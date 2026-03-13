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SBK Test Portimao, classifica finale: Sam Lowes brucia Vierge, van der Mark migliore pilota BMW

Superbike
di Matteo Bellan
venerdì, 13 marzo 2026 alle 18:10
Sam Lowes pilota Marc VDS Superbike nel Portimao Test WorldSBK
Superbike Portimao Test, classifica finale: Sam Lowes brucia Vierge
Archiviato il test Superbike in Portogallo: Sam Lowes leader con l'unica Panigale V4 R in azione, seguono Yamaha e Bimota.
La giornata supplementare di test all'Autodromo Internacional do Algarve è terminata e, fortunatamente, non ci sono stati intoppi di tipo meteorologico. I team Superbike presenti hanno potuto svolgere il programma di lavoro previsto e possono lasciare Portimao con più informazioni da poter sfruttare nel prossimo round in Portogallo (27-29 marzo) e nel resto del campionato. Il miglior tempo è stato realizzato da Sam Lowes in 1:40.473 con la Ducati Panigale V4 R del team Elf Marc VDS. Un totale di 60 giri per l'unico ducatista presente oggi in pista. Le sue condizioni fisiche migliorano dopo l'infortunio patito nel round in Australia.

Superbike Test Portimao: Ducati Marc VDS davanti a Yamaha, Bimota e BMW

A soli 2 millesimi da Lowes c'è la Yamaha R1 di Xavi Vierge, autore di 74 giri molto proficui per conoscere ancora meglio la moto di Iwata dopo i quattro anni trascorsi con il team Honda HRC WorldSBK. Terzo tempo per la Bimota KB998 Rimini guidata da Alex Lowes, distante 141 millesimi dalla vetta: è stato più veloce di 8 millesimi rispetto a lunedì, quando aveva chiuso davanti a tutti. Seguono le BMW M 1000 RR di Michael van der Mark, Miguel Oliveira e Danilo Petrucci, tutte vicinissime. Anche se c'è il tester olandese davanti, per i piloti ufficiali BMW Motorrad è stato un giorno importantissimo per prendere maggiore confidenza con la moto. Hanno percorso tanti giri, migliorando i crono di lunedì, e sicuramente lasciano Portimao con le idee più chiare.
Settimo tempo di oggi per Axel Bassani sull'altra KB998 Rimini del Bimota by Kawasaki Racing Team, 653 i millesimi di gap rispetto a Sam Lowes. Alle sue spalle il connazionale Andrea Locatelli con la R1 del team Pata Maxus Yamaha, lontano 1"273 dalla vetta. Questa giornata è stata utile per tutti, ora c'è grande attesa di vedere cosa succederà nel secondo round del calendario Superbike 2026 che andrà in scena proprio all'Autodromo Internacional do Algarve.
Classifica Test Superbike WorldSBK Portimao

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