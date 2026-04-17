Baldassarri è il più veloce dopo Bulega ad Assen: rientrato nel Mondiale Superbike, sta facendo vedere una grande velocità con la Ducati.

È solo venerdì e contano le gare, però Lorenzo Baldassarri ha cominciato con il piede giusto al TT Circuit. Suo il secondo miglior tempo al termine delle prove libere Superbike, 276 millesimi lo separano dal leader Nicolò Bulega. Il pilota del team Go Eleven sta guidando per la prima volta la Panigale V4 R ad Assen e si è subito trovato a suo agio e spera di riuscire a lottare per il podio nel resto del weekend ad Assen.

Superbike Assen 2026, Prove: Baldassari e Go Eleven in palla

problema all'avambraccio destro sofferto a Portimao (Possiamo essere felici per come è andata oggi. Dopo Portimao, è stato positivo confermare la nostra velocità e soprattutto è stato fondamentale risolvere il problema che ho avuto in Portogallo. Se qui avessi avuto lo stesso problema, avrei faticato tanto. Oggi è stato importante sentirmi meglio fisicamente. Questa pista mi piace tanto, ho bei ricordi dalla Moto2. Sono stato veloce e dobbiamo continuare a lavorare così". Il pilota marchigiano è particolarmente felice della sua giornata di prove SBK, anche perché ilsofferto a Portimao ( QUI la nostra intervista al pilota) non sapeva cosa sarebbe successo al TT Circuit: "".

Baldassarri sottolinea che il team Go Eleven ha lavorato bene ad Assen e che il ritmo è buono, però al tempo stesso è necessario non adagiarsi sugli allori e proseguire nel lavoro con l'obiettivo di fare ulteriori progressi: "Era importante, come stamattina, aumentare la velocità passo dopo passo. Avevamo un ottimo ritmo anche nella FP1 e nel pomeriggio abbiamo potuto confermare di avere un buon ritmo con la gomma più dura da gara. Vedremo domani, dobbiamo confermare la velocità e continuare a migliorare perché, di sicuro, tutti saranno più veloci".

SBK, Baldattack al TT Circuit: sarà podio?

Salire sul podio in questo terzo round del Mondiale Superbike 2026 appare qualcosa di realizzabile per il pilota classe 1996, che già a Phillip Island era stato in grado di salirci: "Penso che possiamo essere tra i primi cinque. Vediamo se riusciamo a conquistare un podio, sarebbe fantastico. In Australia è stato un po' inaspettato per me, qui è qualcosa di più realistico. Vedremo cosa succederà".

Quello in Australia è stato il primo podio della sua breve carriera in SBK, non vuole che resti l'unico. Baldassarri intende capitalizzare al massimo l'ottimo potenziale che ha con la Ducati Panigale V4 R ad Assen. Le sue prestazioni stanno confermando che il team Go Eleven ha fatto bene a scommettere su di lui dopo il biennio con Andrea Iannone. Non è un segreto che ci fossero dei dubbi da parte di molti, qualcuno si era spinto a dire che aveva ottenuto il posto solamente per una questione di soldi e che non se lo meritava. La pista sta dicendo che il binomio Balda-Go Eleven sta funzionando molto bene, i critici si devono ricredere.