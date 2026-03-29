Round SBK in Portogallo chiuso con lo stesso podio delle altre due manche del weekend, Bulega non lascia niente ai rivali: ecco la situazione nel Mondiale.
Nicolò Bulega
pigliatutto all'Autodromo Internacional do Algarve di Portimao. Superpole, Gara 1, Superpole Race e Gara 2 tutte sue. Il pilota emiliano è leader della classifica generale a punteggio pieno, avendo fatto tripletta di vittorie anche nel primo round a Phillip Island (Australia). Tre volte secondo Iker Lecuona, che in Portogallo ha ottenuto i primi podi con la Panigale V4 R del team Aruba Ducati e che si è preso anche la seconda posizione nel Mondiale Superbike.
Weekend da ricordare per Miguel Oliveira
, che al primo anno di SBK ha ottenuto tre podi nel suo appuntamento di casa. Il pilota portoghese ha dimostrato che la BMW M 1000 RR è una moto molto più competitiva di quanto si era visto in Australia. Ora è quarto nella classifica generale, a 4 punti da Axel Bassani, che con la sua Bimota non ha disputato un round all'altezza delle aspettative. La KB998 migliore è stata quella del compagno Alex Lowes, per tre volte quarto davanti al fratello gemello Sam. Da sottolineare la Gara 2 di Lorenzo Baldassari, sesto al traguardo.
Superbike Portogallo, classifiche piloti e costruttori: la situazione
CAMPIONATO PILOTI
- Nicolò Bulega 124 punti
- Iker Lecuona 68 punti
- Axel Bassani 60 punti
- Miguel Oliveira 56
- Alex Lowes 48
- Sam Lowes 43
- Lorenzo Baldassarri 40
- Danilo Petrucci 31
- Yari Montella 30
- Alvaro Bautista 27
- Andrea Locatelli 25
- Garrett Gerloff 24
- Tarran Mackenzie 19
- Xavi Vierge 15
- Alberto Surra 12
- Remy Gardner 12
- Stefano Manzi 7
- Tetsuta Nagashima 7
- Jonathan Rea 4
- Thomas Bridewell 3
- Somkiat Chantra 1
- Bahattin Sofuoglu 1
- Ryan Vickers 1
CAMPIONATO COSTRUTTORI
- Ducati 124 punti
- Bimota 74 punti
- BMW 57
- Yamaha 34
- Kawasaki 24
- Honda 11
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