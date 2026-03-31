Lecuona si è sbloccato, Bulega nel mirino: la Superbike ha bisogno di questo duello

Tre podi, i primi da pilota Ducati, Lecuona può essere soddisfatto del weekend SBK in Portogallo: riuscirà a dare del filo da torcere a Bulega?

Bulegas ha pure gestito un po', non avendo bisogno di forzare. In ogni caso, il round Superbike in Portogallo potrebbe essere stato un punto di partenza per l'ex pilota Honda HRC, ora più a suo agio con la nuova moto e più pronto per lottare per le posizioni che contano. Nicolò Bulega si è confermato dominante anche a Portimao, però il team Aruba.it Racing Ducati può essere soddisfatto anche della prestazione di Iker Lecuona . Dopo il secondo tempo nella Superpole, a 142 millesimi dal compagno di squadra, lo spagnolo ha conquistato tre secondi posti nelle manche disputate all'Autodromo Internacional do Algarve. Sono stati i primi podi con la Panigale V4 R e non incassando distacchi pesantissimi (2"5, 1"8 e 1"9), anche se forseha pure gestito un po', non avendo bisogno di forzare. In ogni caso, il round Superbike in Portogallo potrebbe essere stato un punto di partenza per l'ex pilota Honda HRC, ora più a suo agio con la nuova moto e più pronto per lottare per le posizioni che contano.

Mondiale Superbike, round Portimao: Lecuona festeggia i primi podi con Ducati

Lecuona non può che essere soddisfatto di come è andato il suo fine settimana all'Autodromo Internacional do Algarve, anche se deve lavorare sulle partenze, avendo perso posizioni al via di tutte le manche: "Fare tre P2 era l'obiettivo realistico. Domenica ero più vicino a Bulega - ha detto - avevamo un passo simile, ma la mia partenza non è stata delle migliori. Sono felice anche per il team perché per la prima volta nella storia un team ha fatto P1-P2 nella Superpole e in tutte le gare del weekend. La moto era incredibile, sono riuscito a migliorato la mia fiducia e la mia performance. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, già dall'Australia".

Sono a due gare distanza da Nicolò - commenta - quindi dovrebbe fare due zero o almeno uno. Ma tutto può succedere nelle gare. Ora abbiamo chiaro il fatto di avere la performance per essere in top 2-3. Nicolò ha fatto un passo in più, posso imparare da lui: sono migliorato tanto anche comparando i nostri dati durante il weekend. Ha fatto 6 su 6, congratulazioni a lui, vedremo come andrà ad Assen. Mi piace quella pista, però voglio mantenere i piedi per terra. Anche se a Portimao siamo stati in P2, non significa che saremo sul podio anche là. Vedremo come andrà venerdì e poi sabato, procediamo passo dopo passo". Nella classifica generale Superbike lo spagnolo è salito al secondo posto, ma ci sono 56 punti a separarlo da Bulega, finora a punteggio pieno: "commenta".

SBK, Iker potrà sfidare Bulega?

La distanza tra Bulega e Lecuona non è apparsa enorme nello scorso weekend e sarà interessante vedere cosa accadrà nei prossimi round del calendario Superbike. A differenza di Phillip Island e Portimao, Assen (17-19 aprile) sarà un luogo nel quale i piloti arriveranno senza aver fatto prima un test. Sarà fondamentale sfruttare bene le sessioni di prove libere del venerdì per trovare un setup base da portare avanti nel resto del weekend.

Iker sembra essersi sbloccato in Portogallo, anche se giustamente non vuole montarsi la testa. L'obiettivo è confermarsi forte al TT Circuit, dove spera di poter dare battaglia a Bulega. Il campionato del mondo SBK ha bisogno di un pilota che sappia rendere l'esito delle gare meno prevedibile, di un antagonista al Bulegas dominante visto nei primi due round del 2026. Lecuona è nello stesso team, ha lo stesso pacchetto tecnico ed è il primo candidato a ricoprire tale ruolo. Ci aspettiamo anche la crescita degli altri marchi, però l'ex Honda HRC è colui che più di tutti ha la possibilità di sfidare il compagno di squadra.