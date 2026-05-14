MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Superbike, caos a Most: un incendio scuote il paddock

Superbike
di Matteo Bellan
giovedì, 14 maggio 2026 alle 12:55
Autodromo Most, Repubblica Ceca, round Superbike WorldSBK
Superbike, incendio nel paddock a Most: cosa è successo
Disguido nel paddock WorldSBK in Repubblica Ceca nella giornata che precede l'inizio dell'azione in pista: ecco cosa è successo.
In questo weekend torna il Mondiale Superbike e a Most va in scena il quinto round del calendario 2026. Ma nel giovedì solitamente dedicato ai preparativi e alle dichiarazioni dei piloti ai media è successo qualcosa di inaspettato nel paddock dell'autodromo.

SBK 2026, esplosione e fiamme nel paddock a Most

Stando a quanto riportato da Speedweek, stamattina ci sono state delle esplosioni alle quali ha fatto seguito un incendio, il tutto originato da un generatore. L'incidente ha provocato una notevole quantità di fumo. I vigili del fuoco sono intervenuti in pochi minuti per spegnere l'incendio e per mettere in sicurezza l'area interessata.
Si è verificata anche l'interruzione di corrente per quanto riguarda la sezione del paddock che ospita numerose aree hospitality, le tende dei team senza box, i camion Pirelli e il centro stampa. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei vertici Superbike e neppure di chi gestisce l'Autodromo di Most.
Non risultano esserci feriti e non dovrebbero esserci conseguenze nel programma previsto per il weekend, però l'obiettivo è certamente quello di ripristinare la normalità nel paddock quanto prima.

Leggi anche

SBK amara, riscatto nell'Endurance: la grande occasione di Locatelli a SuzukaSBK amara, riscatto nell'Endurance: la grande occasione di Locatelli a Suzuka
SBK Most 2026, Bulega ancora imbattibile? Gli orari tv-streaming su Sky, TV8 e NowSBK Most 2026, Bulega ancora imbattibile? Gli orari tv-streaming su Sky, TV8 e Now
Worldsbk

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Noriyuki Haga
In Pista

Noriyuki Haga torna a correre: eccezionale ritorno di Nitronori

14 maggio 2026
Mirco Guandalini con Kevin Schwantz
Storie di Moto

Superbike, Guandalini Racing: un viaggio tra sogni, crisi e ripartenze

13 maggio 2026
Andrea Locatelli pilota Yamaha Superbike WorldSBK alla 8 Ore di Suzuka, round del Mondiale Endurance EWC
Superbike

SBK amara, riscatto nell'Endurance: la grande occasione di Locatelli a Suzuka

13 maggio 2026

Altre notizie

Matteo Vannucci punta al successo nel Mondiale Sportbike su Aprilia Revo M2

Aprilia all’assalto nel Mondiale Sportbike: Vannucci sogna la prima storica vittoria dopo il podio di Assen

In Pista
alberto-puig-motogp-honda-cambio-ruolo

Rivoluzione Honda: Alberto Puig lascia il ruolo di team manager, largo a Davide Brivio?

MotoGP
Marc Marquez

The dark side of Marc Marquez: cosa cambia dopo l'ultima operazione

MotoGP
Noriyuki Haga

Noriyuki Haga torna a correre: eccezionale ritorno di Nitronori

In Pista
KC2A4300 copia_result

Sisma Racing festeggia con Christian Gamarino: primo podio nel CIV Superbike

In Pista

Articoli popolari

Denis Sacchetti team manager di Go Eleven nel Mondiale Superbike

Da baby pilota di minimoto a team manager di successo in Superbike: l’ascesa di Denis Sacchetti

Superbike
Marc Marquez e Gemma Pinto

Marc Marquez scoppia in lacrime: "Non vi ho detto nulla"

MotoGP
Enea Bastianini pilota KTM Tech3 MotoGP nel box

Bastianini vuole cancellare il suo limite, mentre Tech3 si prepara a scegliere tra KTM e Honda

MotoGP
Noriyuki Haga

Noriyuki Haga torna a correre: eccezionale ritorno di Nitronori

In Pista
Jorge Aspar Martine stringe la mano a un dirigente CFMOTO

CFMOTO in MotoGP e Superbike, tra sogni e smentite: Aspar risponde ai rumors

MotoGP

Loading