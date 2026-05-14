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Weekend MotoGP a Montmeló, Aprilia detta ancora legge? La guida TV del GP Catalunya

MotoGP
di Diana Tamantini
giovedì, 14 maggio 2026 alle 20:00
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Mondiale MotoGP pronto per l'appuntamento al Circuit de Barcelona-Catalunya: la programmazione TV e streaming.
Archiviato il round francese, ecco che il Motomondiale deve già pensare al GP di Catalunya al Montmelo: tracciato che, per migliorare la sicurezza in pista, ha ampliato le vie di fuga tra le curve 6 e 7. Guardando alla competizione, in MotoGP la massima attenzione è per Aprilia, regina incontrastata in questi primi eventi del 2026, assente Marc Marquez per infortunio e doppio intervento, con Ducati che concentra tutte le sue speranze su Bagnaia e sui ragazzi dei team satellite. Vedremo poi come andrà in casa KTM, con Maverick Vinales al rientro, poi Honda, infine e Yamaha, quest'ultima con il tester Augusto Fernandez nuovamente schierato come wild card. In Moto2 la Spagna è sempre al top, così come in Moto3, con l'unica eccezione del guizzo da podio di Matteo Bertelle, in risalita ad un anno dal grave infortunio. Chi emergerà quest'anno? Di seguito tutti gli orari del Gran Premio di Catalunya. Come sempre diretta integrale su Sky Sport (in streaming su SkyGo e NowTV), TV8 trasmetterà in differita le gare della domenica di GP.

Tutti gli orari Sky Sport

Venerdì 15 maggio
9:00-9:35 Moto3 Prove Libere 1
9:50-10:30 Moto2 Prove Libere 1
10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1
13:15-13:50 Moto3 Prove
14:05-14:45 Moto2 Prove
15:00-16:00 MotoGP Prove
Sabato 16 maggio
8:40-9:10 Moto3 Prove Libere 2
9:25-9:55 Moto2 Prove Libere 2
10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2
10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
15:00 MotoGP Sprint – 12 giri
Domenica 17 maggio
9:40-9:50 MotoGP Warm Up
11:00 Moto3 Gara – 18 giri
12:15 Moto2 Gara – 21 giri
14:00 MotoGP Gara – 24 giri

La "semidifferita" su TV8

Sabato 16 maggio (diretta)
10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
15:00 MotoGP Sprint – 12 giri
Domenica 17 maggio (differita)
14:00 Moto3 Gara – 18 giri
15:15 Moto2 Gara – 21 giri
20:30 MotoGP Gara – 24 giri

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