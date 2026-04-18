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Strapotere Ducati ad Assen, festeggia anche Sam Lowes: sfida lanciata ai piloti ufficiali

Superbike
di Matteo Bellan
sabato, 18 aprile 2026 alle 18:30
Sam Lowes pilota Marc VDS Superbike WorldSBK sul podio ad Assen
Superbike, strapotere Ducati ad Assen: festeggiano anche Sam Lowes e Marc VDS
Panigale V4 R superiore al TT Circuit: sul podio SBK con i piloti Aruba anche Sam Lowes, che ha preceduto Bautista.
L'ordine di arrivo di Gara 1 Superbike dice chiaramente che Ducati è la più forte ad Assen. Ci sono quattro Panigale V4 R nei primi quattro posti della classifica finale. Nicolò Bulega ha conquistato la sua undicesima vittoria consecutiva, battendo di nuovo il compagno di squadra Iker Lecuona. Sul terzo gradino del podio è salito Sam Lowes, che con l'arrivo della pioggia si era avvicinato moltissimo ai due piloti del team Aruba, però non c'è stato modo di azzardare un sorpasso. E quando le condizioni sono tornate più normali, l'inglese ha riperso terreno e si è dovuto accontentare di un risultato comunque super positivo.
Il TT Circuit è un posto speciale per il pilota del team Elf Marc VDS, che lì nel 2025 aveva conquistato sia la prima pole position sia il primo podio (nella Superpole Race) da quando ha iniziato la sua avventura nel WorldSBK. Poi di podi ne aveva conquistati altri quattro, l'ultimo in Gara 1 ad Aragon il 27 settembre scorso. Nei Paesi Bassi ha ottenuto il primo del 2026 e, considerando il potenziale mostrato finora, il suo obiettivo è quello di ripetersi anche nelle altre manche del weekend.

Superbike Assen 2026, Gara 1: Sam Lowes e Marc VDS gioiscono

Lowes riconosce di aver ottenuto il massimo possibile nella prima manche disputata ad Assen, dove anche il suo passato in Moto2 gli è stato di aiuto: “Penso che sia il risultato giusto. Mi sono avvicinato un po' di più grazie alla pioggia - ha detto al sito ufficiale WorldSBK - ma in realtà ero il terzo migliore in termini di velocità e ritmo. Probabilmente sono stato il terzo migliore per tutto il weekend. Sono contento. È una pista che mi si addice molto, ovviamente grazie ai tanti anni in Moto2. Con la sua natura veloce e fluida, soprattutto i settori 3 e 4 sono, diciamo, in stile Moto2, quindi è probabilmente una pista a cui posso adattarmi un po' più velocemente. La moto funziona bene".
Il pilota del team Elf Marc VDS ha individuato chiaramente quali sono i punti del TT Circuit in cui deve cercare di progredire per essere ancora più competitivo rispetto ad oggi: "Devo migliorare un po' nelle curve 1, 3 e 10, sono i punti in cui perdevo rispetto agli altri. Verso la fine, ho avuto problemi con la gomma anteriore. Dovremo pensarci domani, controllare il meteo e vedere se una gomma più dura è un'opzione o se possiamo fare qualcosa per migliorare la situazione”.

SBK, altri due podi nel weekend?

Il 35enne britannico auspica di essere nuovamente sul podio dopo Superpole Race e Gara 2, consapevole che probabilmente non potrà andare oltre il terzo posto, visto che Bulega e Lecuona hanno qualcosa in più: “Penso che altri due podi sarebbero un bel traguardo. Devo fare un passo avanti, ma mi sto avvicinando. Nelle prossime gare mi avvicinerò ancora di più a quei ragazzi e, ovviamente, la Ducati sta facendo un ottimo lavoro. In questo momento, come team indipendente, essere vicini a loro ci rende felici”. Per il futuro mira a lottare con la coppia Aruba Ducati.
Nel 2026 Lowes ha dovuto fare i conti anche con dei problemi di natura fisica: due fratture dovute alla caduta a oltre 200 km/h avvenuta nel primo round Superbike a Phillip Island. A Portimao ha ottenuto tre ottimi quinti posti, ad Assen ha potuto alzare l'asticella e si è subito preso un podio. Vedremo cosa sarà in grado di fare nel resto del weekend al TT Circuit, lui e il team Elf Marc VDS possono essere ottimisti per domenica.

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Sam Lowes

diMatteo Bellan

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