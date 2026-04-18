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Sportbike di fuoco ad Assen: Buis nella storia con Suzuki, Vannucci sfiora il podio

In Pista
di Diana Tamantini
sabato, 18 aprile 2026 alle 15:00
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Jeffrey Buis e Suzuki storico trionfo in Gara 1 Sportbike ad Assen, podio sfiorato per Matteo Vannucci. Ecco com'è andata.
Matteo Vannucci sfiora il podio, trionfa uno degli eroi di casa, Jeffrey Buis, che porta a Suzuki il primo trionfo nella nuova Sportbike ed il primo successo nel paddock WorldSBK dal 2014, mentre il poleman Loris Veneman è subito fuori dai giochi per caduta. Sono alcuni dei punti della prima gara disputata dai protagonisti del WorldSPB sullo storico TT Circuit Assen, ma ce ne sono anche altri. Le dominanti Kawasaki viste in Portogallo stavolta sono state arginate, anche se completano il podio. Secondo è Xavi Artigas, al debutto mondiale nelle derivate di serie e di nuovo sul podio per la prima volta dal 2023, quando correva ancora nel Mondiale Moto3. Dietro di lui ecco David Salvador, che dopo il doppio podio di Portimao si assicura il 3° posto per appena 48 millesimi su Vannucci, miglior Aprilia alla bandiera a scacchi. Ecco com'è andata.

Matteo c'eri quasi!

Fiero combattente per le prime tre posizioni, ma non è bastato per un soffio. Gara 1 da applausi comunque per Matteo Vannucci (Revo-M2), in lotta per il podio nelle fasi finali della gara ma scivolato al quarto posto proprio all'ultimo giro. Le qualifiche non erano state delle migliori né per lui né per gli altri nostri portacolori, ma s'è mostrato solido nella competizione e domani ci sarà gara 2 per provarci ancora. In risalita anche gli altri azzurri, come Bruno Ieraci (CM Triumph Factory Racing), che ha conquistato il sesto posto per poco più di un decimo davanti al compagno di squadra Elia Bartolini. Marco Gaggi (Team BrCorse) e Mirko Gennai (Panattoni BGR Smrz Racing) sono gli ultimi italiani a punti, 17° invece Alessandro Di Persio (ARCO Yamaha MotoR University Team) davanti a Thomas Benetti (MMR/Aprilia). Peccato infine per Mattia Sorrenti (Revo-M2), tra i protagonisti di un incidente multiplo alla curva 10 del primo giro e costretto subito al ritiro.

Suzuki interrompe il digiuno 

Trionfo molto speciale sia per il pilota che per il marchio. Vincere in casa è qualcosa che tutti sognano è che Jeffrey Buis (Track & Trades Wixx Racing), re di Assen nel 2025 nel Mondiale 300, è riuscito a fare anche in questa nuova categoria, ma allo stesso tempo ha scritto la storia in sella alla sua Suzuki GSX-8R. Come detto, la casa di Hamamatsu non vinceva in questo paddock dal 2014, l'unico anno di Eugene Lavery con Suzuki ed un primo (unico) trionfo in Gara 1 Superbike a Phillip Island. Buis fa così gioire i tifosi di casa, che in precedenza avevano dovuto salutare già al primo giro il poleman Loris Veneman (MTM Kawasaki), caduto alla curva 16 assieme Fenton Seabright (PHR Performance Triumph). Buis se l'è dovuta sudare, ma alla fine ha ottenuto la vittoria davanti alle Kawasaki di Xavi Artigas (MTM Kawasaki), un risultato speciale dopo anni difficili nel Motomondiale e l'ottima ripartenza dal CIV Supersport nel 2025. Terzo gradino del podio per David Salvador (Team ProDina Kawasaki XCI), che conferma la serie positiva (tre podi in tre gare finora) in questa nuova categoria.

E il leader dov'è? KOVE a punti 

Archiviati i problemi di omologazione poi risolti, ecco che il marchio cinese si prende i primi punti nella nuova Sportbike grazie a Benat Fernandez, ultimo campione del mondo Supersport 300 e pilota di punta del KOVE Racing Team 109. Chi invece non s'è ancora visto davvero in questo weekend al TT Circuit Assen è Antonio Torres (Team ProDina Kawasaki XCI), arrivato da capoclassifica iridato: non ha brillato in qualifica e in questa prima gara ha chiuso con un mesto decimo posto. Ricordiamo infine gli incidentati: alla curva 10 del primo giro sono finiti a terra Sorrenti, Harrison Dessoy (PHR Performance Triumph) e Alvaro Fuertes (Deza-Box 77 Racing Team), quest'ultimo il solo in grado di ripartire. Qualche giro dopo finisce a terra anche il pupillo di Miguel Oliveira, Tomas Alonso, e infine registriamo un problema tecnico per Troy Sovicka (Panattoni BGR Smrz Racing).

La classifica di Gara 1 Sportbike 

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