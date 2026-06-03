Larissa Papenmeier ha salutato il Mondiale Motocross Femminile con un emozionante ultimo GP in casa.

La scelta di lasciare il Mondiale Motocross, ma con un 100° GP, la prima a raggiungere questo traguardo in campo femminile, davanti al suo pubblico. Larissa Papenmeier ha voluto questa uscita di scena, con un 9° posto assoluto nel GP Germania ma soprattutto l'ovazione da pelle d'oca dei tifosi accorsi a Teutschenthal, che l'hanno salutata con tutti gli onori. La 36enne di Bünde vanta 11 titoli nazionali in carriera, mentre a livello mondiale è arrivata a sfiorare l'iride nel 2009, dietro alla connazionale Stephanie "Steffi" Laier. Oltre a questo, aggiungiamo vittorie, podi e svariati terzi posti nella generale del Mondiale WMX, l'ultimo nel 2022.

Ultime emozioni mondiali

"Non è un 'addio', è un 'ci vediamo più tardi'". Larissa Papenmeier ha scritto così in un breve post social, ammettendo anche che "Gli ultimi giri di Gara 2 sono stati da crepacuore, ho cominciato a piangere sotto il casco". Le lacrime erano già cominciate a cadere al momento dell'intervista pre-GP: al momento della conferma che quello in Germania sarebbe stato il suo ultimo GP, "Lare423" non ha trattenuto la forte emozione. "È dura, ma me la godrò tutta" aveva promesso la freccia tedesca in lacrime, come poi ha fatto.

Si è chiuso così, con un 9° posto di GP e l'ovazione del pubblico di casa, un lunghissimo capitolo della vita di questa super crossista. Una carriera mondiale iniziata nel 2005 e che l'ha vista sempre al massimo livello. Una vita di dedizione, sacrifici, ahimè infortuni, ritorni, vittorie, che hanno portato al Mondiale quella bambina che, mossa dalla fortissima passione per il motocross, ha disputato la sua prima gara a 6 anni, scrivendo poi la sua grande storia. E con il 100° GP, la prima crossista donna a tagliare questo traguardo, si mette tra le leggende del WMX