Superbike, caos a Most: un incendio scuote il paddock

Disguido nel paddock WorldSBK in Repubblica Ceca nella giornata che precede l'inizio dell'azione in pista: ecco cosa è successo.

In questo weekend torna il Mondiale Superbike e a Most va in scena il quinto round del calendario 2026. Ma nel giovedì solitamente dedicato ai preparativi e alle dichiarazioni dei piloti ai media è successo qualcosa di inaspettato nel paddock dell'autodromo.

SBK 2026, esplosione e fiamme nel paddock a Most

Stando a quanto riportato da Speedweek, stamattina ci sono state delle esplosioni alle quali ha fatto seguito un incendio, il tutto originato da un generatore. L'incidente ha provocato una notevole quantità di fumo. I vigili del fuoco sono intervenuti in pochi minuti per spegnere l'incendio e per mettere in sicurezza l'area interessata.

Si è verificata anche l'interruzione di corrente per quanto riguarda la sezione del paddock che ospita numerose aree hospitality, le tende dei team senza box, i camion Pirelli e il centro stampa. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei vertici Superbike e neppure di chi gestisce l'Autodromo di Most.

Non risultano esserci feriti e non dovrebbero esserci conseguenze nel programma previsto per il weekend, però l'obiettivo è certamente quello di ripristinare la normalità nel paddock quanto prima.