BMW dedica una limitatissima M 1000 RR al TT dell'Isola di Man

Con le prime prove in programma lunedì 25 maggio avrà inizio l'edizione 2026 del Tourist Trophy e BMW Motorrad ha deciso di celebrare i 115 anni di storia del leggendario Isle of Man TT
con una M 1000 RR speciale. Limitatissima, prodotta in 115 esemplari non a caso, vestendo i colori tradizionali manxesi oltre che mostrando sulle carenature il percorso del Mountain Course.
BMW MOTORRAD OMAGGIA IL TT
La "BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT" si basa sulla estrema M 1000 RR M Competition, vestendo l'iconico British Racing Green Uni Matt combinato al disegno del Mountain Course (su entrambi i lati della carenatura) ed una numerazione sequenziale con certificato di autenticità. Tra i dettagli, persino il coperchio dell'airbox presenta il logo del TT, con il serbatoio in alluminio con inserti grafici che spicca nella visione complessiva di questo gioiello.
LA STORIA DI BMW AL TT
L'omaggio di BMW Motorrad al TT dell'Isola di Man non è soltanto una mera iniziativa commerciale per un modello chiaramente destinato a ricchissimi motociclisti appassionati e praticanti. La casa dell'Elica al Tourist Trophy ha scritto memorabili pagine di storia di motociclismo, partendo dall'affermazione nel lontano 1939 di Georg Meier al Senior TT con la BMW RS 255 Kompressor. In tempi recenti le S 1000 RR e M 1000 RR hanno raccolto successi continui al TT, l'ultimo con Davey Todd lo scorso anno tra le Superbike
. Peter Hickman, sotto contratto diretto con Monaco di Baviera e schierato dal proprio team 8Ten Racing atteso protagonista dell'edizione 2026, proprio con una M 1000 RR nel 2023 siglò il primato assoluto sul giro del Mountain Course in 16 minuti, 36 secondi e 115 millesimi a 136,358 miglia orarie di media, ovvero 219,4 km/h.
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