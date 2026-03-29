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Mondiale SBK 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Portimao

Superbike
di Matteo Bellan
domenica, 29 marzo 2026 alle 17:40
Piloti in griglia nella gara Superbike WorldSBK a Portimao
Mondiale Superbike 2026: classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il round a Portimao
Round SBK in Portogallo chiuso con lo stesso podio delle altre due manche del weekend, Bulega non lascia niente ai rivali: ecco la situazione nel Mondiale.
Nicolò Bulega pigliatutto all'Autodromo Internacional do Algarve di Portimao. Superpole, Gara 1, Superpole Race e Gara 2 tutte sue. Il pilota emiliano è leader della classifica generale a punteggio pieno, avendo fatto tripletta di vittorie anche nel primo round a Phillip Island (Australia). Tre volte secondo Iker Lecuona, che in Portogallo ha ottenuto i primi podi con la Panigale V4 R del team Aruba Ducati e che si è preso anche la seconda posizione nel Mondiale Superbike.
Weekend da ricordare per Miguel Oliveira, che al primo anno di SBK ha ottenuto tre podi nel suo appuntamento di casa. Il pilota portoghese ha dimostrato che la BMW M 1000 RR è una moto molto più competitiva di quanto si era visto in Australia. Ora è quarto nella classifica generale, a 4 punti da Axel Bassani, che con la sua Bimota non ha disputato un round all'altezza delle aspettative. La KB998 migliore è stata quella del compagno Alex Lowes, per tre volte quarto davanti al fratello gemello Sam. Da sottolineare la Gara 2 di Lorenzo Baldassari, sesto al traguardo.

Superbike Portogallo, classifiche piloti e costruttori: la situazione 

CAMPIONATO PILOTI
  1. Nicolò Bulega 124 punti
  2. Iker Lecuona 68 punti
  3. Axel Bassani 60 punti
  4. Miguel Oliveira 56
  5. Alex Lowes 48
  6. Sam Lowes 43
  7. Lorenzo Baldassarri 40
  8. Danilo Petrucci 31
  9. Yari Montella 30
  10. Alvaro Bautista 27
  11. Andrea Locatelli 25
  12. Garrett Gerloff 24
  13. Tarran Mackenzie 19
  14. Xavi Vierge 15
  15. Alberto Surra 12
  16. Remy Gardner 12
  17. Stefano Manzi 7
  18. Tetsuta Nagashima 7
  19. Jonathan Rea 4
  20. Thomas Bridewell 3
  21. Somkiat Chantra 1
  22. Bahattin Sofuoglu 1
  23. Ryan Vickers 1
CAMPIONATO COSTRUTTORI
  1. Ducati 124 punti
  2. Bimota 74 punti
  3. BMW 57
  4. Yamaha 34
  5. Kawasaki 24
  6. Honda 11

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Nicolò Bulega

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