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SBK Assen gara 1: Nicolò Bulega vince due volte, Lecuona lo fa sudare

Superbike
di Paolo Gozzi
sabato, 18 aprile 2026 alle 16:05
Superbike Assen: Nicolò Bulega ha vinto gara 1
Stavolta Nicolò Bulega non ha fatto il superiore come le altre volte. Iker Lecuona, il compagno Ducati, gli ha soffiato la pole da sotto il naso e l'ha tenuto dietro quasi due giri. Ma nel punto più veloce di Assen l'italiano ha infilato l'interno con classe. Sembrava cominciata la solita fuga e invece stavolta ci siamo proprio divertiti.
A sette giri dalla fine Bulega aveva un secondo di margine, lo spagnolo era già piegato. Ma su Assen è cominciata una pioggerellina insidiosissima. Nicolò ha mollato la presa, Iker ha tenuto aperto annusando l'occasione per il colpaccio. E' cominciata una gara diversa, con il risultato tornato ampiamente in discussione. Ma Bulega ne ha di più: ha aspettato un paio di giri per capire se valeva la pena, poi ha mollato di nuovo gli ormeggi e si è ripreso la vetta. Due vittorie in una gara sola, gli mancava solo questa...

Bulega è imprendibile

Adesso sono undici di fila, il primato di tredici vittorie di Toprak Razgatliuglu è nel mirino per domenica. Fattibilissimo, visto il potenziale. Lecuona però cresce: in Australia era uscito suonato, in Portogallo si era avvicinato molto e qui sta agitando un pò le acque. Che Iker stia tirando come non ci fosse domani è ovvio, bisognerebbe capire se e quanto margine ha in tasca il dittatore: qui ad Assen restano due corse per capirlo. L'arrivo della pioggia ha scatenato anche l'ottimo Sam Lowes, che qui dentro vola: podio meritatissimo, in scia alle due Panigale ufficiali.

Ducati vola anche con meno benzina

Alvaro Bautista ha servito il poker di Ducati Panigale là davanti, pagando sei secondi al primo ma domando la Bimota di Alex Lowes, dopo un confronto senza esclusione di colpi, letteralmente: c'è stato contatto in pieno rettilineo. La moto riminese ha beccato undici secondi, mentre per trovare la migliore Yamaha è stato necessario attendere diciassette secondi. Distacco pesantissimo, ma il sesto è una piccola boccata d'ossigeno per Andrea Locatelli che almeno ha domato la concorrenza interna di Xavi Vierge.

Danilo Petrucci si butta via

La possibilità di far brillare la BMW è sfumata ancor prima del via, causa partenza anticipata. Richiamato per un doppio long lap penality, Danilo Petrucci ha rischiato di stendersi all'ingresso della corsia di rallentamento. Ha evitato l'errore, ma è finito nella sabbia rientrando ultimissimo. Un vero peccato perchè la pioggerella finale sarebbe stato suo terreno di caccia.

Tris nel mirino?

Nicolò Bulega ha chiuso la scorsa stagione vincendo le ultime quattro gare e in questo campionato è a punteggio pieno: sette su sette. Per cui il ducatista è striscia positiva da undici corse. Adesso ha la terza tripletta consecutiva nel mirino (la quarta considerando anche Jerez '25): Superpole Race scatta domenica alle 11:15 (10 giri da percorrere), gran finale gara 2 alle 15:30 (21 giri). Meteo: anche per domenica cielo coperto e bassa (ma non nulla) possibilità di pioggia.
Superbike Assen: classifica di gara 1

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Nicolò Bulega

diPaolo Gozzi

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