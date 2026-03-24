Il marchio di Hinckley super in questo inizio di stagione Motocross, in appena due GP è già storia.

Triumph avesse intenzioni particolarmente "bellicose" s'era visto già all'Camden McLellan, che ha regalato a se stesso ed al marchio britannico il primo trionfo assoluto nel Mondiale MX2. Ma è stato veramente un GP memorabile: in Gara 1 aveva già trionfato il pilota di casa Guillem Farres (poi KO per problema tecnico nella seconda corsa) ad aprire la doppietta di TF 250-X, mentre in Gara 2 il sudafricano, ha completato l'opera ed è volato al comando della generale con 7 punti di margine sul campione in carica Laengenfelder. Una partenza di campionato decisamente da ricordare per Hinckley, ma non c'è tempo per riposarsi: dopo due tracciati nuovi, per il 3° round tocca ad uno già noto, Frauenfeld in Svizzera, altro interessante banco di prova. Cheavesse intenzioni particolarmente "bellicose" s'era visto già all' esordio stagionale in Argentina. In Spagna però ha rincarato la dose, tanto che è ora al comando della generale con, che ha regalato a se stesso ed al marchio britannico il primo trionfo assoluto nel Mondiale MX2. Ma è stato veramente un GP memorabile: in Gara 1 aveva già trionfato il pilota di casa Guillem Farres (poi KO per problema tecnico nella seconda corsa) ad aprire la doppietta di TF 250-X, mentre in Gara 2 il sudafricano, ha completato l'opera ed è volato al comando della generale con 7 punti di margine sul campione in carica Laengenfelder. Una partenza di campionato decisamente da ricordare per Hinckley, ma non c'è tempo per riposarsi: dopo due tracciati nuovi, per il 3° round tocca ad uno già noto, Frauenfeld in Svizzera, altro interessante banco di prova.

Solo due anni per la storia

Soddisfazione chiaramente non solo per McLellan in primis, ma anche per i vertici di squadra e marchio. Chiaramente c'è dispiacere per il problema che ha tolto a Farres la possibilità di un secondo risultato di peso, ma spicca in particolare il fatto di aver scritto un nuovo capitolo di storia nel Mondiale Motocross. "Sembra passato un secolo da quel primo podio in Argentina nel 2024, ma raggiungere questo risultato dopo soli due anni di competizioni lo rende ancora più speciale" ha infatti sottolineato con orgoglio Ian Kimber, Responsabile del Programma Racing di Triumph Motorcycles. "È la dimostrazione del duro lavoro e della preparazione che ci sono dietro ogni weekend di gara".

Ovviamente non meno soddisfazione da parte di Vincent Bereni, Team Manager Triumph Factory Racing. "Mi dispiace molto per Guillem, perché credo che avessimo il potenziale per un doppio podio" ha ricordato con rammarico, per poi evidenziare i passi positivi. "La nostra prima vittoria in un Gran Premio come costruttore e la tabella rossa rappresentano un traguardo importantissimo per Triumph. Essere in testa al Campionato del Mondo MX2 a questo punto è motivo di orgoglio per tutto il team". Gioia e orgoglio per quanto ottenuto, ma anche calma e sangue freddo. "È solo la seconda gara, dobbiamo rimanere con i piedi per terra, continuare a lavorare sodo e continuare a migliorare nelle aree in cui sappiamo di poter fare meglio" ha infatti concluso.