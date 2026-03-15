Marc Marquez shock: pronto al ritiro, ma ad un sola condizione

Con i suoi 33 anni di età Marc Marquez è uno dei piloti più anziani sulla griglia della MotoGP, oltre che il più vincente. Resta il grande favorito anche per la stagione 2027, nonostante un primo Gran Premio non ancora impeccabile. Ma gli infortuni hanno segnato indelebilmente il pilota della Ducati, che non fa mistero di pensare al ritiro nel breve termine.

La dura risalita

Prossimamente il nove volte volte campione del mondo annuncerà il rinnovo di contratto con Ducati. C'è chi scommette che sarà l'ultimo, chi chiuderà la carriera con l'amata Honda. Tutto dipenderà dalla condizione fisica e dai risultati del prossimo biennio. In un'intervista a Radio Onda Cero, Marc Marquez confessa che firmerebbe subito le dimissioni per chiudere la sua carriera in MotoGP senza subire altri infortuni, piuttosto che vincere altri titoli.

Ritornato ad essere campione del mondo dopo cinque anni di digiuno, è il principale candidato per il Mondiale MotoGP 2026. Può toccare quota dieci e superare così Valentino Rossi. Ma la strada che l'ha riportato al vertice dopo l'infortunio di Jerez 2020 non è stato facile, avrebbe messo a dura prova chiunque. E molti avrebbero già gettato la spugna. Invece il fenomeno di Cervera ci ha creduto, stretto i denti, rinunciato a milioni di euro per scommettere sulla Ducati e ritornare ad essere il re della Top Class. "Quando sei infortunato, sei in una gabbia. Ma appena il medico la apre un po', scappi fuori".

Una nuova priorità per Marquez

Infortuni ed operazioni hanno cambiato il morale di Marquez, "sono maturato il doppio che in dieci anni di vittorie". La scelta di lasciare HRC per passare sulla Ducati del team satellite Gresini nel 2024 è stata la mossa più azzardata e vincente della sua vita. Adesso che ha trionfato anche con la Desmosedici avverte meno pressione. Le priorità sono diverse: "Mi ritirerei senza più infortuni. Lo farei subito". Ma guai a pensare che la sua sarà soltanto una semplice presenza in pista. L'obiettivo è "vincere un altro campionato del mondo, ovviamente ci proverò".

Le condizioni di salute

Nei test MotoGP invernali, Marc Marquez ha subito compreso di dover fare ancora i conti con l'ultimo infortunio rimediato a Mandalika qualche mese fa. "Soprattutto nelle curve a destra non riesco a controllare la moto e perdo il controllo... In questo momento non mi sento bene in ingresso curva. La mia posizione di frenata ... e se non freni in una buona posizione, non sei nella posizione perfetta nemmeno a metà curva".

La prossima tappa sarà il Brasile, sul nuovo circuito di Goiania. Marc Marquez si ritrova a ridurre il gap da chi lo precede in classifica. Marco Bezzecchi e l'Aprilia saranno un osso duro da battere nel 2026. Pedro Acosta può dare fastidio, ma ancora di più dal prossimo anno, quando sarà suo compagno di squadra in Ducati. Due sfide che richiederanno un Marc al top della forma.