollywood, che ora si sposta nel road racing con Tatum e Pitt, fuori dal set fanatici delle due ruote, ma anche con il co-sceneggiatore Jason Keller, che ha scritto “Ford vs Ferrari” (“Le Mans '66 - La Grande Sfida” in Italia) sempre prodotto da Brad Pitt. Quest’ultimo è stato anche protagonista del film “F1”, coinvolgendo nella produzione Mercedes ed il sette volte iridato Lewis Hamilton.

Pronti, azione

Hanno fatto il giro del web le prime immagini di Tatum in tuta di pelle e con la pettorina arancione dei rookie nel paddock del TT assieme alla troupe hollywoodiana, non è uno spettacolo consueto nelle competizioni su strada. Come citato, l’attore è grande appassionato di moto e di corse: si diverte soprattutto in motocross e lo si può trovare spesso nei track days, a volte assieme alla figlia, oltre a varie ospitate alle competizioni di livello mondiale, come la MotoGP ad Austin. Fatta questa premessa, le vere scene d’azione non vedono lui sotto il casco ma un personaggio molto più esperto in queste competizioni, James Hillier appunto, pilota da 15 podi all’Isola di Man più una vittoria nel Lightweight TT nel 2013. Una scelta logica: Tatum, che pure si è documentato e ha ascoltato con grande attenzione gli esperti sul posto, non ha l’esperienza né le competenze necessarie per affrontare un circuito di questo tipo, lasciando quindi strada ad un’autorità in materia come Hillier.

Dopo Formula 1 ed Endurance, si accendono i riflettori a livello globale anche sul road racing, dando ulteriore visibilità a questa tipologia di competizioni ed al Tourist Trophy in particolare, affascinante ma anche letale, gli ultimi esempi li abbiamo avuti in questi giorni. Ma nonostante ciò, il fascino della corsa leggendaria non viene minimamente intaccato e questo omaggio dal mondo del cinema, puntando tutto sul massimo realismo possibile, si prefissa di renderlo ancora più iconico. Non c'è una possibile data d'uscita, ma la curiosità è già alle stelle.