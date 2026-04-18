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Assen Prove 3: Ducati mostruose ma Petrucci potrebbe fare lo scherzetto?

Superbike
di Paolo Gozzi
sabato, 18 aprile 2026 alle 10:12
Superbike Assen prove 3: Ducati mostruose, ma se piovesse? L'occasione di Petrucci
Le Ducati sono mostruose e il pronostico per le tre sfide di Assen è inchiodato sul rosso fisso. Nella terza e ultima sessione di prove libere Iker Lecuona ha preso il volo con la gomma SCX scendendo sotto il primato ufficiale della pista. Precede la Bimota di Alex Lowes, il redivivo Alvaro Bautista e la BMW di Miguel Oliveira.
I tempi finali in ottica gara non hanno granché significato, perchè quasi tutti i piloti nell'ultimo scampolo di sessione hanno montato la copertura più soffice a disposizione per testare la configurazione Superpole. L'incidente occorso a Somkiat Chantra ha richiesto l'esposizione della bandiera rossa, dividendo praticamente a metà il turno, che negli ultimi otto minuti è stato utilizzato per i giri tutto-o-niente. Nicolò Bulega, imprendibile nelle due sessioni del venerdi, ha optato per la strategia differente. Il leader del Mondiale lavora con la terza tripletta di fila in mente.

Petrux, e se piovesse?

Le previsioni meteo sono assai incerte in vista delle tre gare olandesi e, come spesso avviene nella piana del Drenthe, l'eventualità pioggia è da tenere in grande considerazione. Potrebbe essere l'asso nella manica per Danilo Petrucci, che da queste parti sul bagnato ha guidato per la prima volta il plotone MotoGP. "Era il 2016 ma purtroppo dopo cinque giri hanno fermato tutto con la bandiera rossa e al secondo via ho avuto un problema tecnico" racconta il pilota BMW, decimo tempo nella FP3. "In Australia con la pioggia non sono andato forte, ma abbiamo capito perchè. Qui in effetti potrei avere una buona opportunità." Ma qui ad Assen Petrucci è finalmente molto veloce anche con l'asciutto. "In Portogallo Miguel Oliveira ha dimostrato che la BMW è una moto da podio, devo solo adattarmi meglio. E i risultati verranno da soli".Il primo passo sarà conquistare la miglior posizione possibile sullo schieramento. Il quarto posto del venerdi è un ottimo viatico.

Attacco al super record

Nella Superpole che scatta alle 11:15 il riferimento è 1'32"596 siglato da Sam Lowes con la Ducati del team Marc VDS. Considerando che Iker Lecuona è già sceso a 1'32"832 nel "provino" effettuato in FP3, è un obiettivo alla portata. Ricordiamo però che la Pirelli in Olanda non ha portato la gomme ultra morbida SCQ, puntando sulla SCX (soffice da gara) che pur non permettendo le stesse esplosive prestazioni si comporta meglio in condizioni di bassa temperatura. Meteo: cielo coperto, ma nel pomeriggio intorno all'orario di partenza di gara 1 (15:30) non si esclude l'arrivo della pioggia.

Somkiat Chantra fuori causa per gara 1

In Honda piove sul bagnato. L'incidente del pilota thailandese ha avuto conseguenze: a causa di forti contusioni alla schiena Somkiat Chantra dovrà saltare gara 1, poi sarà visitato domattina per verificare se fosse in grado di tornare in pista nelle due sfide della domenica. Quindi Jonathan Rea, sostituito dell'altro lungo degente Jake Dixon, guiderà l'unica CBR-RR in pista oggi.

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Danilo Petrucci

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