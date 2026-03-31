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Superbike, Lorenzo Baldassarri racconta un retroscena di Portimao: "Sabato avevo le lacrime agli occhi"

Superbike
di Marianna Giannoni
martedì, 31 marzo 2026 alle 19:45
Lorenzo Baldassarri in azione a Portimao
Lorenzo Baldassarri in azione a Portimao
Phillip Island è spesso un appuntamento a sé ed a Portimao che si vedono i reali valori in campo. Dopo lo splendido podio australiano, in Portogallo Lorenzo Baldassarri era tenuto a confermarsi tra i big. E così è stato. Il sesto posto in gara-2, secondo tra gli Indipendent Rider, è il sigillo del suo nuovo ruolo nel Mondiale Superbike.
Baldassarri ora è settimo in classifica generale e può ambire alla top 5. Sicuramente ha ancora un notevole margine di crescita ed il team Go Eleven ha tutte le carte in regola per fare bene.
"A Portimao abbiamo confermato di essere competitivi e non era così scontato - racconta Lorenzo Baldassarri a Corsedimoto - Il circuito è tosto, gli altri avevamo fatto più giorni di test mentre noi quando eravamo andati avevamo beccato l'acqua. Il week-end poi è stato particolarmente difficile perché venerdì ho avuto un problema fisico".

Cosa ti è successo? 

"Mi si era gonfiato l'avambraccio destro e mi ero bloccato, quindi è stato un week-end di sopravvivenza, veramente tosto! In gara-1 sono arrivato al traguardo con le lacrime agli occhi. Mi sono detto:- "Oggi ho corso ma chissà come farò domani". Invece domenica sono riuscito a sbloccarmi, a fare due buone gare, soprattutto in gara-2 ho fatto una bella progressione da metà in poi. Nonostante fossi ancora un po' bloccato con le braccia sono riuscito a fare un bel ritmo. Bene, bene".

Con il team va tutto a gonfie vele. 

"Sì, va tutto benissimo. Sono molto contento del lavoro che sto facendo con Go Eleven, di essermi adattato così velocemente e sono fiducioso per le prossime gare. Non vedo l'ora di correre ad Assen e crescere gara dopo gara durante la stagione per ambire a risultati ancora più importanti".

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Lorenzo Baldassarri

diMarianna Giannoni

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