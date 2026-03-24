Lasciato il Brasile, il Mondiale MotoGP approda subito ad Austin per il GP delle Americhe. Presentazione e programmazione.
In sequenza tocca già al terzo round del Campionato del Mondo MotoGP 2026. Chiuso l'evento all'autodromo brasiliano (con la lunga scia di polemiche e perplessità per le condizioni della pista...) ecco che si sale in Nord America, precisamente ad Austin, sul Circuit of the Americas pronto ad accogliere il Motomondiale. Ed anche il primo round della Harley Davidson Bagger World Cup
, il nuovo mini-campionato che affiancherà la MotoGP per sei round. In classe regina si riparte da un nuovo dominio Aprilia, ora super anche con un ritrovato Jorge Martin oltre a Marco Bezzecchi. Sarà così anche ad Austin, o le Ducati sapranno rispondere?
Pecco Bagnaia deve riscattarsi subito, Marc Marquez invece deve scacciare il fantasma delle cadute di GP nelle ultime due edizioni, sempre quand'era al comando... In Moto2 ci sarà ancora Dennis Foggia
al posto dell'infortunato Lunetta, pubblico di casa tutto per il suo beniamino Joe Roberts, che non ha brillato fino in questo inizio di stagione. Gli italiani sapranno rialzare la testa tra classe intermedia e Moto3 dopo due round incolori? Di seguito tutti gli orari del GP delle Americhe, in diretta integrale su Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV). TV8 invece continua con le "semidifferite": diretta solo per qualifiche e Sprint, differita per le gare della domenica.
Il GP delle Americhe su Sky Sport
Venerdì 27 marzo
15:00-15:35 Moto3 Prove Libere 1
15:50-16:30 Moto2 Prove Libere 1
16:45-17:30 MotoGP Prove Libere 1
19:15-19:50 Moto3 Practice
20:05-20:45 Moto2 Practice
21:00-22:00 MotoGP Practice
22:25-22:45 Bagger World Cup Qualifiche
Sabato 28 marzo
14:40-15:10 Moto3 Prove Libere 2
15:25-15:55 Moto2 Prove Libere 2
16:10-16:40 MotoGP Prove Libere 2
16:50-17:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
18:45-19:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
19:40-20:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
21:00 MotoGP Sprint – 10 giri
22:15 Bagger World Cup Gara 1
Domenica 29 marzo
16:45 Bagger World Cup Gara 2
17:40-17:50 MotoGP Warm Up
19:00 Moto3 Gara – 14 giri
20:15 Moto2 Gara – 16 giri
22:00 MotoGP Gara – 19 giri
La programmazione su TV8
Sabato 28 marzo (diretta)
16:50-17:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
18:45-19:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
19:40-20:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
21:00 MotoGP Sprint – 10 giri
Domenica 29 marzo (differita)
19:00 Moto3 Gara – 14 giri
21:30 Moto2 Gara – 16 giri
23:00 MotoGP Gara – 19 giri
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