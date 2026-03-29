Rispetto al giorno precedente è cambiata solo scelta della gomma posteriore. Hanno montato tutti la supersoffice SCX ma il verdetto non è cambiato: Nicolò Bulega e la Ducati continuano a macinare vittorie ed avversari. Stesso podio del sabato, con l'altra Rossa di Iker Lecuona a completare il trionfo e la BMW di Miguel Oliveira sul gradino meno nobile per accontentare il pubblico di casa. Puoi cambiare gomma e numero di giri, ma il risultato sembra scritto sulla pietra.

Bulega contro se stesso

Nicolò è in striscia vincente da nove corse, le cinque di questa apertura di Mondiale monocorde, più le quattro del finale dello scorso campionato. Gli avversari (e anche gli appassionati...) si illudevano che il dominio di Phillip Island fosse stata l'eccezione, considerando che sul saliscendi del Victoria sia il pilota che la Panigale tradizionalmente volano. Ma un mese più tardi, su una pista completamente differente, sta andando esattamente nella stessa maniera. Dall'Australia le uniche differenze sono che Iker Lecuona sta prendendo sempre più confidenza con la Panigale, per cui il dominio in rosso è ancora più netta. La BMW sta portando in partita l'ex MotoGP Miguel Oliveira ma neanche la partenza arrembante ha permesso al portoghese di tenere la ruota del fuggitivo. Dove Toprak Razgatlioglu faceva la differenza, Oliveira con la stessa BMW non riesce a battere neanche Lecuona che sulla Ducati ha fatto solo cinque gare.

Cosa dicono i numeri

Per capire quanto sia diventata monocorde questa Superbike basta un dato statistico: da 32 gare di fila la vittoria se la giocano piloti partiti in prima o in seconda casella dello schieramento. A Portimao da nove corse vince sempre chi scatta dalla pole. Il promoter vorrebbe un campionato mondiale ricco di vincitori e colpi di scena e per questo hanno scritto un regolamento quasi incomprensibile, anche per gli ingegneri. Ma non serve a niente.

La tripletta è servita?

Nicolò Bulega ha il tris servito nel piatto d'argento: gara 2 scatta alle 16:30, ora italiana, sempre con 20 giri da percorrere. Il ducatista ripartirà dalla pole e finora in questo week end ha guidato sempre davanti. Vedremo se qualcuno, magari con una partenza a razzo, riuscirà a percorrere almeno qualche curva in testa...