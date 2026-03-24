MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Dalle vittorie in Superbike a penultimo in MotoGP: la frustrazione di Toprak Razgatlioglu

MotoGP
di Matteo Bellan
martedì, 24 marzo 2026 alle 12:35
Toprak Razgatlioglu pilota del team Pramac Yamaha nel box a Goiania, Brasile
Dalle vittorie in Superbike a penultimo in MotoGP: la frustrazione di Toprak Razgatlioglu
Venerdì aveva sorpreso, poi il resto del weekend MotoGP a Goiania è stato difficilissimo per Razgatlioglu: ecco il suo bilancio finale.
Il terzo tempo nelle Practice aveva sorpreso tutti, però nessuno si aspettava che Toprak Razgatlioglu in Brasile sarebbe riuscito a restare in top 10 tra Qualifiche, Sprint e Gara. Ha ancora tanto da imparare e la Yamaha M1 è una moto ancora lontana dall'essere altamente competitiva. Il sesto posto di Fabio Quartararo nella sprint race è stato una sorta di miracolo.
Partito dalla dodicesima casella della griglia, è arrivato penultimo nelle due manche del weekend MotoGP all'Autodromo Internacional de Goiania - Ayrton Senna. Le condizioni della pista sono state complicate per tutti, soprattutto domenica, quindi è normale che un rookie non sia riuscito a brillare. Serve tempo sia a lui sia alla Yamaha.

MotoGP Brasile, weekend difficile per Razgatlioglu

Il tre volte campione del mondo Superbike ha sottolineato di avere problemi di grip posteriore, un limite che la M1 si porta dietro dalla versione con motore 4 in linea degli scorsi anni: "La gara è andata meglio rispetto alla sprint, ma l’aderenza posteriore rimane chiaramente un problema per noi. Al momento mi sto concentrando soprattutto sui piloti Yamaha, perché sono il mio punto di riferimento, ed è evidente che rispetto agli altri ci manca ancora un po’ di aderenza, specialmente in accelerazione. Ho avuto molto spin e la moto non accelerava come avrebbe dovuto. ".
Anche se Yamaha deve lavorare per migliorare il grip posteriore, lo stesso Razgatlioglu deve capire come essere più efficace in uscita di curva, almeno per essere in linea con Quartararo: "Quando seguivo Fabio - spiega - ho potuto constatare che in alcuni tratti, specialmente in frenata e in curva — riuscivo a stargli dietro o addirittura a ridurre il distacco, ma non appena iniziavamo ad accelerare, lui aveva un netto vantaggio". Forse il francese era più bravo a utilizzare le gomme (El Turco è al primo anno con le Michelin) e aveva anche un assetto diverso.

Toprak insoddisfatto, come andrà ad Austin?

Nella gara di Toprak c'è stato anche un errore che gli ha fatto perdere diverso tempo, ma in ogni caso non avrebbe migliorato granché il bilancio del suo secondo gran premio da pilota MotoGP: "Ho commesso un errore alla prima curva e sono andato largo, dopodiché ho perso il mio punto di riferimento e ho continuato a correre da solo. Ovviamente non sono contento del risultato, dato che siamo ancora nelle retrovie, ma abbiamo imparato qualcosa, soprattutto per quanto riguarda il freno motore, ora mi sento più a mio agio in frenata".
Nel Mondiale Superbike era abituato a vincere, ora è nelle ultime posizioni, una realtà difficile da accettare. Normale che il turco del team Prima Pramac Yamaha sia frustrato dalla situazione e non veda l'ora di migliorare. Nel prossimo weekend la MotoGP sarà in azione ad Austin, dove non ha mai gareggiato: sarà un'altra sfida difficile per lui, ancora a quota 0 punti nella classifica generale. Mettersi addosso troppa pressione non serve, deve solo essere concentrato sul lavoro assieme alla sua squadra, cercando di compiere qualche passo in avanti.

Leggi anche

Toprak Razgatlioglu spiazza tutti: l'incredibile venerdì del campione Superbike a GoianiaToprak Razgatlioglu spiazza tutti: l'incredibile venerdì del campione Superbike a Goiania
Toprak Razgatlioglu, nuovo approccio con la Yamaha V4: perché Goiania può aiutarloToprak Razgatlioglu, nuovo approccio con la Yamaha V4: perché Goiania può aiutarlo
Toprak Razgatlioglu

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

motogp-austin-orari-2026
MotoGP

Verso il GP Austin: Marquez sfida i fantasmi, Aprilia ancora regina? Orari TV e streaming

24 marzo 2026
Marc Marquez e Davide Tardozzi
MotoGP

Furia Ducati in Brasile, Davide Tardozzi: "È stato uno shock"

24 marzo 2026
Il braccio ferito di Alex Marquez dopo la gara MotoGP a Goiania, Brasile
MotoGP

Caos in Brasile, Alex Marquez attacca: "Situazione inaccettabile"

23 marzo 2026

Altre notizie

motogp-austin-orari-2026

Verso il GP Austin: Marquez sfida i fantasmi, Aprilia ancora regina? Orari TV e streaming

MotoGP
mclellan-triumph-motocross-mx2

Favola Triumph MX: McLellan re di Spagna e tabella rossa MX2, la storia continua

Motocross
Bulega, Oliveira e Rea nel poster Superbike del round WorldSBK a Portimao, Portogallo

SBK 2026, round Portimao: orari diretta tv-streaming su Sky, TV8 e NOW

Superbike
Marc Marquez e Davide Tardozzi

Furia Ducati in Brasile, Davide Tardozzi: "È stato uno shock"

MotoGP
Unknown_result

Spavento per Leonardo Carnevali: salta la prima del CIV Sportbike 2026

In Pista

Articoli popolari

Piloti alla partenza della gara MotoGP del Gran Premio Brasile 2026 a Goiania

Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo il GP Brasile

MotoGP
Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP a Goiania, Brasile

Jorge Martin rinasce e svela l'alleanza anti-Marquez: il retroscena sul box Aprilia

MotoGP
Triumph centra il primo successo Mondiale MX2 nel GP Andalusia con Camden McLellan

GP Andalusia: Triumph fa prima di Ducati, battezzato il primo successo Mondiale nel Motocross

Motocross
Marc Marquez e Davide Tardozzi

Furia Ducati in Brasile, Davide Tardozzi: "È stato uno shock"

MotoGP
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP nel box a Goiania, Brasile

Pecco Bagnaia di nuovo in crisi, problemi anche con la Ducati GP26: lo sfogo a Goiania

MotoGP

Loading