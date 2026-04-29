"Ripaga tanti sforzi": favola PoliMi Motorcycle Factory, esordio con podio nel CIV Moto3 2026

Debutto con podio: a Misano è già festa per l'esordiente PoliMi Motorcycle Factory con Mirko Gennai. "Un bel regalo, ripaga tanti sforzi".

PoliMi Motorcycle Factory ha già avuto la sua prima festa con Mirko Gennai, che nella gara 2 di domenica ha portato la "Tosa" sul terzo gradino del podio. Un risultato andato oltre le più rosee aspettative, soprattutto perché abbinato ai continui progressi a livello di tempi, passo e affinamento della moto. Pronti, partenza, via con la festa! Misano ha infatti regalato la prima grande soddisfazione al Politecnico di Milano ed al suo progetto a due ruote. Il primo round del CIV Moto3 2026 rimarrà una pietra miliare importantissima, un'emozione marchiata nelle menti di tutti i ragazzi presenti, nonché nella storia dell'università stessa. Al debutto a tempo pieno nel massimo campionato tricolore, ilha già avuto la sua prima festa con Mirko Gennai, che nella gara 2 di domenica ha portato la "Tosa" sul terzo gradino del podio. Un risultato andato oltre le più rosee aspettative, soprattutto perché abbinato ai continui progressi a livello di tempi, passo e affinamento della moto.

Un peccato che la griglia della categoria sia molto scarna, ma non bisogna per questo togliere meriti ad una moto realizzata totalmente da zero, frutto di studi, sacrifici e impegno degli studenti dell'Ateneo milanese, seconda università ora presente nel Campionato Italiano Velocità dopo il Politecnico di Torino, bicampione tricolore Moto3 con la sua 2WheelsPoliTo . In un periodo in cui molti (troppi) campionati, soprattutto per i piccoli, stanno sempre più virando verso il monomarca, bloccando quella fantasia e quella creatività fondamentali per la nascita e lo sviluppo anche di marchi ora grandi ma partiti solo da un'idea e tanti esperimenti, questa è una storia da valorizzare ancora di più.

"Ripaga tanti sforzi"

"Sognato, inaspettato" ha ammesso emozionato Andrea Danese, responsabile del reparto corse dell'università lombarda, ancora incredulo per quanto successo sul tracciato di Misano. "Chi ha vissuto il team per tanti anni sa da dove siamo partiti: è stata una giornata da sogno, ancora difficile da realizzare. Siamo contentissimi! Abbiamo avuto un pizzico di fortuna, ma il passo c'era, abbiamo fatto un grosso step dai test a oggi. Abbiamo lavorato bene e Mirko è andato forte, ci ha messo tanto del suo". Un primo risultato che è un'iniezione di fiducia notevole per tutti. "Dà tantissimo morale" ha confermato Danese. "Questo comunque è un gruppo che si automotiva, ma questo risultato ripaga tanti sforzi, tante sere in officina, tanti weekend... È un regalo per tutti i ragazzi, sia qui che in Ateneo, che hanno creduto in questo progetto. È stato bellissimo tornare in università con la coppa!"

"Ci stiamo avvicinando"

Non meno estasiato Mirko Gennai, il pilota di questa grande scommessa. "Io sono contentissimo, ma la squadra ancora di più" ha dichiarato a caldo il fiorentino classe 2003 nel post gara. "Per loro è stata una scommessa fin da inizio anno perché io non ho mai guidato una Moto3 e soprattutto da 7 anni corro nel paddock del WorldSBK, con moto totalmente diverse". Gennai è stato a lungo nella defunta Supersport 300 iridata, da quest'anno è nella nuova Sportbike. "È un grandissimo regalo per tutto il Politecnico di Milano" ha continuato. "I ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro durante il weekend, ci stiamo avvicinando molto ai primi. Purtroppo all'inizio sono stato un po' in bagarre e non sono più riuscito a prendere il primo gruppo. Non so se ne avevo per starci, ma vedevo che non si allontanavano troppo... Otto anni che non faccio podio al CIV, emozione grandissima!"