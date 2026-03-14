Test positivo per Bimota in Portogallo, dove si svolgerà il prossimo round Superbike: Alex Lowes e Bassani sono molto soddisfatti del lavoro svolto.

Le ore sull'asciutto di lunedì non sono bastate al Bimota by Kawasaki Racing Team, che venerdì 13 marzo è tornato a Portimao per un'altra giornata di test assieme ad altre squadre del Mondiale SBK. Fortunatamente, il meteo è stato clemente e ha permesso ai piloti di lavorare senza che la pioggia intervenisse a rovinare i piani. Alex Lowes ha stampato il terzo miglior tempo, mentre Axel Bassani il settimo. La loro azione in pista è terminata alle ore 15.

Superbike Test Portimao, la soddisfazione di Alex Lowes

Sulla KB998 Rimini di Lowes si è lavorato sia su nuove idee di assetto che sulla preparazione generale per il prossimo round Superbike a Portimao (27-29 marzo). Il pilota inglese ha tracciato un bilancio molto positivo di quanto fatto all'Autodromo Internacional do Algarve: "Il test è andato bene e sono contento di aver potuto lavorare con il sole. Abbiamo provato alcune modifiche piuttosto importanti alla moto, che volevamo testare da tempo. Abbiamo girato per poco più di mezza giornata, percorrendo quasi 80 giri in poco tempo, quindi è stato un duro lavoro. Abbiamo concluso con un long run e ora abbiamo molte informazioni su dove dobbiamo migliorare per il weekend di gara. Mi sentivo a mio agio sulla moto, mi sono divertito e sono contento di aver fatto tanti giri. Penso che il lavoro fatto ci metterà in una buona posizione quando torneremo per il weekend di gara di Portimao".

Lowes non si era trovato del tutto a suo agio a Phillip Island, pista sicuramente particolare, in Portogallo ha avuto sensazioni nettamente migliori. I temi fatti e le informazioni raccolte consentiranno a lui e al Bimota by Kawasaki Racing Team di ripresentarsi con ottimismo all'Autodromo Internacional do Algarve a fine mese.

Bimota SBK, anche Axel Bassani sorride

Bassani ha continuato a lavorare con il suo nuovo capotecnico, Uri Pallares, principalmente su aspetti e idee da portare avanti nelle prossime gare del campionato: "Abbiamo testato molti elementi e non abbiamo lavorato molto sull'assetto per la gara. Abbiamo provato alcune novità sulla moto e abbiamo capito alcune cose, ma anche dove dobbiamo lavorare. Abbiamo perso un po' di velocità in termini di tempi sul giro, però sono contento del lavoro che abbiamo fatto con il team. Per il weekend di gara lavoreremo di nuovo, torneremo presto a Portimao".