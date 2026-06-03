Ducati quest'anno celebra 100 anni di storia ed il TT dell'Isola di Man è parte integrante dei successi sportivi dell'azienda. Il formidabile trionfo di Mike Hailwood al Senior TT 1978, occasione in cui tornò clamorosamente alle corse, resta tra i più prestigiosi ed iconici di sempre per la rossa di Bologna, tornata ad assaporare i tempi che furono grazie alla Panigale V2 primatista tra le Supersport.

LA PANIGALE V2 TRIONFA TRA LE SUPERSPORT

Di fatto nelle ultime tre gare disputate del TT Supersport, la Ducati Panigale V2 ha calato il tris. Alla doppietta del 2025, anticipata da due podi (2° e 3°) di Davey Todd del 2024, Michael Dunlop ha fatto seguire il successo nella prima gara di categoria valevole per l'edizione 2026. La sua 34esima affermazione in carriera all'Isle of Man TT, 3 delle quali ottenute proprio con bicilindrica di Borgo Panigale.

UNA LUNGA ATTESA PER I PODI E VITTORIE

La Panigale V2 ha riportato Ducati sul podio al TT nel 2024 grazie a Davey Todd a distanza di 11 anni dai risultati conseguiti da John McGuinness ed il team MonsterMob Ducati di Paul Bird nell'edizione 2003, quando concluse 2° nella gara F1 e 3° al Senior TT. Le vittorie del 2025 e 2026 di Michael Dunlop hanno posto la parola fine ad un digiuno che perdurava da 30 anni: in precedenza l'ultima affermazione fu di Robert Holden nella Singles Race del TT 1995 con l'iconica Ducati Supermoto 572cc. L'ultima moto di Bologna vittoriosa al TT, traguardo soltanto sfiorato dalla leggendaria 916 (seconda al Senior TT 1995 con Iain Duffus, terza alla F1 Race del 1996 con Michael Rutter).

22 VITTORIE DUCATI

Complessivamente Ducati ha raccolto finora 22 vittorie al Tourist Trophy dell'Isola di Man. La prima nel 1969 con Alistair Mike Rogers in trionfo nella 250 Production Race con una Mach 1, trionfo bissato l'anno seguente da un nome celebre del calibro di Chas Mortimer. Il successo di Mike Hailwood al Senior TT 1978 con la 900SS resta il più rappresentativo ed indimenticabile della storia Ducati all'Isola di Man, senza scordarci dei successi di Tony Rutter nei primi anni '80 con la 750 TTF1. Per tornare a primeggiare tra le "big bikes", bisognerà attendere il concretizzarsi del progetto Panigale V4 R di Michael Dunlop, posticipato al 2027 ...