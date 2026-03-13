Archiviato il test Superbike in Portogallo: Sam Lowes leader con l'unica Panigale V4 R in azione, seguono Yamaha e Bimota.
La giornata supplementare di test all'Autodromo Internacional do Algarve è terminata e, fortunatamente, non ci sono stati intoppi di tipo meteorologico. I team Superbike presenti hanno potuto svolgere il programma di lavoro previsto e possono lasciare Portimao con più informazioni da poter sfruttare nel prossimo round in Portogallo (27-29 marzo) e nel resto del campionato. Il miglior tempo è stato realizzato da Sam Lowes in 1:40.473 con la Ducati Panigale V4 R del team Elf Marc VDS. Un totale di 60 giri per l'unico ducatista presente oggi in pista. Le sue condizioni fisiche migliorano dopo l'infortunio patito nel round in Australia
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Superbike Test Portimao: Ducati Marc VDS davanti a Yamaha, Bimota e BMW
A soli 2 millesimi da Lowes c'è la Yamaha R1 di Xavi Vierge
, autore di 74 giri molto proficui per conoscere ancora meglio la moto di Iwata dopo i quattro anni trascorsi con il team Honda HRC WorldSBK
. Terzo tempo per la Bimota KB998 Rimini guidata da Alex Lowes
, distante 141 millesimi dalla vetta: è stato più veloce di 8 millesimi rispetto a lunedì, quando aveva chiuso davanti a tutti
. Seguono le BMW M 1000 RR di Michael van der Mark, Miguel Oliveira e Danilo Petrucci
, tutte vicinissime. Anche se c'è il tester olandese davanti, per i piloti ufficiali BMW Motorrad è stato un giorno importantissimo per prendere maggiore confidenza con la moto. Hanno percorso tanti giri, migliorando i crono di lunedì, e sicuramente lasciano Portimao con le idee più chiare.
Settimo tempo di oggi per Axel Bassani sull'altra KB998 Rimini del Bimota by Kawasaki Racing Team, 653 i millesimi di gap rispetto a Sam Lowes. Alle sue spalle il connazionale Andrea Locatelli con la R1 del team Pata Maxus Yamaha, lontano 1"273 dalla vetta. Questa giornata è stata utile per tutti, ora c'è grande attesa di vedere cosa succederà nel secondo round del calendario Superbike 2026 che andrà in scena proprio all'Autodromo Internacional do Algarve.