Troupe hollywoodiana nel paddock del Tourist Trophy
2026 per le riprese di "Isle of Man", il film dedicato alla storica corsa.
Channing Tatum ospite speciale nel paddock del Tourist Trophy
2026 per “Isle of Man”, il primo film sulla storica e rischiosissima
competizione stradale, che lo vede protagonista in sella ad una BMW M1000RR
(assieme alla controfigura di lusso James Hillier, 15 podi TT), oltre che coproduttore
assieme a Brad Pitt per Amazon MGM Studios, regia di Reid Carolin (“Magic
Mike”). Il filone delle competizioni motoristiche, a due e quattro ruote, piace
sempre di più a Hollywood, che ora si sposta nel road racing con Tatum e Pitt,
fuori dal set fanatici delle due ruote, ma anche con il co-sceneggiatore Jason
Keller, che ha scritto “Ford vs Ferrari” (“Le Mans '66 - La Grande Sfida” in
Italia) sempre prodotto da Brad Pitt. Quest’ultimo è stato anche protagonista
del film “F1”, coinvolgendo nella produzione Mercedes ed il sette volte iridato
Lewis Hamilton.
Pronti, azione
Hanno fatto il giro del web le prime immagini di Tatum in
tuta di pelle e con la pettorina arancione dei rookie nel paddock del TT
assieme alla troupe hollywoodiana, non è uno spettacolo consueto nelle
competizioni su strada. Come citato, l’attore è grande appassionato di moto e
di corse: si diverte soprattutto in motocross e lo si può trovare spesso nei
track days, a volte assieme alla figlia, oltre a varie ospitate alle
competizioni di livello mondiale, come la MotoGP ad Austin. Fatta questa
premessa, le vere scene d’azione non vedono lui sotto il casco ma un
personaggio molto più esperto in queste competizioni, James Hillier appunto, pilota
da 15 podi all’Isola di Man più una vittoria nel Lightweight TT nel 2013. Una
scelta logica: Tatum, che pure si è documentato e ha ascoltato con grande
attenzione gli esperti sul posto, non ha l’esperienza né le competenze necessarie
per affrontare un circuito di questo tipo, lasciando quindi strada ad un’autorità
in materia come Hillier.
Dopo Formula 1 ed Endurance, si accendono i riflettori a livello globale anche sul road racing, dando ulteriore visibilità a questa tipologia di competizioni
ed al Tourist Trophy in particolare, affascinante ma anche letale, gli ultimi
esempi li abbiamo avuti in questi giorni. Ma nonostante ciò, il fascino della corsa leggendaria non viene minimamente intaccato e questo omaggio dal mondo del cinema, puntando tutto sul massimo realismo possibile, si prefissa di renderlo ancora più iconico. Non c'è una possibile data d'uscita, ma la curiosità è già alle stelle.
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