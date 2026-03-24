Bimota-Kawasaki oltre la Superbike: la super enduro BX450 per dominare l’offroad

La moto da enduro per eccellenza. Bimota aggiunge un nuovo modello alla gamma, basato sul progetto Kawasaki.

Bimota vuole farsi ben notare non solo in Superbike: la collaborazione con Kawasaki sta infatti dando i suoi frutti anche nel segmento dell'offroad. Il risultato è la BX450, costruita proprio con l'esperienza del modello fuoristrada KX450x, che ha portato così a quello che la casa di Coriano definisce "il modello Enduro più incredibile Made in Italy". Dopo una serie limitata per i campionati italiani, in cui hanno ben figurato con vari successi negli ultimi anni, ecco la presentazione vera e propria al pubblico.

L'Enduro Italiana ispirata ai fuoristrada Kawasaki

La Bimota BX450 presenta un design evoluto che unisce estetica e funzionalità. Le linee aggressive e il telaio leggero in alluminio offrono non solo un look accattivante, ma anche un’ottima maneggevolezza e stabilità durante la guida. Equipaggiata con un potente motore derivato alla Kawasaki KX450x, la BX450 garantisce prestazioni eccellenti su ogni tipo di terreno. Sospensione e freni assicurano una risposta rapida e controllata, rendendola ideale per gli appassionati di enduro. Ogni esemplare della Bimota BX450 è realizzato con la massima attenzione ai dettagli, riflettendo l’eccellenza artigianale italiana. La combinazione di materiali di alta qualità e la lavorazione precisa rendono questa moto non solo performante, ma anche un pezzo da collezione per gli amanti delle due ruote. La BX450 è presente nelle competizioni italiane sin dalla sua presentazione all' EICMA nel 2022. Da allora, ha dimostrato prestazioni eccezionali in fuoristrada, collezionando vittorie e conquistando il titolo del Raid TT 2024 in Italia.

BX450 2026, dettagli tecnici

Dimensioni

Altezza libera da ostacoli: 335 mm

Altezza della seduta: 955 mm

Massa a vuoto: 108,9 kg (senza carburante)

Capacità del serbatoio del carburante: 6,2 L

Motore

Tipo di motore: 4 tempi, monocilindrico, raffreddato a liquido

Spostamento: 449 cm³

Rapporto di compressione: 12,5:1

Sistema di alimentazione: FI (Iniezione di carburante) Ø44 x 1

Trasmissione

Sistema di guida: Catena

Rapporto di riduzione primario: 2,727 (60/22)

Trasmissione: 5 velocità, ritorno

Tipo di frizione (primaria)

Multidisco a umido, manuale

Telaio

Tipo: Perimetro in alluminio

Sospensione anteriore: Forcella telescopica rovesciata da Ø49 mm con smorzamento in compressione ed estensione regolabile.

Sospensione posteriore: Nuovo Uni Trak con smorzamento in compressione regolabile a doppia gamma (alta/bassa velocità), smorzamento in estensione regolabile e precarico regolabile.

Escursione della ruota

Fronte: 305 mm

Posteriore: 307 mm

Freni

Tipo frontale: Disco a petalo singolo semi-flottante Ø270 mm (Diametro effettivo: Ø245 mm)

Calibro: Brembo, a doppio pistone

Tipo posteriore: Disco a petalo singolo Ø240 mm (Diametro effettivo: Ø215 mm)

Calibro: Monopistone

"Un passo naturale"

"Per noi la competizione non è una categoria, è la nostra essenza" è stato il commento entusiasta di Pierluigi Marconi, COO di Bimota, ufficializzando così l'arrivo della BX450. "Guardando alla nostra enduro non vediamo qualcosa di completamente nuovo, ma una nuova sfida da affrontare. Entrare nel mondo dell’enduro non è stata una strategia, è stato un passo naturale, coerente con il nostro DNA. Questa non è un gioco, è una vera moto da gara". Ci sono già risultati di peso a dimostrarlo: "Il successo ottenuto nel 2024, quando abbiamo vinto la classifica generale del campionato italiano Raid TT" ha ricordato Marconi con orgoglio. "Lo sviluppo della BX450 ha seguito un percorso preciso, in cui progettazione e test si incontrano e si affinano prima di arrivare alla produzione. L’enduro è una novità per Bimota, ma le competizioni non lo sono. Ora siamo pronti per il passo successivo. È il momento di correre".