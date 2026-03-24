La Superbike fa tappa in Portogallo per il round 2 del calendario 2026, in azione anche la nuova categoria Sportbike e il WorldWCR: ecco il programma del weekend.

Dopo aver affrontato in Australia l'unica tappa extra-europea, il Mondiale Superbike approda in Europa e sarà protagonista all'Autodromo Internacional do Algarve di Portimao, un appuntamento ormai storico del calendario. Nelle scorse settimane alcuni team si sono recati in Portogallo per effettuare dei test e presentarsi pronti a questo secondo round stagionale.

Superbike Portogallo: Bulega favorito, chi potrà impensierirlo?

A Phillip Island c'è stato il dominio totale di Nicolò Bulega con la nuova Panigale V4 R ed è normale pensare che anche a Portimao sarà lui il pilota da battere. Da capire se ci sarà un altro pilota in grado di dargli del filo da torcere o se il due volte vice-campione del mondo SBK schiaccerà tutti di nuovo. Il primo a doverlo insidiare dovrebbe essere il suo nuovo compagno di squadra Iker Lecuona, ancora alle prese con un processo di adattamento alla nuova moto e alla nuova squadra dopo i quattro anni nel box Honda HRC.

Tra i piloti ducatisti da considerare per la zona podio anche Yari Montella e Alvaro Bautista del Barni Spark Racing Team, entrambi competitivi anche in Australia, così come Lorenzo Baldassarri del team Go Eleven. Da non sottovalutare neppure Sam Lowes del team Elf Marc VDS. Esordio assoluto per il team Superbike Advocates, che schiera Tommy Bridewell. Guardando agli altri costruttori, il round a Phillip Island ha detto che è Bimota la seconda forza della griglia, quindi bisogna prestare attenzione ad Axel Bassani e ad Alex Lowes.

Cerca riscatto BMW, che in Australia aveva un po' faticato su una pista non molto amica della M 1000 RR. Miguel Oliveira ci tiene a fare bene nel "suo" Portogallo e anche Danilo Petrucci cercherà di fare un bel passo in avanti, obiettivo condiviso pure dai piloti Yamaha. A Phillip Island weekend complicato per la R1, Andrea Locatelli e Xavi Vierge puntano a fare risultati decisamente migliori a Portimao.

Garrett Gerloff che si è ben comportato a Phillip Island e che si presenta a Portimao fresco di matrimonio con la compagna Elizabeth. In casa Honda HRC c'è grande curiosità per il ritorno di Jonathan Rea , che sostituisce l'infortunato Jake Dixon. Il sei volte campione del mondo Superbike affiancherà Somkiat Chantra, che correrà il suo primo round nel campionato, avendo saltato quello in Australia e i test precedenti per infortunio. Da seguire anche la crescita della Kawasaki, conche si è ben comportato a Phillip Island e che si presenta a Portimao fresco di matrimonio con la compagna Elizabeth.

SBK, le gomme Pirelli e l'affare Aruba-Feel Racing

Per quanto riguarda le gomme che Pirelli porterà all'Autodromo Internacional do Algarve, va segnalato che ci sarà una nuova anteriore: la soft E1164, che rispetto alla SC1 di gamma presenta mescola e struttura nuove. Questa specifica di sviluppo sarà al debutto assoluto e affiancherà le altre due soluzioni di gamma: soft SC1 e medium SC2.

Passando al posteriore, anche nel 2026 Pirelli ha deciso che la supersoft SCX prenderà il posto della extrasoft SCQ come gomma da utilizzare esclusivamente nelle prove libere, nelle qualifiche e nella Superpole Race. Una scelta presa a causa delle caratteristiche della pista di Portimao, molto impegnativa: il poco grip va a generare spinning che può causare frequenti ed elevate variazioni termiche, soprattutto alla spalla destra dello pneumatico. Per le gare lunghe i team potranno optare per la soft SC0 (gomma di gara del 2025) oppure per la medium SC1.

Oltre all'annuncio di Pirelli sugli pneumatici del weekend, in questi giorni ne è arrivato un altro riguardante Aruba, che ha raggiunto un accordo con Feel Racing per l'acquisizione del ramo d'azienda Superbike. La collaborazione tra le parti era iniziata nel 2015, con la struttura della famiglia Casolari che forniva servizi strategici per il team Ducati Superbike, tra cui logistica, hospitality e la struttura tecnica. Feel Racing continuerà ad essere una realtà del Mondiale Supersport, dove corre con Philipp Oettl e la Panigale V2. Aruba, invece, consolida il proprio impegno in SBK. A tal proposito, è stata anche creata una nuova società: Aruba Racing Srl.

Round Portimao, ci sono anche Sportbike e WorldWCR: gli orari del weekend

Il round Superbike a Portimao verrà trasmesso in diretta TV da Sky Sport (i canali Sky Sport MotoGP e Sky Sport Arena si alterneranno) Per la diretta streaming saranno a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà live solo Superpole Race e Gara 2 di domenica, mentre Gara 1 verrà data in differita (nel weekend corrono anche MotoGP e F1). In Portogallo ci saranno in azione anche il Mondiale Supersport, la nuova categoria Sportbike e il WorldWCR. Un menù ricco e interessante. Di seguito gli orari TV di sessioni e gare.

Venerdì 27 marzo 2026

14:30-14:55 WorldWCR - Superpole

15:10-15:35 WorldSPB - Superpole

16:00-16:45 WorldSBK - FP2

17:00-17:40 WorldSSP - Superpole

Sabato 28 marzo 2026

12:15-12:30 WorldSBK - Superpole

13:00 WorldWCR - Gara 1

14:00 WorldSPB - Gara 1

15:00 WorldSSP - Gara 1

16:30 WorldSBK - Gara 1 (differita TV8 ore 22:45)

Domenica 29 marzo 2026

12:10 WorldSBK - Superpole Race

13:00 WorldWCR - Gara 2

14:00 WorldSPB - Gara 2

15:00 WorldSSP - Gara 2

16:30 WorldSBK - Gara 2