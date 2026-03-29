MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

SBK Portimao: Bulega martello implacabile, senza storia anche la Sprint

Superbike
di Paolo Gozzi
domenica, 29 marzo 2026 alle 12:28
Superbike Portimao: Nicolò Bulega ha vinto anche la Superpole Race
Rispetto al giorno precedente è cambiata solo scelta della gomma posteriore. Hanno montato tutti la supersoffice SCX ma il verdetto non è cambiato: Nicolò Bulega e la Ducati continuano a macinare vittorie ed avversari. Stesso podio del sabato, con l'altra Rossa di Iker Lecuona a completare il trionfo e la BMW di Miguel Oliveira sul gradino meno nobile per accontentare il pubblico di casa. Puoi cambiare gomma e numero di giri, ma il risultato sembra scritto sulla pietra.

Bulega contro se stesso

Nicolò è in striscia vincente da nove corse, le cinque di questa apertura di Mondiale monocorde, più le quattro del finale dello scorso campionato. Gli avversari (e anche gli appassionati...) si illudevano che il dominio di Phillip Island fosse stata l'eccezione, considerando che sul saliscendi del Victoria sia il pilota che la Panigale tradizionalmente volano. Ma un mese più tardi, su una pista completamente differente, sta andando esattamente nella stessa maniera. Dall'Australia le uniche differenze sono che Iker Lecuona sta prendendo sempre più confidenza con la Panigale, per cui il dominio in rosso è ancora più netta. La BMW sta portando in partita l'ex MotoGP Miguel Oliveira ma neanche la partenza arrembante ha permesso al portoghese di tenere la ruota del fuggitivo. Dove Toprak Razgatlioglu faceva la differenza, Oliveira con la stessa BMW non riesce a battere neanche Lecuona che sulla Ducati ha fatto solo cinque gare.

Cosa dicono i numeri

Per capire quanto sia diventata monocorde questa Superbike basta un dato statistico: da 32 gare di fila la vittoria se la giocano piloti partiti in prima o in seconda casella dello schieramento. A Portimao da nove corse vince sempre chi scatta dalla pole. Il promoter vorrebbe un campionato mondiale ricco di vincitori e colpi di scena e per questo hanno scritto un regolamento quasi incomprensibile, anche per gli ingegneri. Ma non serve a niente.

La tripletta è servita?

Nicolò Bulega ha il tris servito nel piatto d'argento: gara 2 scatta alle 16:30, ora italiana, sempre con 20 giri da percorrere. Il ducatista ripartirà dalla pole e finora in questo week end ha guidato sempre davanti. Vedremo se qualcuno, magari con una partenza a razzo, riuscirà a percorrere almeno qualche curva in testa...

Leggi anche

SBK Portimao: a marcia indietro, Locatelli e Yamaha più lenti di un anno faSBK Portimao: a marcia indietro, Locatelli e Yamaha più lenti di un anno fa

Leggi anche

Portimao Gara 1: Nicolò Bulega prepotente, in Superbike AAA avversari cercasiPortimao Gara 1: Nicolò Bulega prepotente, in Superbike AAA avversari cercasi
Nicolò Bulega

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Superbìke Portimao: la Yamaha sta andando clamorosamente più piano di un anno fa
Superbike

SBK Portimao: a marcia indietro, Locatelli e Yamaha più lenti di un anno fa

29 marzo 2026
P90633547_highRes_27th-29th-march-2026_result
Superbike

Miguel Oliveira ridà slancio alla BMW nella Superbike a Portimao, ma Danilo Petrucci?

28 marzo 2026
Nicolò Bulega e Iker Lecuona piloti Aruba Ducati Superbike WorldSBK a Portimao
Superbike

Mondiale SBK 2026, round Portimao: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1

28 marzo 2026

Altre notizie

Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP caduto nella Sprint ad Austin, USA GP

Bezzecchi sprecone, errore pesante nella Sprint: arriva anche la "strigliata" di Aprilia

MotoGP
Superbìke Portimao: la Yamaha sta andando clamorosamente più piano di un anno fa

SBK Portimao: a marcia indietro, Locatelli e Yamaha più lenti di un anno fa

Superbike
Fabio Di Giannantonio

Incidente Marquez-Diggia: la reazione del VR46 Racing Team

MotoGP
Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP vincitore della Sprint ad Austin, USA GP

Una scelta controcorrente, la vittoria e il brivido finale: la Sprint folle di Jorge Martin

MotoGP
Marc Marquez

Contatto Marquez-Di Giannantonio: le scuse di Marc in sala stampa

MotoGP

Articoli popolari

Marc Marquez caduto nella FP1 MotoGP ad Austin, USA

MotoGP Austin, classifica FP1: Acosta-KTM in vetta, Marquez cade e reagisce

MotoGP
Marc Marquez e Pedro Acosta piloti MotoGP ad Austin

GP Austin: Marquez penalizzato dopo aver steso Diggia, Acosta cede il podio a Bastianini

MotoGP
Marc Marquez e Marco Bezzecchi nelle Qualifiche MotoGP ad Austin

Qualifiche MotoGP Austin: Diggia ancora in pole, scintille Marquez-Bezzecchi

MotoGP
Superbike Portimao, prove 2: Nicolò Bulega è stato il più veloce nelle due sessioni del venerdi

Portimao Prove 2: Bulega sempre la stessa storia, Rea ritorno con il botto!

Superbike
Marc Marquez

Marc Marquez graziato e sanzionato: le penalità Austin spiegate bene

MotoGP

Loading