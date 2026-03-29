L'ultima manche SBK del weekend in Portogallo premia ancora Bulega, nuovo 1-2 Ducati: il podio è lo stesso di Gara 1 e Superpole Race, con Oliveira che festeggia davanti ai suoi tifosi.

Bulegas, però non è ancora al livello del compagno di squadra. Il weekend in Portogallo lo ha comunque aiutato ad avvicinarsi, rispetto a Phillip Island il passo in avanti c'è stato. Nicolò Bulega completa la tripletta nel round del Mondiale Superbike 2026 a Portimao. Partito dalla pole position, ha mantenuto la vetta di Gara 2 fino alla fine. Gestione perfetta, non si è mai reso attaccabile. Iker Lecuona si prende un altro secondo posto e può essere soddisfatto, essendo appena all'inizio della sua avventura con il team Aruba Ducati. Lo spagnolo vorrebbe dare del filo da torcere a, però non è ancora al livello del compagno di squadra. Il weekend in Portogallo lo ha comunque aiutato ad avvicinarsi, rispetto a Phillip Island il passo in avanti c'è stato.

Sul podio sale anche Miguel Oliveira, bravo nel finale a resistere alla Bimota di Alex Lowes. Il pilota BMW ci teneva a fare bene nel suo round di casa e non ha deluso: tre podi nelle tre manche SBK all'Autodromo Internacional do Algarve. Top 5 chiusa da Sam Lowes con la Panigale V4 R del team Elf Marc VDS. Ottima prestazione di Lorenzo Baldassarri, sesto al traguardo davanti alla BMW di Danilo Petrucci, alla Bimota d Axel Bassani e alla Yamaha di Andrea Locatelli. Remy Gardner chiude la top 10, precedendo il compagno di squadra Stefano Manzi. Solo dodicesimo Jonathan Rea su Honda

Mondiale Superbike 2026, round Portimao: il racconto di Gara 2

1° GIRO - Alla partenza Bulega mantiene la prima posizione, seguito da Alex Lowes, Oliveira, Lecuona, Sam Lowes, Montella e Bassani.

2° GIRO - Oliveira sorpassa A. Lowes e si prenda il secondo posto, l'obiettivo è non far scappare Bulega. Montella è quinto, ha passato S. Lowes. Yamaha settima con Vierge, che precede Bassani, Locatelli e Baldassarri.

3° GIRO - Bulega leader con poco più di 4 decimi di vantaggio. Lecuona ha superato A. Lowes, diventa terzo.

4° GIRO - Lecuona in curva 1 strappa la seconda posizione a Oliveira e punta Bulega. Caduto Montella in curva 5, giù anche Vierge. Ripartono entrambi. Nessun contatto, due scivolate indipendenti.

5° GIRO - 7-8 decimi tra Bulega e Lecuona, che si porta dietro Oliveira. Seguono i fratelli Lowes, Bassani, Baldassarri, Bautista, Petrucci e Locatelli a completare la top 10. Caduta per Surra, che si ritira.

6° GIRO - Bautista supera Baldassarri, è settimo e mette nel mirino Bassani. Caduto pure Sofuoglu in curva 5, poi riparte.

7° GIRO - Bulega ha messo 1 secondo tra sé e Lecuona, che ha il medesimo vantaggio su Oliveira, che deve stare attento alla Bimota di Lowes. In curva 13 è caduto Mackenzie, ritirato.

8° GIRO - Sale il vantaggio di Bulega su Lecuona, così come quello dello spagnolo su Oliveira, il quale ha Alex Lowes a circa 6 decimi. Bautista cade in curva 5 e butta via punti. Brutta Gara 2 per il Barni Spark Racing Team.

10° GIRO - 1"2-1"3 tra i due piloti Aruba Ducati, a oltre 2" da Lecuona c'è Oliveira, che tiene a distanza di sicurezza A. Lowes.

11° GIRO - La top 10 è Bulega, Lecuona, Oliveira, A. Lowes, S. Lowes, Bassani, Baldassarri, Petrucci, Gardner, Locatelli. Loka in battaglia con la Kawasaki di Gerloff.

13° GIRO - Bulega ha aumentato il suo vantaggio, mentre Alex Lowes è a 4 decimi da Oliveira.

15° GIRO - A. Lowes è attaccato a Oliveira, sembra averne di più. Rato a terra, era sedicesimo.

16° GIRO - Baldassarri ha passato Bassani, è sesto.

19° GIRO - Anche Petrucci sorpassa Bassani, un po' in difficoltà con la sua Bimota. Oliveira continua a tenersi dietro A. Lowes.

20° GIRO (ULTIMO) - Ultime fatiche per Bulega, che ha 2 secondi di margine su Lecuona.

VITTORIA DI BULEGA, DOPPIETTA DUCATI COMPLETATA DA LECUONA! SUL PODIO ANCHE OLIVEIRA CON LA BMW.

MONDIALE SUPERBIKE PORTIMAO, RISULTATI GARA 2: ORDINE DI ARRIVO E CLASSIFICA FINALE